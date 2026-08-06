Aproximativ 72.000 de migranți au intrat în enclava spaniolă de pe coasta nord-africană, ajungând astfel pe teritoriul Uniunii Europene. Circa 70.000 s-au întors ulterior în Maroc, voluntar sau după ce au fost expulzați. În același timp, guvernul lui Pedro Sánchez procesa 1,17 milioane de cereri depuse de migranți care locuiau deja ilegal în Spania și acordase peste 609.000 de permise de muncă temporare solicitanților, pe durata examinării dosarelor lor.

Același guvern închidea o rută de acces în Spania, în timp ce deschidea o altă rută către forța sa de muncă. Spania exprimă această contradicție mai deschis decât majoritatea guvernelor europene, dar nu ea a inventat-o. Europa își construiește o frontieră mai strictă în jurul economiei sale, care depinde din ce în ce mai mult de lucrătorii străini, scrie TVP World.

Ceuta a făcut ca târgul politic din spatele acestei situații să fie extrem de clar. Partidele de centru adoptă limbajul extremei drepte privind securitatea, descurajarea și controlul, deoarece migrația poate decide soarta alegerilor. Acestea folosesc această atitudine dură pentru a-și stabili autoritatea asupra frontierei, apoi exercită aceeași autoritate pentru a selecta lucrătorii de care economiile lor au nevoie.

Europa închide ușa vizibilă

Linia dură privind migrația nereglementată se întinde acum peste diviziunile politice ale Europei. Guvernele conservatoare, liberale și de centru-stânga au adoptat toate proceduri de azil mai stricte, deportări mai rapide și o utilizare mai intensă a țărilor terțe.

Constatarea fascinantă aici este că extrema dreaptă a determinat o mare parte din această schimbare fără a fi nevoie să guverneze. Partidele mainstream cred din ce în ce mai mult că pot recâștiga alegătorii preocupați de migrație demonstrând că centrul democratic poate controla frontierele mai eficient.

În Germania, Friedrich Merz a plasat migrația în centrul campaniei sale din 2025 pentru a recâștiga alegătorii de la AfD. În Polonia, Donald Tusk a anunțat suspendarea procedurilor de azil pe măsură ce migrația a devenit o temă centrală în cursa prezidențială de anul trecut. În Austria, guvernul de centru a înghețat reunificarea familială după ce Partidul Libertății, anti-imigrație, a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare din 2024.

Noul Pact al UE privind migrația și azilul a introdus verificarea la frontieră și proceduri accelerate de azil și returnare. UE a luat în considerare, de asemenea, propuneri care să permită trimiterea solicitanților de azil respinși către centre de returnare din afara Uniunii, deși aceste propuneri au rămas contestate din punct de vedere politic și juridic. Cincisprezece state membre au solicitat astfel de soluții în 2024, în timp ce un grup mai mare de lideri ai UE susținea înființarea unor centre de returnare în străinătate până în 2026.

Italia a construit centre pentru migranți în Albania. Polonia a suspendat în repetate rânduri cererile de azil în anumite zone ale frontierei sale cu Belarus. Danemarca ilustrează cât de mult s-a schimbat centrul politic. Social-democrații lui Mette Frederiksen au adoptat una dintre cele mai dure politici de azil din Europa pentru a recâștiga votanții din clasa muncitoare de la dreapta anti-imigrație. Partidele din jurul ei au urmat acest exemplu, iar Danemarca a acordat azil doar unui număr de 839 de persoane în primele unsprezece luni ale anului 2025.

Aceste politici își fac simțit efectul. Numărul traversărilor ilegale ale frontierelor UE a scăzut cu 26% în 2025, ajungând la aproape 178.000, în timp ce cererile de azil depuse pentru prima dată au scăzut cu 27%, ajungând la aproximativ 670.000.

Cu toate acestea, migrația a rămas una dintre cele mai mari preocupări electorale ale Europei. Aceasta este capcana cu care se confruntă partidele de centru. Politicile mai dure pot reduce numărul sosirilor, menținând în același timp migrația în centrul dezbaterii politice, unde extrema dreaptă se bucură de obicei de cea mai mare credibilitate.

Ceea ce este interesant aici este faptul că această linie dură și zgomotoasă privind frontierele se dezvoltă în paralel cu o extindere mult mai discretă a migrației legale.

Porțile pieței muncii rămân deschise

UE a eliberat un număr record de 4,61 milioane de autorizații de ședere și muncă în 2024, incluzând permise noi, reînnoiri și schimbări de statut. Aceasta a reprezentat o creștere de 13,6% față de 2023. Autorizațiile pentru lucrătorii sezonieri au crescut cu 43%, în timp ce numărul permiselor legate de muncă aflate în vigoare s-a dublat față de 2015.

Detaliile din fiecare țară în parte relevă amploarea schimbării. Guvernul Giorgiei Meloni din Italia, cunoscut pentru retorica sa dură privind migrația și pentru centrele destinate albanezilor, a autorizat aproape 500.000 de intrări în scopul muncii pentru cetățeni din afara UE pentru perioada 2026–2028.

Polonia a suspendat procedura de azil la granița cu Belarus, în timp ce numărul lucrătorilor străini a ajuns la 1,14 milioane în decembrie 2025, în creștere cu 7,2% față de anul precedent. Printre aceștia se numărau 772.000 de ucraineni, alături de un număr tot mai mare de persoane din Belarus, Georgia, India, Columbia și Filipine.

