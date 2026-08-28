Protestatarii din Ceuta au incendiat o tabără de migranți și s-au ciocnit cu poliția joi. Tulburările au loc la o lună după un aflux masiv de migranți din Maroc către exclava spaniolă din Africa de Nord.

Imaginile de la televiziunea spaniolă au arătat un grup de manifestanți pe o plajă, aruncând obiecte în foc. Poliția i-a împins pe protestatari în timp ce migranții s-au retras la un dig.

Joi, un vehicul militar a fost atacat cu pietre și alte obiecte de aproximativ 70 de persoane, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Ceuta pentru agenția de știri AFP.

Protestatarii locali au încercat să împiedice vehiculele Crucii Roșii să ajungă la plajă pentru a distribui alimente migranților. Oamenii care fluturau steaguri spaniole strigau „Ar trebui să plece” și „Afară cu Crucea Roșie”.

Câți migranți mai sunt în Ceuta?

În iulie, peste 70.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta în speranța de a ajunge pe continentul european.

Deși marea majoritate a lor s-au întors de atunci în Maroc, câteva mii au rămas în Ceuta, trăind pe străzi sau pe plajă.

Guvernul spaniol de la Madrid estimează numărul la sub 7.000, în timp ce oficialii din Ceuta spun că este de cel puțin 10.000. Populația Ceutei este de aproximativ 84.000 de locuitori, potrivit Deutsche Welle.

Editor : Ș.R.