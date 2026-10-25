Prezență mult peste așteptări la alegerile parlamentare anticipate din Serbia. Sârbii decid astăzi cine vor fi reprezentanții lor din legislativ pentru următorii patru ani. Scrutinul anticipat a fost convocat pe fondul unor proteste uriașe ale studenților și al cererilor venite dinspre opoziție pentru o schimbare. Până la ora prânzului au mers la urne 41% dintre cei 6,4 milioane de cetățeni cu drept de vot - cu 14 procente mai mult față de alegerile precedente.

Inclusiv fostul președinte, Aleksandar Vučić, ar fi așteptat în jur de două ore la coadă până ce a ajuns la urne.

„La ce mă aștept? La o prezență uriașă la vot, desigur. Îmi doresc ca poporul sârb să își exprime dorința democratică. Așa cum am spus mereu, dacă vom pierde, voi accepta înfrângerea. Dacă vom câștiga, lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Nimic mai mult. Acestea sunt regulile simple ale democrației. Nu voi fi un lider al opoziției. Vor fi multe partide de opoziție, va trebui să discut cu ei”, a declarat Aleksandar Vučić, șeful Partidului Progresist Sârb (SNS).

Conform sondajelor, partidul său ar obține puțin peste 47% din voturi, în timp ce Liga Studențească ar avea 40 de procente. Lista candidaților selectați de adunările studențești este deschisă de un cardiolog, alături de care mai sunt nominalizați profesori, medici, actori și fermieri.

Drumul până la anticipate

Alegerile au loc pe fondul unor luni de proteste conduse de studenți și al unei crize politice care a dus la demisia președintelui Aleksandar Vucici în septembrie.

Vucici încearcă să revină la guvernare ca prim-ministru prin intermediul partidului de guvernământ, Partidul Progresist Sârb (SNS). SNS, care a dominat politica sârbă din 2012, concurează sub lista electorală „Aleksandar Vucic – Serbia Unită”.

Printre contestatarii săi se numără „Lista Studenților – Studenții Câștigă”, susținută de studenți, care a apărut după protestele care au urmat prăbușirii în noiembrie 2024 a copertinei unei gări din Novi Sad, soldată cu moartea a 16 persoane.

Mișcarea studențească a cerut asumarea responsabilității pentru dezastru, o mai mare transparență și reforme pentru consolidarea statului de drept și a instituțiilor publice.

Printre alți candidați se numără Partidul Socialist din Serbia (SPS), condus de Ivica Dacic, coaliția pro-europeană Serbia Europeană și blocul naționalist Dreapta Autentică.

Ultimele alegeri parlamentare au avut loc în decembrie 2023.

Editor : I.B.