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Criza din Ceuta: România susţine mobilizarea rapidă a tuturor instrumentelor UE pentru sprijinirea Spaniei, transmite Cătălin Predoiu

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Catalin Predoiu
Cătălin Predoiu a participat la reuniunea Consiliului JAI privind criza din Ceuta. Foto: Facebook/ Cătălin Predoiu
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România susţine mobilizarea rapidă a tuturor instrumentelor Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, restabilirea controlului efectiv la frontiera externă şi prevenirea unor noi treceri ilegale, a declarat Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne.

MAI a precizat, într-un comunicat de presă, că reuniunea, organizată marţi, în format videoconferinţă, de Preşedinţia irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, a fost convocată în contextul evoluţiilor recente din oraşul autonom spaniol Ceuta.

Cătălin Predoiu a exprimat solidaritatea deplină a României cu Spania şi a apreciat eforturile autorităţilor spaniole pentru gestionarea unei situaţii de o amploare şi o complexitate deosebite.

„Am exprimat solidaritatea deplină a României cu Spania şi am susţinut mobilizarea rapidă a instrumentelor europene necesare pentru restabilirea controlului la frontieră, prevenirea unor noi treceri ilegale şi protejarea vieţilor omeneşti. Protejarea frontierelor externe este o responsabilitate comună. Este nevoie de mai mult sprijin operaţional pentru statele aflate în prima linie, de un rol consolidat al Frontex, de schimb rapid de informaţii şi de o coordonare mai strânsă între statele membre”, a transmis Cătălin Predoiu, într-un mesaj pe Facebook.

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Ministrul interimar de Interne a susţinut, de asemenea, necesitatea unor returnări rapide şi eficiente, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, precum şi dezvoltarea unor parteneriate solide cu statele din Africa de Nord, esenţiale pentru prevenirea migraţiei ilegale, combaterea traficului de migranţi şi facilitarea readmisiei.

„Uniunea Europeană trebuie să răspundă rapid, coordonat şi ferm atunci când migraţia este folosită ca instrument de presiune politică. România va continua să susţină o Europă capabilă să îşi protejeze frontierele, să acţioneze solidar şi să îşi păstreze unitatea şi credibilitatea”, a mai transmis Predoiu.

Potrivit datelor transmise de MAI, România consideră că experienţa de la Ceuta trebuie folosită pentru întărirea cooperării operaţionale, creşterea capacităţii de pregătire şi reacţie, consolidarea rolului Frontex şi aprofundarea cooperării cu partenerii internaţionali.

Sosirea în forţă a zeci de mii de persoane în această enclavă spaniolă, în Africa de Nord, a pus în lumina reflectoarelor fragilitatea cooperării europene în problemele legate de migraţie.

Editor : Ș.R.

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