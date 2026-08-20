O pictură realizată de o româncă a stârnit un scandal ideologic în Italia. Artista a făcut un portret al Fecioarei Maria cu trăsături androgine. Deși Biserica a criticat lucrarea, românca are parte de susținerea mai multor artiști.

Artista română Teodora Axente a fost aleasă pentru a realiza portretul pentru ediția din acest an a Festivalului Palio di Siena, care are și o celebră cursă de cai dedicată Fecioarei Maria.

Portretul a fost dezvăluit cu câteva zile înainte de începerea festivalului. Deși a primit foarte multe aplauze și aprecieri, ulterior au apărut și criticile, în primul rând pe internet. O reacție a avut și Biserica Catolică, prin vocea arhiepiscopului de Siena.

Acesta a afirmat că portretul este de-a dreptul întunecat și că artiștii nu se pot prevala de libertatea artistică pentru a picta orice, mai ales că acest portret este dedicat Fecioarei Maria.

Mai mult, și primărița din Siena, care a contractat-o pe româncă, a spus că se simte umilită, însă în special de criticile de pe internet. Aceasta a afirmat că a contractat-o pe Teodora Axente cu bună-credință, fără să se gândească că este o artistă provocatoare.

Românca se apără și afirmă că aceasta este Fecioara Maria pe care o vede în visurile sale: „Este Fecioara pe care o visez. Este viziunea mea despre Fecioară. Pentru mine, este un subiect foarte personal, pentru că am simțit că mă întorc în timp și am avut ocazia să reflectez, prin ochii mei, viziunea mea a Fecioarei”.

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Editor : A.M.G.