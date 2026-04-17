Coreea de Sud şi UE vor forma o alianţă economică strategică în faţa instabilităţii globale. Domeniile în care vor colabora

Coreea de Sud şi Uniunea Europeană au convenit vineri să lucreze pentru stabilirea unei alianţe economice strategice în scopul consolidării legăturilor lor comerciale, al tehnologiilor avansate şi al securităţii economice în faţa instabilităţii globale şi a reconfigurării lanţurilor de aprovizionare.

Iniţiativa a fost lansată în timpul primului dialog strategic de nouă generaţie Coreea de Sud-UE, desfăşurat la Seul, la care au participat ministrul industriei din Coreea de Sud, Yeo Han-koo, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a informat Ministerul Industriei din Coreea de Sud într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Întâlnirea a avut loc „pentru a ridica cooperarea bilaterală la un Parteneriat Strategic de Nouă Generaţie care include minerale critice, tehnologie avansată şi lanţuri de aprovizionare ca răspuns la mediul economic şi de securitate global în rapidă evoluţie”, a declarat ministerul sud-coreean.

Parteneriatul va servi drept cadru de cooperare economică, urmând ca cele două părţi să ajusteze detaliile sale în viitor, potrivit ministerului sud-coreean.

Ministerul Industriei a indicat competiţia în creştere dintre Statele Unite şi China, restructurarea lanţurilor de aprovizionare şi extinderea protecţionismului ca elemente de avut în vedere pentru a construi parteneriatul.

Părţile au discutat despre cooperarea în domeniul mineralelor critice, având în vedere limitările de producţie ale ambelor părţi, angajându-se să îşi extindă contactele în faţa perturbărilor din lanţurile de aprovizionare globală.

Totodată, Coreea de Sud şi UE au fost de acord să îşi consolideze cooperarea în sectoarele semiconductorilor şi bateriilor, precum şi să creeze un grup de lucru privind industria de cosmetice.

Ambele părţi au subliniat că volumul comercial a crescut cu peste 50% de la intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb în 2011 (primul tratat comercial al UE cu o ţară asiatică n.r.), până la atingerea în 2025 a unui record de 116 miliarde de euro în schimburi de bunuri, în timp ce investiţiile bilaterale cumulate au ajuns la 243,3 miliarde de euro.

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Te-ar putea interesa și:
steag ucraina UE euro ATM
După căderea lui Viktor Orban, UE se grăbește să deblocheze un împrumut important pentru Ucraina
o rachetă lansată în timpul unui exercițiu militar al armatei SUA
Trump a declanșat un „război pentru influență” între NATO și Uniunea Europeană. Oficial: „Va avea un impact asupra Europei”
kerosen combustibil avion avioane
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
pompa de benzina
UE avertizează: ar putea fi necesare reduceri ale consumului de combustibili dacă războiul din Iran continuă
Pro-Palestine demonstration in Palermo
Un milion de europeni cer suspendarea acordului de asociere UE–Israel pentru „crimele din Gaza”
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Unde s-a...
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (2)
„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul...
Sistem de rachete Patriot.
Țările europene au fost avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Armistițiu temporar...
