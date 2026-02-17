Live TV

Copil din Italia, în stare critică după ce inima primită la transplant a suferit degerături. Ce explicații au oferit medicii

Un copil în vârstă de doi ani, din Italia, se află în stare critică după ce a suferit un transplant cu o inimă deteriorată. Organul, care a fost transportat în decembrie din orașul Bolzano spre sud, la Napoli, ar fi fost plasat într-un recipient necorespunzător și în contact direct cu gheață carbonică, ceea ce a dus la leziuni grave ale țesuturilor. Cutia nu era prevăzută nici cu un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută, anunță BBC.

Inima, care provenea de la un alt băiețel care s-a înecat, a ajuns „arsă din cauza degerăturilor”, a declarat avocatul familiei copilului, Francesco Petruzzi.

Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu incidentul, iar șase medici au fost plasați sub investigație.

Transplantul de inimă a avut loc în decembrie, dar copilul, care are puțin peste doi ani, a trebuit să fie conectat la aparate de susținere a vieții la scurt timp după aceea. Acum se află într-o „stare stabilă, dar critică”, potrivit spitalului unde este tratat.

Cu cât băiatul este ținut mai mult timp conectat la aparate de susținere a vieții, cu atât complicațiile la plămâni, ficat și rinichi pot fi mai grave.

Miercuri, o echipă de medici specialiști din marile spitale din Italia se va reuni pentru a decide dacă starea actuală a copilului îl face eligibil pentru un nou transplant.

„Nu renunț”, a declarat mama lui, Patrizia Mercolino, pentru mass-media italiană, adăugând că speră ca cel mic să poată fi în continuare eligibil pentru o altă inimă de la un donator.

Ea a apelat la Papa pentru a o ajuta să găsească un nou organ pentru fiul ei.

Avocatul femeii a declarat că, dacă medicii vor considera că un alt transplant nu este viabil, familia va solicita o a treia opinie.

„Trebuie să clarificăm neapărat ce s-a întâmplat”, a declarat ministrul Sănătății, Orazio Schillaci. „O datorăm copilului, familiei, dar și tuturor italienilor.”

„Avem un serviciu național de sănătate excelent, care a reușit să gestioneze și să rezolve aproape întotdeauna situații complexe. Așadar, cred că cetățenii nu ar trebui să-și piardă încrederea.”

România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre

