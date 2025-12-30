Un număr semnificativ de veterani militari ruși, care s-au întors din luptele provocate de invazia Rusiei în Ucraina, ar fi comis crime violente împotriva civililor ruși, potrivit rapoartelor Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie. Mass-media rusă Vertska a raportat că aproximativ 550 de civili din Rusia au fost uciși de veterani întorși din război, iar alți 465 au fost răniți. Peste jumătate din decese ar fi fost cauzate de unii dintre cei 180.000 de condamnați recrutați în forțele armate ruse pentru a participa la război, arată Defense Express.

Grupul Wagner a recrutat pentru prima dată condamnați pentru războiul din 2022, folosind în total aproape 50.000 de prizonieri din închisorile rusești, deținuților fiindu-le oferită comutarea pedepselor după șase luni de serviciu.

Ulterior, Ministerul Apărării din Rusia a recrutat condamnați direct din închisori, iar președintele rus Vladimir Putin a semnat, de asemenea, o lege în octombrie 2024 care permitea inculpaților în cauze penale să evite procesul și posibila condamnare în schimbul înrolării.

Provocarea cu care se confruntă societatea rusă, reprezentată de zeci de mii de infractori violenți cu experiență recentă și adesea traumatică de luptă care se întorc la viața civilă, în special după ce au fost supuși brutalității forțelor armate ruse, este semnificativă și probabil va crește în amploare pe termen mediu. Este foarte probabil ca înalta conducere rusă să considere această problemă drept una tot mai îngrijorătoare, scriu jurnaliștii Defense Express.

În timp ce Rusia a suferit în mod continuu rate ridicate de victime de la lansarea invaziei ilegale și pe scară largă a Ucrainei în 2022, inclusiv probabil peste 400.000 de morți și răniți atât în 2025, cât și în 2024, etnici ruși din orașe continuă să contribuie cu o proporție disproporționat de mică din personalul militar și victimele rezultate în comparație cu restul populației, raportează, totodată, Serviciul de Informații al Apărării din Marea Britanie.

Mass-media rusă Proekt a raportat recent rezultatele unui studiu la scară largă, care a constatat că mai puțin de 1% dintre oficialii statului rus au rude care au participat la invazia asupra Ucrainei.

Concentrându-și eforturile de recrutare în mod disproporționat asupra regiunilor sărace, adesea populate în majoritate de minorități etnice, aparatul de stat al Rusiei valorifică mai bine stimulentele financiare, limitând în același timp impactul asupra acelor părți ale populației ruse care locuiesc în mediul urban și care au o mai mare influență politică.

Președintele rus Vladimir Putin și conducerea de vârf a Rusiei sunt aproape sigur pregătite să tolereze în continuare un număr ridicat ale victimelor, atât timp cât acest lucru nu afectează negativ sprijinul publicului sau al elitei pentru război, iar aceste pierderi pot fi înlocuite, arată Defense Express.

