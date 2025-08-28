Live TV

Video Cozi uriașe la apă în Donbas. Șase orașe rămân fără alimentare, iar oamenii acuză autoritățile ruse că îi forțează să cumpere

Humanitarian Aid Distribution in Slovyans, Ukraine - 18 Jul 2022
Locuitorii acuză administrația rusă că nu repară conductele intenționat, pentru a stimula vânzările de apă îmbuteliată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Alimentarea cu apă, redusă drastic în șase orașe Localnicii acuză administrația de corupție Putin a fost informat, dar situația rămâne critică

Criza apei din estul Ucrainei ocupate se adâncește. Șase orașe din Donbas au rămas fără alimentare, iar oamenii sunt nevoiți să stea la cozi interminabile pentru câțiva litri de apă. Deși Vladimir Putin a fost informat despre situație, localnicii acuză autoritățile ruse de corupție și nepăsare, relatează Kyiv Post.

Alimentarea cu apă, redusă drastic în șase orașe

Compania de apă Voda Donbassa a anunțat miercuri că furnizarea către orașele Yenakiieve, Debalțevo și Bunhe a fost oprită complet, iar alimentarea pentru Holubivka, Zhadnivka și Șahtarsk a fost redusă la jumătate. În total, sute de mii de oameni sunt afectați. Potrivit recensământului ucrainean de dinainte de război, populația totală a acestor localități și a satelor din jur se ridica la peste 300.000 de locuitori. 

Pagubele provocate de război la conducte și stații de pompare, lipsa de personal la compania de apă din cauza mobilizării sau evacuării și o vară secetoasă au lăsat regiunile ocupate din Luhansk și Donețk într-o criză critică de apă. Printre cele mai afectate zone se află Donețk, odinioară al doilea cel mai bogat oraș al Ucrainei, cu o populație de peste un milion de locuitori înainte de război.

„Apa din Donețk nu e bună nici de folosit, nici de spălat, nici de băut. Și nu există altă sursă”, a relatat jurnalistul rus Dmitri Steșin, care a spus că aproape a orbit după ce s-a spălat pe față cu apă de la robinet.

Localnicii acuză administrația de corupție

Locuitorii acuză administrația de ocupație că nu repară conductele intenționat, pentru a stimula vânzările de apă îmbuteliată. „Inacțiunea conducerii Voda Donbassa este potențial coruptă. Chiar lângă casele noastre fără apă există centrul comercial Donets City, unde curge apă permanent”, au transmis cetățenii într-un mesaj video.

Andrei Purgin, ideolog al RPD și lider al mișcării separatiste pro-ruse din 2014, a criticat rareori public administrația de ocupație, dar acum a spus că regiunea Donețk devine nelocuibilă și că lipsa apei determină emigrarea masivă. El a acuzat conducerea RPD că redirecționează apa către o companie de îmbuteliere controlată de poliție, care profită de penurie.

„Sunt două fântâni arteziene care funcționează. Apa e livrată unei firme care o îmbuteliază. Compania are legături directe cu oficiali de rang înalt din poliție. Și așa oamenii din Donețk vor cumpăra apă îmbuteliată pentru mult timp. Iar actualele autorități, care controlează cele șase stații de tratare, vor lua bani de la noi. Știu mai bine decât noi că probabil nu va mai exista apă potabilă în Donbas pe viitor”, a spus Purgin. De-a lungul anilor, acesta a susținut că administrația sa e onestă și profesionistă, iar criticii sunt prost informați sau trădători.

Grupul de investigație rus Insider a relatat pe 24 august că Voda Donbassa deține un cvasi-monopol de 94% asupra distribuției centralizate de apă în regiune. De la preluarea de către ruși, corupția endemică a blocat întreținerea conductelor vechi și construirea de noi rețele.

Marți, Pușilin a convocat o „Ședință Operativă de Urgență” la sediul RPD pentru a discuta noi măsuri de „stabilizare a situației apei”, promițând că școlile vor fi dotate cu rezervoare astfel încât „semestrul de toamnă să poată începe”.

Soluția pe termen lung pentru penuria de apă din Donețk, a spus Pușilin, ar fi cucerirea de către Rusia a râurilor aflate în prezent sub control ucrainean lângă teritoriul RPD.

Putin a fost informat, dar situația rămâne critică

Pe 5 august, Kremlinul a recunoscut oficial penuria de apă din Donbas, într-o întâlnire televizată la Moscova între Vladimir Putin și Denis Pușilin, liderul numit de Rusia al așa-zisei „Republici Populare Donețk” (RPD). În discuția difuzată de presa rusă de stat, Pușilin i-a spus lui Putin că administrația sa va face „tot posibilul” să restabilească alimentarea cu apă.

De atunci însă, chiar și presa pro-Kremlin a scris că situația nu s-a schimbat. Pe 20 august, Dmitri Steșin, corespondent de război la Komsomolskaia Pravda, a relatat pe canalul său de Telegram că „aproape a orbit” după ce și-a spălat fața cu apă de la robinet în Donețk, din cauza microorganismelor amebice care poluează rețeaua. „Apa din Donețk nu e bună nici de folosit, nici de spălat, nici de băut. Și nu există altă sursă”, a scris el.

În iulie, Voda Donbassa a redus alimentarea Donețkului de la non-stop la o dată la trei zile pentru câte patru ore, a scris agenția independentă Astra. Stagnarea apei în conducte favorizează coloniile de amibe și face inevitabil un dezastru sanitar.

Autoritățile au încercat să acopere lipsurile cu cisterne mobile. La unele clădiri s-au raportat aproape revolte între localnicii disperați să-și umple recipientele înainte ca apa să se termine, dar cele mai multe cozi au fost pașnice, cu pensionari și gospodine așteptând ore întregi.

„Asta e o clădire cu nouă etaje. Există un singur robinet. Coada e mare. Jumătate au renunțat deja. Și mai rău… trebuie să cărăm apa pe scări”, a scris un locuitor pe canalul Telegram Donetsk Live. „Bătrâni, bolnavi, oameni care nu mai sunt tineri. Cărăm apa din curte pe scări… E pur și simplu un abuz asupra oamenilor.”

Editor : M.I.

