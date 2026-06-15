Peninsula Crimeea se confruntă cu probleme de aprovizionare, iar oficialii ucraineni și o parte dintre analiștii occidentali vorbesc despre o schimbare a dinamicii războiului. Totuși, în ciuda dificultăților tot mai mari cu care se confruntă Moscova, experții avertizează că Rusia este departe de colaps, iar deznodământul conflictului rămâne incert, arată TVP World într-o analiză.

La Yalta, săptămâna trecută, o pensionară pe nume Elena a spus că îi este teamă să meargă la supermarket. Nu neapărat din cauza războiului. Ci din cauza a ceea ce ar putea găsi acolo. „Mi-e teamă că o să văd rafturi goale”, le-a spus ea jurnaliștilor de la Novaya Gazeta, publicația independentă rusă din exil.

Crimeea a fost anexată în 2014 ca dovadă a permanenței Rusiei, o peninsulă-trofeu care i-a adus președintelui Vladimir Putin cele mai înalte cote de popularitate și i-a consolidat mitul de reunificator al teritoriilor rusești. În vara anului 2026, este un loc în care guvernatorii săi raționalizează benzina pe cupoane.

Narațiunea valului

Acest asediu logistic al Crimeei, alături de alți factori, a dus la consolidarea unei narațiuni puternice în ultimele săptămâni.

Kirilo Budanov, șeful cabinetului președintelui Volodimir Zelenski, a declarat reporterilor că încheierea fazei active a războiului înainte de venirea iernii este o perspectivă realistă. Analiștii occidentali au susținut în cor evaluări similare. Conform consensului general, soarta războiului s-a schimbat. Impulsul este real. Însă în acest război, impulsul a fost întotdeauna ciclic, remarcă analiștii citați de TVP World.

Din februarie 2022, acesta a evoluat în valuri, atât pe câmpul de luptă, cât și în ceea ce privește armamentul: avansul inițial al Rusiei, recucerirea de către Ucraina a orașelor Herson și Harkov, contraofensiva eșuată din 2023, doi ani de uzură rusă istovitoare, fiecare schimbare fiind determinată nu doar de efectivele militare și de teritoriu, ci și de partea care a stăpânit cel mai recent o nouă modalitate de luptă. Iar acum ciclul s-a schimbat din nou.

Conflictul din Ucraina le-a oferit aliaților Kievului, inclusiv Statelor Unite, o serie de lecții importante despre războiul modern. Foto: Profimedia Images

Tentația este aceea de a interpreta acest avânt ca fiind începutul sfârșitului, ca valul care va zdrobi rezistența rusă și va readuce teritoriul ucrainean sub control. Dovezile nu susțin această interpretare. Ceea ce susțin ele este o interpretare mai restrânsă: că acest avânt, spre deosebire de schimbările anterioare, este generat de o scădere a capacității ruse - în ceea ce privește apărarea aeriană, recrutarea și combustibilul - care nu se inversează odată cu schimbarea anotimpurilor.

Rusia nu se va prăbuși. Dar rămâne fără sistemele de care are nevoie pentru a continua lupta la costul pe care l-a plătit până acum, și asta este ceea ce face ca acest moment să fie diferit de cele anterioare. De aceea, fereastra pentru o soluționare, dacă există, este deschisă acum, remarcă experții citați de presa internațională.

Ce a realizat Ucraina

Argumentele în favoarea acestui avânt nu sunt greu de prezentat. Pentru prima dată din 2023, potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState, Ucraina a eliberat în mai mai mult teritoriu decât a capturat Rusia.

Institutul pentru Studiul Războiului a calculat o pierdere netă a Rusiei de 116 kilometri pătrați în aprilie și de 281 de kilometri pătrați din decembrie până în mai.

În spatele războiului terestru care a ajuns într-un impas se află campania cu drone care face acest lucru posibil. Unitățile ucrainene de UAV efectuează acum ceea ce armata numește „lovituri de mijloc”, lovind logistica rusă până la 150 de kilometri în spatele liniei frontului.

Unitatea cunoscută sub numele de Magyar’s Birds a raportat o reducere de 71% a traficului militar pe autostrada principală Mariupol-Simferopol în decurs de două săptămâni de la începerea atacurilor asupra acesteia.

Foto: Profimedia

Grupul open-source Tochnyi a numărat 130 de lovituri geolocalizate asupra vehiculelor logistice rusești numai în luna mai.

