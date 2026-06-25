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Crimeea a rămas și fără energie electrică din cauza dronelor ucrainene. Locuitorii de acolo nu mai au combustibil de zile bune

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atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Rusia s-a văzut nevoită să limiteze accesul la combustibil în mai multe regiuni din țară, inclusiv în Crimeea ocupată, după intensificarea atacurilor ucrainene. Colaj foto: Profimedia Images
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Pe teritoriul Crimeii și al Sevastopolului ocupate au început întreruperi de curent la scară largă, în urma atacurilor dronelor ucrainene asupra obiectivelor de infrastructură energetică din regiune. În dimineața zilei de 25 iunie, primarul orașului, Mihail Razvozzhaev, a anunțat instituirea unui „regim de restricționare temporară a alimentării cu energie electrică” în Sevastopol.

Potrivit informațiilor sale, această decizie a fost luată de Direcția regională de la Marea Neagră a SA „SO EES”. „Această măsură este una de necesitate. Este necesară pentru a elimina suprasolicitarea rețelelor electrice din afara regiunii noastre, pentru a preveni avariile la nivelul întregului sistem energetic”, a explicat Razvozzhaev.

O notificare similară a fost publicată la ora 11:00 de către „Krymenergo”. Operatorul a precizat că alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă „selectiv și în funcție de necesități”, până la stabilirea unui program de întreruperi. Locuitorii au fost îndemnați să „reduce încărcarea rețelei și să nu utilizeze aparate electrice de mare putere” și li s-a cerut să trateze situația „cu înțelegere”.

În noaptea de miercuri spre joi, drone ucrainene au efectuat un raid asupra Crimeei, având ca ținte principale centralele termice din Tavrica și Balaklava, precum și substația electrică din Yalta, relatează „UniAn”.

Problemele cu alimentarea cu energie electrică, cauzate de atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei, au început în multe orașe de pe peninsulă, inclusiv în Sevastopol, unde s-a început limitarea funcționării transportului public, Simferopol, Kerci și Yalta.

În Evpatoria și Zaozernoye s-a introdus un program de alimentare cu apă din cauza lipsei energiei electrice. „Măsura este legată de întreruperile în alimentarea cu energie electrică și de scăderea nivelului rezervelor din rezervoarele stației de alimentare cu apă de la al doilea nivel de ridicare”, au declarat autoritățile locale.

Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat „izolarea” Crimeei de Rusia și transformarea acesteia „într-o insulă”. În acest context, trupele ucrainene au intensificat semnificativ numărul atacurilor asupra infrastructurii militare și energetice a peninsulei.

În noaptea de 21 iunie, dronele au lovit baza petrolieră din Kerci și portul „Caucaz”, ceea ce a dus la oprirea completă a vânzării de combustibil în Crimeea și la închiderea traversării cu feribotul. În aceeași noapte, întreruperile de curent electric au afectat o parte semnificativă a Crimeei, inclusiv Sevastopol, Alushta, Armensk, Krasnoperekopsk și Dzhankoy. În noaptea de 23 iunie a fost atacată substația electrică „Nasosnaya-2” din districtul Sovietic al peninsulei, iar în noaptea de 24 iunie — centrala termică din Balaklava, din Sevastopol, după care orașul a rămas complet fără curent electric. În general, întreruperile de curent electric sunt înregistrate de câteva zile pe întreg teritoriul regiunii.

Editor : A.R.

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