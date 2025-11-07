Live TV

Criminalii folosesc AI, dar poliția UE e blocată de GDPR și birocrație: Europol cere proceduri de urgență

Data publicării:
Intelligent video surveillance against crime
Agenția europeană de poliție și-a extins capacitățile tehnologice în ultimii ani. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Procedurile GDPR pot amâna folosirea AI cu până la 8 luni AI și tehnologia avansată pun presiune pe bugetele poliției

Criminalii se folosesc tot mai mult de inteligența artificială pentru a-și ascunde identitatea și a comite atacuri digitale, însă polițiile europene se lovesc de proceduri lente și verificări legale care întârzie folosirea tehnologiei. Europol avertizează că birocrația poate bloca investigațiile în situații critice și cere o procedură de urgență pentru acces rapid la AI.

Infractorii au „cea mai bună perioadă a vieții lor” odată cu „utilizarea malițioasă a AI”, în timp ce autoritățile polițienești din cadrul Europol sunt împovărate de verificări legale atunci când încearcă să folosească noua tehnologie, a spus directorul executiv adjunct Jürgen Ebner, pentru POLITICO.

Autoritățile trebuie să treacă prin evaluări de protecție a datelor și drepturi fundamentale, conform legislației UE. Aceste controale pot întârzia utilizarea AI cu până la opt luni, a precizat Ebner. Accelerarea procesului ar putea face diferența în situațiile sensibile, în care există o „amenințare la viață”, a adăugat el.

Agenția europeană de poliție și-a extins capacitățile tehnologice în ultimii ani, de la analiză de big data până la decriptarea comunicațiilor între infractori. Autoritățile sunt hotărâte să lupte cu aceeași armă într-o lume în care AI accelerează rapid criminalitatea cibernetică. Dar cercetătorii și activiștii avertizează repetat cu privire la riscurile de a oferi organelor de ordine libertate deplină în utilizarea AI fără garanții clare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că va mai mult decât dubla personalul Europol și îl va transforma într-o forță capabilă să lupte cu grupările criminale „care navighează constant între lumea fizică și cea digitală”. Cel mai recent program de lucru al Comisiei spune că acest lucru va veni sub forma unei propuneri legislative pentru consolidarea Europol, în al doilea trimestru din 2026.

Vorbind în Malta, la o întâlnire a specialiștilor în protecția datelor din forțele de poliție europene, Ebner a spus că este „absolut esențial” să existe o procedură accelerată care să permită utilizarea instrumentelor AI în situații de „urgență”, fără a fi necesară parcurgerea unui „proces de conformitate foarte complex”.

Procedurile GDPR pot amâna folosirea AI cu până la 8 luni

Evaluarea impactului asupra protecției datelor și a drepturilor fundamentale este obligatorie conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR) și Actului privind Inteligența Artificială. Ebner a spus că aceste proceduri pot dura între șase și opt luni.

Oficialul a clarificat că o procedură accelerată de urgență nu ar evita limitele impuse de regulile privind AI, precum profilarea sau recunoașterea facială în timp real.

Forțele de ordine au deja câteva excepții în cadrul Actului privind Inteligența Artificială. Conform regulilor, utilizarea recunoașterii faciale în timp real în spațiile publice este interzisă pentru poliție, dar țările UE pot totuși permite derogări, în special pentru infracțiuni grave.

Legislatorii și grupurile pentru drepturi digitale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceste excepții, obținute de statele UE în timpul negocierilor asupra legii.

AI și tehnologia avansată pun presiune pe bugetele poliției

Ebner, care supraveghează chestiunile de guvernanță la Europol, afirmă că „aproape toate investigațiile” au acum o componentă online. Investițiile în tehnologie și inovație pentru a ține pasul cu infractorii pun „o povară uriașă asupra agențiilor de aplicare a legii”, a spus acesta.

Oficialul Europol se află în discuții cu șefii polițiilor europene despre viitoarea extindere a agenției UE. El a spus că aceștia „ar dori să vadă Europol făcând mai mult în domeniul inovației, tehnologiei și cooperării cu sectorul privat”.

„Inteligența artificială este extrem de costisitoare. Platformele legale de decriptare sunt costisitoare. La fel va fi și în cazul calculului cuantic”, a spus Ebner. Europol poate ajuta la consolidarea apărării digitale a Europei, de exemplu trimițând analiști cu expertiză tehnologică pentru a sprijini investigațiile polițiilor naționale, a adăugat el.

Misiunea centrală a Europol a fost să ajute polițiile naționale în investigarea criminalității transfrontaliere grave prin schimb de informații. Dar țările UE au fost, anterior, reticente în a ceda prea multă putere de aplicare a legii către autoritatea europeană.

A lua controlul acțiunilor de aplicare a legii din mâna statelor membre este „în afara discuției” în orice plan de consolidare a Europol, a spus Ebner. „Nu credem că este necesar ca Europol să aibă puterea de a aresta persoane sau de a efectua percheziții domiciliare. Nu are sens și nu aduce valoare adăugată”, a afirmat el.

Editor : M.I.