Migrația forței de muncă calificate din Germania a crescut cu 77% din 2021. Începând din 2024, creșterea ocupării forței de muncă în cea mai mare economie a Europei a provenit în întregime de la lucrătorii străini. Danemarca, între timp, și-a extins listele de recrutare pentru a acoperi 164 de ocupații pentru absolvenți și 63 de profesii calificate.

Acesta este târgul tacit care stă la baza politicii europene de migrație. Guvernele demonstrează la frontieră că pot spune „nu”, apoi folosesc această autoritate politică pentru a spune „da” pe piața muncii. Controlul la frontieră servește, așadar, unui al doilea scop politic. El îi asigură pe alegători că migrația forței de muncă reprezintă o alegere națională, mai degrabă decât o pierdere a controlului în favoarea UE și a pactului său privind migrația. Guvernele pot descrie astfel un migrant ca pe o persoană nedorită, iar pe altul ca pe o asistentă medicală, un inginer, un constructor sau un lucrător agricol recrutat pentru a satisface o nevoie națională.

Migranții care sosesc în afara rutelor autorizate sunt blocați și returnați adesea după perioade de detenție, dar lucrătorii selectați de angajatori și ministere intră prin cote și permise.

Strategia prezintă un pericol evident. Prin adoptarea limbajului extremei drepte, partidele mainstream pot convinge alegătorii că extrema dreaptă a avut dreptate tot timpul. Merz a promis să reducă la jumătate sprijinul pentru AfD, însă partidul și-a dublat voturile între alegerile din 2021 și 2025.

Linia dură a Danemarcei a slăbit inițial Partidul Popular Danez, dar adversarii anti-imigrație și-au revenit de atunci. O politică dură la frontieră poate oferi un răgaz politic fără a câștiga definitiv votanți.

Generația lipsă a Europei

Explicația pentru această situație este că Europa nu se confruntă doar cu o penurie de populație, ci și cu o penurie de tineri.

Rata fertilității în UE a scăzut de la 1,46 copii pe femeie în 2022 la 1,38 în 2023 și la 1,34 în 2024. În acel an, în întreaga Uniune s-au născut doar 3,55 milioane de copii. Spania a înregistrat o rată a fertilității de 1,10, Polonia de 1,14, Italia de 1,18, iar Germania de 1,36. Chiar și Franța, care a fost întotdeauna cea mai puternică țară europeană în ceea ce privește fertilitatea, a scăzut la 1,61. Fiecare țară din UE se află acum sub nivelul de înlocuire, care este de aproximativ 2,1 copii pe femeie.

Eurostat prognozează că populația UE va scădea de la aproximativ 452 de milioane în prezent la 399 de milioane până în 2100. Pericolul real se ascunde în spatele acestor cifre totale. Populația în vârstă de muncă ar putea scădea de la 263 de milioane la 198 de milioane, în timp ce numărul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste va crește de la 99 de milioane la 134 de milioane.

Astfel, ar rămâne doar aproximativ 1,5 rezidenți în vârstă de muncă pentru fiecare persoană în vârstă, comparativ cu aproximativ 2,7 în prezent. Un număr mai mic de lucrători ar trebui să finanțeze mai multe pensii, servicii medicale și îngrijire pe termen lung, în timp ce angajatorii se vor confrunta cu o ofertă de forță de muncă în continuă scădere.

Chiar și această proiecție presupune că migrația netă va compensa aproximativ 104 milioane din pierderea naturală de populație estimată a UE, de 157 de milioane. Fără o imigrație continuă, declinul ar fi mult mai accentuat.

Guvernele au cheltuit miliarde încercând să facă față acestei situații. Programul polonez „Familia 800+” (fostul program „500+”, care acum oferă aproximativ 180 de euro pe copil pe lună) a redus sărăcia infantilă și a încurajat unele persoane să-și devanseze nașterile planificate, dar rata fertilității a scăzut ulterior la 1,14. Ungaria a recurs la scutiri fiscale, împrumuturi subvenționate și alocații familiale generoase. Rata sa a crescut de la aproximativ 1,23 în 2011 la circa 1,6 un deceniu mai târziu, înainte de a scădea din nou la aproximativ 1,41.

Învățând să trăim cu declinul

Prin urmare, Europa trebuie să se pregătească pentru o populație mai mică și mai în vârstă.

Europa poate crește vârsta de pensionare, poate integra mai multe femei și persoane în vârstă pe piața muncii și poate folosi automatizarea pentru a compensa lipsa unor lucrători. Niciuna dintre aceste măsuri nu oferă guvernelor viteza pe care o oferă migrația. Un migrant în vârstă de 28 de ani poate începe să lucreze încă din acest an, în timp ce un copil născut în urma unui program de fertilitate de succes va intra pe piața muncii în jurul anului 2045.

Acest lucru face ca conflictul politic să devină din ce în ce mai inevitabil. Guvernele vor promite reducerea migrației nereglementate, extinzând în același timp migrația selectivă necesară angajatorilor și sistemelor de asistență socială. Prin urmare, viitoarele alegeri se vor axa mai puțin pe întrebarea dacă Europa are migrație și mai mult pe cine alege migranții, câți sosesc și dacă alegătorii cred că statul păstrează controlul.

Ceuta a arătat cum funcționează migrația europeană în două etape distincte. Guvernele afișează controlul la frontieră, în timp ce recrutează lucrători prin intermediul angajatorilor și al instituțiilor guvernamentale. Pe măsură ce Europa îmbătrânește, ambele politici se vor intensifica. Frontierele vor deveni mai stricte, iar rutele de muncă mai active, deoarece economiile europene au nevoie din ce în ce mai mult de lucrători pe care propria populație nu îi mai poate

Editor : Sebastian Eduard