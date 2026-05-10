Prezent în studioul Digi24, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat apropiatul summit B9 care se va desfășura miercuri la București și la care sunt așteptate personalități ale unor state UE. El a explicat care sunt mizele evenimentului. A spus că nu ar fi fost de așteptat venirea lui Tump la această reuniune și a explicat care sunt implicațiile.

„Ceea ce mi se pare mult mai important este pregătirea unui astfel de summit, pregătirea și mai ales un anume tip de coagulare a dialogului strategic regional. Și vă dau imediat exemple. Statele baltice, Olanda, Danemarca, Suedia, sub conducerea Marii Britanii, au înființat un grup regional. Acel grup regional - chiar se numește Forța Comună Expediționară - își propune să reacționeze în timp real, în condițiile în care dinspre Federația Rusă, dacă Ucraina cade, ar apărea o serie de probleme. Doi. Sikorski, ministrul de externe polonez, a spus foarte clar dacă pică Ucraina, noi, cei din flancul estic, vom cheltui cam ceva mai mult de un trilion de euro să ne putem apăra împotriva rușilor. Trei, Consiliul Nordic, deci, dintre cei care vin la București, trei sferturi dintre șefii de stat sau de guvern fac parte din Consiliul Nordic, partea dinspre Polonia, Germania spre Marea Baltică - la rândul lor, organizați și din punct de vedere militar și nu numai. Patru, NATO are o decizie de întărire a flancului estic pe trei categorii de regiuni dinspre Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Mediterană, însemnând infrastructură, inclusiv în ceea ce privește apărarea, nu numai privind dronele, dar și infrastructura critică pe care sper că reușim să o obținem și noi din SAFE. Da, chiar și o cooperare în ceea ce privește apărarea spațială. Toate aceste proiecte acum sunt în joc, sunt în coagulare.

Miza întâlnirii

„B9 este o inițiativă a președintelui Iohannis și a președinte lui Duda. foștii președinți ai Poloniei, respectivi, ai României”, a spus fostul ministru de Externe. „Ei în 2015, au căzut de acord în a organiza o coagulare regională față de atacul pe care Federația Rusă în 2014, l-a desfășurat în Ucraina. Deci, este clar care este obiectivul cu care ne-am obișnuit în legătură cu acest domeniu al flancul estic. Anul trecut, la Helsinki, cu o mare parte din statele care vor participa chiar la cel mai înalt nivel la în România s-a semnat, a semnat și președintele României un acord de cooperare. M-aș bucura ca după această reuniune de la București să apară un document comun, măcar cei doi copreședinți să transmită un document agreat de state în legătură, pe de o parte, cu solidaritatea, pe de altă parte, cu semnalul transmis către proximitatea estică. Noi suntem aici pentru că descurajarea și apărarea sunt criteriile de bază”.

Va fi influențată întâlnirea de situația politică din România?

Cristian Diaconescu a insistat în continuare pe această pregătire prealabilă a summitului și pe unele sincronizări, pentru că deseori state care exprimă o serie de nemulțumiri și pe relația transatlantică și între ele în legătură cu tot felul de alte subiecte, nu sunt poziționate într-o zonă de risc.

„Ca cetățean, mi-a și exprimat și public profundul respect dacă reușeau într-o formă sau alta, să stabilizeze situația politică. De ce? Pentru că cei care vin la București discut aspecte bilaterale, trei laterale, privind proiectele regionale și sunt mai sunt și altele pe care le-am menționat și în egală măsură gazda contează din punct de vedere politic și strategic. Nu aș vrea, după anumite împrejurări, să vedem că nu vom conta de decât din punct de vedere logistic. În al doilea lea rând, într-o zi nu se poate face totul. Tot această pregătire prealabilă, care se concretizează printr-o înțelegere la cel mai înalt nivel, scrisă sau nu, este absolut necesară. În al treilea rând, acum este o zicere, mi se pare interesantă: „geostrategia neîncrederii nu coincide cu geostrategia riscului”. Adică state care exprimă o serie de nemulțumiri și pe relația transatlantică și între ele în legătură cu tot felul de alte subiecte, nu sunt poziționate într-o zonă de risc. De exemplu, România, de la cea mai lungă frontieră cu Ucraina, până la proximitatea Orientului Mijlociu și a a regiunii Balcanilor, ca să dau un exemplu. Toate trei zone de insecuritate, două dintre ele aflate în conflict deschis. Ori, din acest punct de vedere, acest B9, sper că acest lucru s-a întâmplat în egală măsură, nu vreau să descurajez. Se pregătește o întâlnire urmată de o conferință de presă, nu înseamnă până la urmă o confirmare a unei poziționări strategice. Aici sunt chestiuni punctuale care contează foarte mult. Turcia lipsește, dar Erdogan probabil că va veni la București, din câte știu. Summitul pregătește partenerii din flancul estic și în legătură cu proiectele la Marea Neagră, care, după părerea mea, trebuie să cuprindă și Turcia”, a mai spus ministrul.

