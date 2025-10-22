Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea”

Autoritățile lituaniene au închis spațiul aerian deasupra capitalei Vilnius după ce „câteva zeci” de baloane au fost observate pe cer marți seară, în cadrul unei operațiuni de contrabandă cu țigări, potrivit Politico.

Prim-ministrul Inga Ruginienė a declarat, miercuri dimineață, într-o conferință de presă, că organizează un summit la nivel înalt pentru a discuta această problemă, acuzând Belarusul.

„Astăzi convoc de urgență o reuniune a Comitetului Național de Securitate — aceasta va avea loc la ora 13:30. În această dimineață, am cerut deja ca toată lumea să vină cu soluții concrete. Trebuie să discutăm imediat această situație și trebuie să găsim — nu să dezbatem, ci să găsim — ce să facem”, a spus ea.

„Mi-aș dori foarte mult ca Belarusul să își asume responsabilitatea pentru aceste incidente”, a adăugat Ruginienė. „Indiferent de relațiile noastre politice, la nivel tehnic trebuie să cooperăm. Este anormal că atât de multe baloane ne traversează granița și trebuie să le urmărim și să le împiedicăm să ajungă la locurile noastre strategice.”

Baloanele, detectate inițial în jurul orei 22:30, au dus la închiderea aeroportului din Vilnius, deviind sau anulând 30 de zboruri și blocând aproximativ 4.000 de pasageri, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului. Aeroportul a fost redeschis miercuri, la ora 6:30.

„Observăm că baloanele nu au fost lansate dintr-un singur punct - a fost o operațiune coordonată”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor, adăugând că este în curs o anchetă pentru a clarifica „cine a ordonat această operațiune”.

Comandantul general al grănicerilor, Rustamas Liubajevas, a declarat că au fost detectate „câteva zeci” de baloane și interceptate 12. Anterior, el a spus că „numărul total” ar putea ajunge până la 200.

El a adăugat că patru suspecți au fost reținuți. „Acest număr se va schimba în cursul zilei, pentru că operațiunile de informații sunt încă în desfășurare”, a spus el.

Europa se luptă să-și protejeze spațiul aerian, după o serie de observări de drone și închideri de aeroporturi în ultimele luni. Danemarca, care a fost în mod repetat ținta incursiunilor, a arătat cu degetul spre Rusia și a susținut că continentul se află într-un „război hibrid”.

Lituania a mai fost ținta baloanelor contrabandiștilor. 25 de baloane au fost lansate din Belarus la începutul acestei luni, unele plutind direct deasupra aeroportului din Vilnius, forțând închiderea acestuia.

„Zona aeroportului trebuie să fie complet protejată pentru ca zborurile să nu fie perturbate în continuare. Vom discuta acest lucru astăzi în comisie și aștept cu adevărat răspunsuri din partea instituțiilor competente”, a declarat Ruginienė, miercuri.

Editor : Ș.R.