Din ianuarie, potrivit comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, Robert Brovdi, atacurile ucrainene au distrus 134 de sisteme rusești de apărare aeriană. Acest lucru deschide coridoarele pentru orice altceva: atacurile asupra rafinăriilor, incendiile de la terminalele petroliere, fumul negru deasupra Sankt Petersburgului în dimineața de deschidere a forumului economic de prestigiu al lui Putin, în timp ce delegații încă soseau.

La același forum, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a recunoscut public că producția de petrol a scăzut de la începutul anului 2026 din cauza „reparațiilor neprogramate” la rafinării.

Putin, vorbind cu șefii agențiilor de știri internaționale în marja evenimentului, a recunoscut că dronele ucrainene străpung apărarea aeriană rusă.

„Din păcate, unele dintre ele reușesc să treacă”, a spus el. Astfel de recunoașteri din partea Kremlinului nu sunt obișnuite.

Ofensiva are limite

Însă actuala ofensivă ucraineană are limite. Teritoriul recucerit de Ucraina reprezintă mai puțin de 6% din ceea ce a capturat Rusia în 2025. Forțele ruse exercită presiuni simultan asupra localităților Kostiantynivka, Kupyansk și Lîman.

Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Stocurile de rachete interceptoare Patriot ale Ucrainei sunt, conform scrisorii urgente a lui Zelenski către Donald Trump, la un nivel critic de scăzut, livrările prin mecanismul de achiziții al NATO ne mai ținând pasul cu amenințarea.

Iarna se apropie și, odată cu ea, o altă campanie rusă împotriva rețelei electrice a Ucrainei. Jack Watling, de la Royal United Services Institute, observă că Rusia are încă peste 600.000 de soldați pe teren și nu se confruntă cu lipsă de muniție. Valul ucrainean este real, dar s-ar putea să nu fie permanent.

Ce nu se întoarce

Ceea ce ar putea fi permanent este uzura care are loc sub suprafață. Rusia a pierdut aproximativ 89.000 de soldați uciși sau răniți grav numai în primele trei luni ale anului 2026.

Din decembrie, pierderile sale de pe câmpul de luptă au depășit numărul de soldați pe care îi poate recruta în fiecare lună. Kremlinul și-a stabilit ca obiectiv recrutarea a între 1.100 și 1.150 de bărbați pe zi în acest an. Se ajunge la aproximativ 940, în ciuda oferirii de prime la semnare care au atins un record de 1,47 milioane de ruble (n.r. 18.000 de euro) în martie.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Conform calculelor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, numărul total al victimelor rusești din 2022 se ridică acum la aproape 1,2 milioane. Aceasta reprezintă de 17 ori pierderile Uniunii Sovietice în Afganistan și de cinci ori pierderile combinate ale Rusiei în toate războaiele pe care le-a purtat din 1945.

Acum, Zelenski raportează că circulă din nou avize de mobilizare, iar serviciile de informații ucrainene afirmă că Moscova a ordonat mobilizări suplimentare. Când va veni decretul, dacă va veni, acesta nu va fi un semn al puterii Rusiei și ar putea duce la tulburări interne.

Fereastra

Niciuna dintre părți nu este pe punctul de a câștiga acest război pe câmpul de luptă. Ucraina nu poate elibera teritoriile ocupate la scara necesară pentru o cotitură decisivă. Rusia nu poate cuceri ceea ce nu a reușit să cucerească în patru ani. Linia frontului, care abia s-a mișcat în termeni absoluți pe parcursul tuturor acestor oscilații, s-ar putea stabiliza într-o formă apropiată de permanență.

Anne Applebaum, într-un articol pentru The Atlantic, a scris că se formează o zonă demilitarizată de facto, menținută de drone, care se consolidează în timp într-o formă asemănătoare unei frontiere, nerecunoscută de niciuna dintre părți, dar imposibil de traversat de către niciuna dintre armate.

Aceasta nu este o victorie pentru Ucraina. Dar este sfârșitul obiectivului de război al lui Putin, care nu a fost niciodată un armistițiu de-a lungul liniei din Donbas. Ci mai degrabă eliminarea Ucrainei de pe hartă.

Niciuna dintre armate nu poate impune o decizie pe teren. Rusia nu poate cuceri, iar Ucraina nu poate elibera. Ceea ce oferă actualul avânt al Ucrainei nu este victoria, ci un avantaj, iar scrisoarea deschisă a lui Zelenski către Putin din această săptămână este încercarea de a transforma acest avantaj în ceva concret înainte de venirea iernii sau a mobilizării.

Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Întrebarea este dacă se poate încheia la masa negocierilor, cât timp Ucraina încă deține cartea cea mai puternică, se mai arată în analiza TVP World.

Editor : C.A.