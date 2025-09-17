Live TV

Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi: dependența de Asia lasă UE fără soluții

Uniunea Europeană nu a reușit să găsească o soluție la criza penuriilor de medicamente, deși a identificat cauzele principale, precum dependența de producția din Asia. Reacția celor 27 de state membre nu este „la înălțime”, avertizează Curtea de Conturi a UE, care recomandă consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente pentru a preveni și gestiona mai eficient situațiile critice.

Conform raportului, UE a făcut un pas important de la sfârşitul lui 2023, stabilind prima listă de medicamente critice, dar nu a acţionat suficient pentru a garanta disponibilitatea acestora, informează AFP, preluat de Agerpres.

Curtea salută „rolul important de coordonare” al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), însă critică faptul că aceasta nu este întotdeauna abilitată să ajute ţările membre în afara situaţiilor de crize sanitare.

EMA nu este suficient informată despre penurii pentru a le putea preveni, constată auditul citat.

Sănătatea este un domeniu de competenţa fiecărui stat membru, nu a Uniunii, subliniază raportul, menţionând lipsa armonizării reglementărilor naţionale. De exemplu, în Franţa o penurie trebuie semnalată „imediat ce se află că există riscul unei epuizări a stocurilor”, în timp ce în Italia avertizarea trebuie să vină „cu patru luni înaintea oricărei întreruperi a aprovizionării”.

Curtea de Conturi critică şi fragmentarea pieţei europene a medicamentelor, care îngreunează libera circulaţie a acestora inclusiv din motive cum ar fi ambalajele diferite de la o ţară la alta.

Printre alte recomandări, Curtea cere Comisiei Europene să ia măsuri pentru garantarea sesizării rapide a EMA privind penuriile. Potrivit Curţii, Agenţia ar trebui să gestioneze o bază de date cu medicamentele şi o platformă de semnalare unice.

