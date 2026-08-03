Pedro Sánchez s-a trezit luni arătând ca cel mai singur lider politic din Europa, comentează TVP World. Douăzeci și doi dintre omologii săi din UE au profitat de o situație de urgență legată de migrație – pe care Spania o adusese în mare parte sub control în decurs de 48 de ore – pentru a-i pune la încercare modelul politic în ansamblu. Ținta lor s-a extins de la controlul lucrătorilor fără documente până la locul Madridului în noua ordine de securitate europeană.

Ceea ce este extraordinar este faptul că acuzațiile au reflectat mai mult starea de spirit politică a Europei decât faptele din Ceuta. Persoanele care au trecut granița din Maroc nu îndeplineau condițiile pentru a beneficia de programul de regularizare al Spaniei (un program guvernamental prin care imigranții fără acte pot obține rezidență legală). Niciuna nu a putut să se deplaseze mai departe către Spania continentală prin cadrul normal al spațiului Schengen, iar peste 48.000 se întorseseră în Maroc până vineri seara. Cu toate acestea, 22 de guverne au identificat în continuare politica spaniolă ca un potențial „factor de atracție” și au ridicat problema posibilității suspendării acordurilor Schengen cu Spania.

Ceuta a scos astfel la iveală ceva mai amplu decât o simplă dispută privind migrația. Centrul politic al Europei a adoptat din ce în ce mai mult politica de descurajare, în timp ce Sánchez se află tot mai mult în afara acestui consens.

Un verdict dincolo de dovezi

Aproximativ 50.000 de persoane au intrat în Ceuta pe cale terestră și maritimă după ce, pe 30 iulie, a fost forțată granița cu Marocul. Autoritățile locale estimează că numărul acestora ar putea ajunge chiar la 60.000. Situația care a urmat a fost haotică, iar bilanțul uman a fost îngrozitor. Până duminică, cel puțin 72 de persoane își pierduseră viața, iar peste 1.000 au avut nevoie de asistență medicală.

Spania a mobilizat trupe, a întărit securitatea la frontieră și a colaborat cu Marocul pentru a-i repatria pe aproape toți cei care intraseră pe teritoriu. Ceuta are acorduri separate care restricționează deplasarea către Spania continentală și către spațiul Schengen în ansamblu, astfel încât criza nu a generat un aflux semnificativ de persoane prin spațiul Schengen.

Acest lucru nu a contribuit prea mult la potolirea criticilor aduse Spaniei. O scrisoare inițiată de Italia și Danemarca și semnată de alte 20 de guverne a declarat că UE nu poate permite „treceri în masă necontrolate” care să creeze impresia că intrarea ilegală ar putea duce, în cele din urmă, la obținerea unui statut de ședere legală.

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Referirea viza decizia lui Sánchez de a permite unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără documente să solicite un statut legal. Cu toate acestea, programul impunea solicitanților să dovedească că se aflau deja în Spania înainte de 1 ianuarie, că locuiseră acolo în mod continuu timp de cel puțin cinci luni și că depuseseră cererea până la termenul limită din iunie. Prin urmare, orice persoană care a intrat în Ceuta la sfârșitul lunii iulie nu era eligibilă.

Prin urmare, scrisoarea exprima o judecată politică asupra modelului de migrație al lui Sánchez, oferind în același timp o explicație cauzală slabă în ceea ce privește situația din Ceuta. Sánchez a afirmat că unele guverne au acționat din „prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice” și a descris reacția acestora ca fiind egoistă, polarizantă și ilegală.

Furia sa era de înțeles. Spania își apărase granița și împiedicase extinderea crizei în Europa. Cu toate acestea, reacția a arătat cât de puțin i se mai acordă prezumția de nevinovăție.

Înțelegerea ascunsă din spatele solidarității

Ceea ce este deosebit de interesant este faptul că Sánchez a comparat situația din Ceuta cu operațiunea desfășurată de Belarus împotriva Poloniei și a statelor baltice. Plângerea sa era că Spania s-a confruntat cu suspiciune și restricții la frontieră, în timp ce Europa Centrală a beneficiat de solidaritate.

Comparația dezvăluie o înțelegere tacită în cadrul UE. Solidaritatea există în tratate ca o obligație, dar, în practica politică, ea depinde de faptul dacă celelalte guverne consideră că țara afectată ține sub control un pericol comun.

Polonia și-a acumulat acest capital politic. Autoritățile din Belarus organizaseră rute de călătorie, eliberaseră vize, transportaseră migranți către frontieră și sprijiniseră încercările de a o încălca. Autorul era identificabil, scopul strategic era clar, iar Varșovia a controlat fizic ruta.

Polonia se prezintă, de asemenea, ca o țară care își asumă riscuri europene mai ample prin sprijinul său militar acordat Ucrainei, cheltuielile ridicate pentru apărare și rolul pe flancul estic al NATO. Donald Tusk a invocat acest bilanț atunci când i-a spus Spaniei: „Am investit miliarde de euro și am mobilizat mii de soldați, polițiști și grăniceri.” Madridul, a spus el, ar trebui să urmeze exemplul Poloniei dacă se dorește ca spațiul Schengen să supraviețuiască.

