Cooperarea economică, subiectul cheie la o întâlnire dintre reprezentanți guvernamentali și membrii Romanian Business & Innovation

Astăzi, 4 decembrie, la Viena, a avut loc o întrevedere între reprezentanți ai Guvernului și membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”. Printre cei prezenți la discuții se numără șefa diplomației române, Oana Țoiu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

Totodată, la întâlnire, care s-a axat pe consolidarea cooperării economice dintre România și Austria, au mai fost prezenți și secretarul de stat Dragoș Hotea și Andrea Amza-Andras, Însărcinat cu afaceri A.I. al Ambasadei României în Austria.

„Întâlnirea a urmărit întărirea legăturilor dintre mediul de afaceri românesc și cel austriac, valorificând potențialul de colaborare existent în domenii precum inovarea, digitalizarea, energia, turismul și serviciile. Reprezentanții guvernamentali au subliniat importanța creării unui cadru de cooperare coerent și predictibil, care să sprijine internaționalizarea companiilor românești și accesul acestora pe piața austriacă.

Platforma Romanian Business & Innovation Platform Austria va contribui la dezvoltarea unui dialog constant între autorități și mediul privat, facilitând identificarea de proiecte comune și stimularea investițiilor. Oficialii români au evidențiat angajamentul Guvernului de a lucra alături de comunitatea de profesioniști români din Austria pentru a transforma această platformă într-un instrument activ de susținere a companiilor românești și de consolidare a prezenței lor pe piețele europene”, a transmis Guvernul printr-un comunicat.

Editor : A.M.G.