Contract de 1 miliard de euro pentru Bulgaria. Rheinmetall va produce aici praf de pușcă și proiectile de 155mm

Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall intenţionează să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint venture cu o investiţie comună de peste 1 miliard de euro, a anunţat marţi firma germană, care şi-a extins de curând afacerile şi în România.

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor Europei de a-şi moderniza capacităţile de apărare în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a urmărit să încheie joint-venture-uri pe tot continentul în încercarea de a-şi consolida capacitatea de producţie, notează Reuters, preluat de News.ro.

Fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului de centru-dreapta GERB aflat la guvernare în Bulgaria, a declarat luni într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, la sediul companiei din Duesseldorf pentru a discuta despre cele două fabrici comune.

Borissov a spus că a început să discute cu Papperger în martie despre o posibilă producţie comună, iar Bulgaria şi Rheinmetall pregătesc acum planuri pentru fabricarea de praf de puşcă şi încărcături, precum şi de proiectile de 155 de milimetri, în conformitate cu standardele NATO.

Acordurile ar urma să fie finalizate în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall investeşte în mai multe ţări europene pentru a crea noi capacităţi şi menţine alianţe cu alte firme din domeniul apărării, printre care Leonardo din Italia şi Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a ajuta la satisfacerea cererii pe pieţele sale principale din Europa - Germania şi Ucraina.

„Suntem încântaţi de încrederea pe care Bulgaria ne-a acordat-o şi vom fi un partener de încredere şi eficient pentru această ţară”, a declarat Rheinmetall într-un comunicat. „Vom furniza mai multe detalii după semnarea contractelor”, a adăugat compania.

Rheinmetall a cumpărat anul trecut pachetul majoritar din Automecanica Mediaş, iar luna trecută a anunţat că va produce aici transportoare blindate Lynx.

