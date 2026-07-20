Cheltuielile germane de apărare pentru 2026, în valoare de 108,2 miliarde de euro, le depășesc cu mult pe cele franceze, de 57,1 miliarde de euro, pe fondul înlocuirii tancurilor Leclerc, îmbătrânirii vehiculelor VBCI și a existenței a doar 300 de rachete Thundart, ceea ce indică o criză a resurselor financiare la Paris

Franța dispune în arsenalul său de un grup de portavioane și de arme nucleare. Cu toate acestea, pentru a deține conducerea sistemului european de securitate, acest lucru s-ar putea dovedi insuficient, întrucât Germania cheltuiește deja aproape de două ori mai mult pentru apărare, iar în 2030 diferența va fi de 2,4 ori.

Germania vs Franța

Publicația Openx360 a ridicat această problemă. În 2026, bugetul german pentru apărare a cuprins 82,7 miliarde de euro, la care s-au adăugat încă 25,5 miliarde de euro din fondul special al Bundeswehr. Astfel, totalul se ridică la 108,2 miliarde de euro.

Mai mult, pentru 2027, cheltuielile de bază ale Germaniei pentru apărare vor fi de 109,7 miliarde de euro, fără a include fondul de sprijin. De asemenea, au fost publicate planuri conform cărora bugetul va crește în continuare, ajungând la 153,9 miliarde de euro în 2028, 162,9 miliarde de euro în 2029 și 183,6 miliarde de euro în 2030.



În schimb, Franța a alocat în 2026 57,1 miliarde de euro pentru nevoile de apărare, aproape de două ori mai puțin decât Germania. În același timp, conform legii privind planificarea militară, se preconizează cheltuieli de 76,3 miliarde de euro în 2030, cu condiția ca politica să nu se schimbe după alegerile prezidențiale din 2027 — de 2,4 ori mai puțin decât Germania.

Cu toate acestea este greu de crezut că dacă în fotoliul de la Elysee se va instala Marine Le Pen, bugetul să fie la fel de mare ca cel preconizat acum.

Problemele armatei franceze

În prezent, comandamentul militar francez a început să vorbească despre o posibilă îndepărtare a țării de poziția europeană în materie de securitate, în comparație cu Germania. Cu toate acestea, Ministerul Apărării consideră că își menține în continuare poziția, întrucât cheltuielile sale sunt rezultatul unei colaborări fructuoase între armata, parlamentari și specialiștii în achiziții de armament.



Defense Express remarcă faptul că argumentele Ministerului Apărării francez nu par foarte convingătoare, întrucât consolidarea capacității de apărare și disponibilitatea pe scară largă a armamentului necesită fonduri. Prin urmare, în ciuda experienței și a disponibilității resurselor strategice, germanii vor reuși, în timp, să avanseze cu un avantaj semnificativ.



Forțele armate franceze au semnalat în repetate rânduri diverse probleme, precum echipamentele tehnice cu un nivel scăzut de pregătire de luptă, necesitatea înlocuirii tancurilor Leclerc și uzura tehnică a vehiculelor de luptă de infanterie (VBCI). Toate aceste aspecte necesită atenție, mai ales după ani de subfinanțare.

De asemenea, există planuri de creștere a stocurilor de rachete, muniție și drone, ceea ce necesită alocarea de fonduri. Dacă nu se vor aloca resurse suficiente în această direcție, unele modele vor continua să fie produse în cantități limitate, cum ar fi achiziționarea a doar 300 de rachete Thundart pentru noul sistem MLRS.

În același timp, Germania are în plan nu doar achiziții masive de arme și echipamente pentru reînnoirea arsenalului existent, ci și o creștere numerică substanțială a forțelor armate în general. O parte considerabilă a investițiilor este direcționată către industria locală de apărare, contribuind la creșterea volumelor de producție.

Astfel, francezii, din cauza bugetului insuficient, s-ar putea trezi pur și simplu cu comenzi prea mici sau chiar în situația de a alege ce pot finanța și ce nu își vor putea permite. Prin urmare, îngrijorarea cu privire la această chestiune este mai mult decât de înțeles, comentează publicația.

Editor : Sebastian Eduard