Spania a intrat în criza din Ceuta dintr-o poziție mai slabă. Responsabilitatea Marocului rămâne incertă. Madridul continuă să descrie Rabatul ca pe un partener esențial, în timp ce mai multe guverne din UE se tem deja că programul de regularizare al Spaniei ar putea avea, în cele din urmă, consecințe dincolo de granițele Spaniei.

Ceuta însăși nu a confirmat aceste temeri. Trecerea a fost oprită în interiorul enclavei. Solidaritatea politică, însă, ține atât de reputație și de alinierea strategică, cât și de evenimentele de pe teren.

Centrul Europei se îndreaptă spre descurajare

Amploarea coaliției împotriva lui Sánchez contează mai mult decât compoziția sa ideologică. Guvernul italian de dreapta al Giorgiei Meloni a redactat scrisoarea alături de administrația social-democrată a Danemarcei. Lideri conservatori, liberali, naționaliști și de centru-stânga au semnat-o.

Acest lucru arată cât de profund s-a integrat descurajarea migrației în curentul principal european. Guvernele de centru-stânga consideră din ce în ce mai mult că trebuie să demonstreze controlul asupra frontierelor pentru a priva extrema dreaptă de una dintre temele sale cele mai puternice.

Această abordare prezintă propriile riscuri. Partidele mainstream pot remedia o vulnerabilitate electorală imediată, consolidând în același timp argumentul extremei drepte conform căruia migrația ar trebui tratată întotdeauna în primul rând ca o urgență de securitate. În Ceuta, imaginile unei frontiere care se prăbușește au avut o pondere politică mai mare decât perspectiva limitată ca oamenii să ajungă în Europa continentală.

Sánchez pornește de la un alt raționament. Spania a desfășurat șase „regularizări” la scară largă începând din 1986, sub guverne de stânga și de dreapta. Cel mai recent program este al șaptelea, reflectând economia informală persistentă a țării și dependența sa crescândă de forța de muncă migratoare.

Economia Spaniei a crescut cu 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru, în timp ce șomajul a scăzut sub 10% pentru prima dată din 2008. Imigranții reprezintă aproximativ 23% din forța de muncă și au ocupat până la 90% din noile locuri de muncă create între ianuarie 2024 și martie 2025.

Presiunea demografică este la fel de acută. Rata fertilității din Spania se situează la aproape 1,1 copii pe femeie. Ministrul pentru Migrație, Elma Saiz, susține că lucrătorii străini permit țării să crească, să creeze bogăție și să-și mențină sistemul de asistență socială.

Europa a încetat să-i mai acorde lui Sánchez prezumția de nevinovăție

Cauzele valului de imigranți din Ceuta rămân nerezolvate. Frustrarea economică din Maroc, zvonurile răspândite pe rețelele sociale, rețelele de trafic de persoane și confuzia legată de o hotărâre a unei instanțe spaniole potrivit căreia persoanele care sosesc pe mare nu pot fi returnate în mod sumar ar fi putut contribui la această situație.

Este posibil ca Marocul să fi tolerat mișcarea, să fi pierdut temporar controlul sau să fi lăsat în mod deliberat garda jos. Criza din 2021, când Rabat a permis intrarea a mii de persoane în Ceuta în timpul unei confruntări diplomatice cu Madridul, face ca suspiciunile să fie întemeiate. Reînnoirea relațiilor Spaniei cu Algeria și conflictul nerezolvat privind Sahara Occidentală completează contextul geopolitic, deși niciunul dintre aceste elemente nu dovedește că Marocul a orchestrat criza.

Sánchez a intrat, de asemenea, în această criză cu o bunăvoință deja epuizată pe alte fronturi. Spania a înregistrat în 2024 cel mai mic nivel de cheltuieli pentru apărare din cadrul NATO, ca procent din PIB. Madridul susține că a atins între timp pragul de 2%, dar Sánchez continuă să respingă noua traiectorie de 5% propusă de alianță. El și-a descris abordarea drept o „reînarmare morală”, ceea ce a stârnit o reacție fermă din partea președintelui finlandez Alexander Stubb, care, întrebat dacă a crezut acest lucru, a răspuns că țara sa „cumpără arme”.

Relația economică mai strânsă a guvernului Sánchez cu China a stârnit îngrijorări suplimentare, în contextul în care Europa încearcă să-și reducă dependența strategică de Beijing.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu sunt deschis ostili față de Sánchez în ceea ce privește apărarea, China, Gaza și războiul cu Iranul. Nu există dovezi că vreunul dintre aceste guverne ar fi contribuit la crearea crizei din Ceuta sau ar fi orchestrat reacția Europei. Ostilitatea lor face pur și simplu parte dintr-un peisaj internațional în care Spania are tot mai puțini apărători de încredere.

Sánchez ocupă funcția de prim-ministru din iunie 2018 și, în ciuda fragmentării politice persistente la nivel național, pare probabil să rămână la putere după alegerile de anul viitor. Așadar, această criză nu îl va detrona.

Editor : Sebastian Eduard