Live TV

Video Criza din Ceuta. Protestatarii spanioli au atacat o tabără de migranți cu pietre, au incendiat corturi și s-au ciocnit cu poliția

Data actualizării: Data publicării:
Protest Against Migrants In Ceuta
Tensiuni și violențe în Ceuta. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Câți migranți mai sunt în Ceuta?

Protestatarii din Ceuta au incendiat o tabără de migranți și s-au ciocnit cu poliția joi. Tulburările au loc la o lună după un aflux masiv de migranți din Maroc către exclava spaniolă din Africa de Nord.

Imaginile de la televiziunea spaniolă au arătat un grup de manifestanți pe o plajă, aruncând obiecte în foc. Poliția i-a împins pe protestatari în timp ce migranții s-au retras la un dig.

Joi, un vehicul militar a fost atacat cu pietre și alte obiecte de aproximativ 70 de persoane, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Ceuta pentru agenția de știri AFP.

Protestatarii locali au încercat să împiedice vehiculele Crucii Roșii să ajungă la plajă pentru a distribui alimente migranților. Oamenii care fluturau steaguri spaniole strigau „Ar trebui să plece” și „Afară cu Crucea Roșie”.

Câți migranți mai sunt în Ceuta?

În iulie, peste 70.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta în speranța de a ajunge pe continentul european.

Deși marea majoritate a lor s-au întors de atunci în Maroc, câteva mii au rămas în Ceuta, trăind pe străzi sau pe plajă.

Guvernul spaniol de la Madrid estimează numărul la sub 7.000, în timp ce oficialii din Ceuta spun că este de cel puțin 10.000. Populația Ceutei este de aproximativ 84.000 de locuitori, potrivit Deutsche Welle.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
kirilo budanov
3
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
4
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
5
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
Digi Sport
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tezaur epoca bronz Villena spania profimedia-0916923752
Jaf istoric în Spania: Tezaurul din Villena, una dintre marile comori ale Epocii Bronzului din Europa, furat în mai puţin de 4 minute
celula inchisoare detinut gettyimages
„Maestrul evadărilor”, prins în Spania. A fugit din patru închisori folosind o piramidă umană, cearșafuri înnodate și gratii tăiate
Airbus A330 MRTT
Polonia și Spania își unesc forțele pentru un contract de 5,4 miliarde de euro: Vor achiziționa avioane cisternă Airbus
cova de les dones 1
Misterul unei zeițe romane, dezvăluit de 120 de inscripții într-o peșteră din Spania
Eclipsă de Lună în septembrie 2025. Foto Getty Images
O nouă eclipsă va avea loc pe 28 august. Unde și cum poate fi văzută Luna aproape complet acoperită
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu...
John Ratcliffe
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la...
BIAS 2026. Inquam Photos, Vali Marin
Începe BIAS 2026, unul dintre cele mai mari spectacole aeriene din...
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Un paradox uriaș”: Cum a ajuns zona din Nepal devastată de viitură...
Ultimele știri
Războiul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz zdruncină OPEC+: alianța pierde influența asupra pieței petrolului
Schimbare de gardă în ape tulburi: portavionul Theodore Roosevelt înlocuiește George Washington în misiunea din Orientul Mijlociu
Rusia își pierde exclusivitatea în Caucaz și Asia Centrală. Armenia și Kazahstanul își diversifică alianțele: „Caută Planul B”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după...
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Schimbarea regilor, bucuria nebunilor”. Andrei Vochin, analiză despre posibila demitere a lui Filipe Coelho...
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Primele țări care vor trebui să oprească Rusia în cazul unui atac. Planul pentru apărarea Europei, aşa va...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi
Newsweek
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja