Coproprietarul barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni, a fost eliberat din arest. 70 de victime sunt încă în spital

echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
„O decizie șocantă” Zeci de răniți rămân internați

Jacques Moretti, coproprietarul barului „La Constellation”, care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămâni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. Tragedia, provocată de lumânări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sunt în continuare în spital, relatează AFP.

Pe 9 ianuarie, Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, iar tribunalul pentru măsuri coercitive a confirmat, trei zile mai târziu, această încarcerare pentru o perioadă de trei luni. Însă apărarea coproprietarului barului distrus de flăcări a depus o cerere de eliberare în schimbul mai multor condiţii, printre care plata unei cauţiuni de  215.000 de euro.

O persoană apropiată lui Jacques Moretti, care a insistat ca identitatea sa să nu fie dezvăluită, s-a declarat dispusă să plătească suma, ceea ce a permis probabil eliberarea sa iminentă.

Într-un comunicat, tribunalul precizează că Jacques Moretti are „interdicţia de a părăsi teritoriul elveţian”, „obligaţia de a depune toate documentele sale de identitate”, precum şi „obligaţia de a se prezenta zilnic la un post de poliţie”.

Această privare de libertate a fost însă cerută cu insistenţă de avocaţii familiilor victimelor, foarte critici faţă de modul în care procedura a fost condusă până în prezent de autorităţile cantonale, în special în ceea ce priveşte libertatea acordată cuplului de proprietari.

„O decizie șocantă”

„Este o decizie neaşteptată şi deosebit de şocantă pentru clientul meu şi pentru familiile victimelor”, a declarat avocatul Christophe de Galembert pentru ziarul Le Figaro. „Au trecut abia trei săptămâni de la tragedie. Ancheta abia a început. Jacques Moretti este suspectat de fapte foarte grave. Tribunalul pentru măsuri coercitive ordonă eliberarea, excluzând riscul de fugă în Franţa, şi în special în Corsica, unde inculpatul are totuşi legături cunoscute. Ne întrebăm, de asemenea, dacă nu există riscul de coluziune, fie cu terţi, fie chiar între soţii Moretti înşişi”, a comentat avocatul.

La rândul său, avocatul Romain Jordan a subliniat că nu s-a luat în considerare riscul de coluziune şi de dispariţie a probelor, risc care îi îngrijorează foarte mult.

În ceea ce o priveşte pe soţia lui Moretti, Jessica Moretti, coproprietară a barului, procuratura a considerat că „având în vedere parcursul său şi legăturile personale (...) o cerere de măsuri alternative permite să se prevină riscul de fugă”.

Eliberarea lui Jacques Moretti intervine după ce cuplul a fost interogat îndelung marţi şi miercuri.

În ceea ce îl priveşte pe Jacques Moretti, „am găsit o persoană care nu s-a eschivat şi care a răspuns la toate întrebările”, a declarat presei avocatul José Coret, care reprezintă şase victime şi familiile victimelor.

Avocaţii apărării şi Jessica Moretti au refuzat să facă orice comentariu.

Aceasta a fost a doua audiere a cuplului de la deschiderea anchetei penale împotriva lor pentru „omucidere din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Ancheta trebuie să facă acum lumină asupra circumstanţelor exacte ale incendiului, respectării normelor de către proprietari şi a diferitelor responsabilităţi, comuna Crans-Montana recunoscând deja că nu s-a efectuat niciun control de siguranţă şi incendiu din 2019. Avocatul unei victime, Romain Jordan, a spus că „se va pune şi întrebarea dacă soţii Moretti nu sunt puţin singuri în acest moment pe banca acuzaţilor”.

Zeci de răniți rămân internați

Un total de 70 dintre cei 116 răniţi sunt încă internaţi în spitale din Elveţia şi din străinătate după incendiul care a făcut scrum barul şi care a luat viaţa a 40 de persoane, majoritatea tineri, în noaptea de Anul Nou.

Potrivit surselor AFP, un total de 26 de răniţi se aflau încă în această săptămână în spitale elveţiene: 12 la Zurich, 10 la Lausanne, doi în Valais (unde se află Crans-Montana) şi doi la Geneva.

La rândul său, Oficiul Federal pentru Protecţia Populaţiei (OFPP) a declarat pentru AFP că alte 44 de persoane rămân internate în spitale specializate din Germania, Belgia, Franţa şi Italia. Printre acestea se află, potrivit OFPP, 18 străini, 17 elveţieni şi nouă străini cu domiciliul în Elveţia.

Spitalele şi autorităţile cantonale nu oferă, în general, informaţii despre starea de sănătate a pacienţilor, dar autorităţile locale au indicat după tragedie că mulţi dintre răniţi erau grav afectaţi.

Incendiul de la barul Le Constellation, care a afectat în principal adolescenţi şi tineri adulţi, a fost provocat, potrivit anchetei, de scânteile lumânărilor-artificii care au aprins spuma izolatoare fonică de pe tavanul localului aflat la subsol.

Foc provocat de artificii la un restaurant din Madrid, după incendiul mortal de la barul din stațiunea elvețiană Crans Montana

