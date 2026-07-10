Controlorul polonez de trafic aerian a anunțat că are poprire pe conturi, în procesul cu Pfizer. Donald Tusk: „Amenințarea e evidentă”

Autoritatea care administrează controlul traficului aerian în Polonia ar putea pierde taxe de transport aerian în valoare de peste 80% din veniturile sale, ca urmare a unei hotărâri judecătorești belgiene într-un proces intentat de producătorul farmaceutic american Pfizer împotriva Poloniei pentru plata vaccinurilor împotriva COVID-19, a anunțat, vineri, compania, potrivit Reuters.

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA) a declarat că a fost informată de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol), cu sediul la Bruxelles, că banii cuveniți din taxele de la companiile aeriene au fost confiscați în legătură cu decizia din aprilie.

PANSA a declarat că pregătește o obiecție formală, deoarece cazul nu are legătură cu operațiunile sale, dar ia măsuri pentru a asigura resurse financiare pentru operațiuni neîntrerupte.

Instanța a ordonat ca Polonia și România să preia vaccinuri împotriva COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro fabricate de Pfizer și BioNTech. Valoarea este de 1,3 miliarde de euro numai pentru Polonia, în baza contractelor semnate în timpul pandemiei.

În aprilie 2022, Varșovia a refuzat să respecte contractul, invocând încetinirea pandemiei, războiul din Ucraina și posibilul abuz de poziție dominantă din partea Pfizer.

„Primirea unui ordin de executare de către Eurocontrol înseamnă că aceasta este obligată să rețină toate fondurile din taxele de rută către PANSA – atât cele colectate în prezent, cât și cele viitoare – până când cererea Pfizer este satisfăcută sau cazul este soluționat în alt mod”, a precizat PANSA într-un comunicat.

Controlorul de trafic aerian român ROMATSA a confirmat săptămâna trecută că Eurocontrol a pus în aplicare o poprire pe conturile sale, vizând 3,4 miliarde de lei și costuri de recuperare de 18,5 milioane de euro. Guvernul a declarat că Romatsa va contesta măsura în Belgia și că sechestrul nu va opri operațiunile sale.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, care dă vina pe guvernul anterior pentru situație, a declarat într-o conferință de presă că guvernul nu va lăsa PANSA fără ajutor, dar situația generală e „destul de urâtă”.

„Bătălia noastră juridică este în desfășurare, dar amenințarea este evidentă”, a spus el.

Pfizer a declarat într-un e-mail pentru Reuters că „hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie” și că firma ia măsurile adecvate pentru aplicarea legii.

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Editor : Ș.R.