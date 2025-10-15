Live TV

Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace

Luca Protopopescu
Luca Protopopescu, copilul de 9 ani cu origini românești, a fost vedeta celei de-a 5-a ediții a festivalului  Échecs en Fête, organizat în Marsilia, sâmbătă, 11 octombrie. Numărul 1 mondial la categoria sub 10 ani a impresionat publicul, jucând 12 partide simultan, relatează cotidianul La Provence.

Luca Protopopescu, care trăiește în Marsilia, este unul dintre cei mai promițători jucători de șah din Franța. În aprilie anul trecut, a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a depășit pragul de 2200 de puncte Elo.

Clasamentul Elo evaluează puterea jucătorilor de șah. Fiecare jucător are un număr de puncte care crește sau scade după fiecare partidă. Victoria împotriva unui adversar mai bine clasat aduce mai multe puncte, iar înfrângerea împotriva unui jucător mai slab clasat duce la pierderea unui număr mai mare de puncte. 

Luca Protopopescu a început să joace șah la doar patru ani, în martie 2020, urmărind partidele tatălui său.

„Se uita, dar nu cerea neapărat să joace. Apoi s-a apucat și, foarte repede, m-a învins. Atunci am căutat un club pentru a vedea cât de bun era”, a afirmat Andreea, mama lui, în paginile ziarului La Provence în februarie anul trecut.

Luca Protopopescu a câștigat titlul de campion al Franței la categoria U8 (sub 8 ani), la vârsta de 7 ani. Ulterior, acesta a devenit vicecampion european, apoi numărul unu mondial la șah la categoria sub 8 ani, timp de 18 luni consecutive.

