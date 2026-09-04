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Coșmar în Creta, într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit

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Aeroportul Ioannis Daskalogiannis din Chania
Aeroportul Ioannis Daskalogiannis din Chania / Credit: Joko / imageBROKER / Profimedia
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Din articol
Tensiunile au escaladat după ore întregi petrecute la bord O pasageră a fost transportată la spital

O problemă tehnică a ținut 183 de pasageri blocați într-o aeronavă Boeing 737 timp de aproximativ cinci ore, înainte ca 25 dintre aceștia să decidă să coboare. Poliția a intervenit pe aeroportul din Chania în urma unor certuri, a unui leșin și a unui atac de panică, informează publicația grecească de limbă engleză tovima.com.

O defecțiune tehnică apărută la bordul unui zbor low-cost pe ruta Chania (Creta) – Salonic a provocat o întârziere de cinci ore, frustrare în rândul pasagerilor și intervenția poliției pe aeroportul „Ioannis Daskalogiannis” din Chania, duminică seară.

Aeronava Boeing 737, la bordul căreia se aflau 183 de pasageri, avea decolarea programată la ora 16:40. În timpul rulării pe pistă a apărut o problemă tehnică, ceea ce l-a determinat pe pilot să readucă avionul la poziția de parcare.

Echipele tehnice au inspectat ulterior aeronava pentru a stabili dacă zborul poate continua în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de postul ERT Chania, verificările au durat câteva ore. Când echipajul a încercat să repornească motoarele, aproximativ două ore mai târziu, pe instrumentele de bord a apărut un nou avertisment, ceea ce a generat o nouă amânare.

Pasagerii au rămas în interiorul aeronavei timp de aproximativ cinci ore, situația stârnind un disconfort acut și furie generală.

Tensiunile au escaladat după ore întregi petrecute la bord

Potrivit relatărilor, pasagerilor care au solicitat apă li s-a comunicat că trebuie să o plătească, detaliu care a amplificat starea de tensiune.

După aproximativ cinci ore, aeronava a primit în sfârșit aprobarea pentru decolare. Totuși, în momentul în care avionul a început din nou să ruleze pe pistă, mai mulți pasageri au reacționat vehement, declarând că refuză să mai călătorească.

Au urmat țipete și momente de confuzie. O femeie a leșinat, iar o alta a suferit un atac de panică.

Poliția a fost chemată de urgență la fața locului, iar forțele de ordine au intervenit pentru a calma spiritele și a ține situația sub control.

În cele din urmă, 25 de pasageri au decis să renunțe la călătorie și au părăsit aeronava.

O pasageră a fost transportată la spital

În timp ce coborau din avion și urcau în autobuzul de transfer de pe pistă, o femeie s-a accidentat la un picior și a avut nevoie de asistență din partea Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență din Grecia (EKAB).

O ambulanță a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale.

Pasagerii care au renunțat la zbor au părăsit ulterior aeroportul îndreptându-se spre orașul Chania, în timp ce restul călătorilor și-au continuat, în cele din urmă, drumul spre Salonic.

Aeronava a decolat în final de pe aeroportul „Ioannis Daskalogiannis” la ora 21:50, cu o întârziere de aproximativ cinci ore față de programul inițial, pe fondul nemulțumirii și al furiei pasagerilor rămași la bord.

Editor : B. G.

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