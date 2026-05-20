Criza din Orientul Mijlociu schimbă calculele: scumpirea carburanților determină Londra să ajusteze sancțiunile asupra Rusiei

Marea Britanie a ajustat discret regimul sancțiunilor aplicate petrolului rusesc, permițând în anumite condiții fluxuri de produse petroliere rafinate în afara țării, în contextul presiunilor tot mai mari asupra pieței energetice internaționale, scrie The Independent. Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, alimentată de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz, care au amplificat temerile privind securitatea aprovizionării globale cu energie.

Guvernul britanic a fost acuzat că i-a „dezamăgit profund” pe ucraineni după ce a relaxat sancțiunile impuse asupra țițeiului rusesc. Marea Britanie anunțase anterior că va bloca petrolul rusesc rafinat în alte țări, în încercarea de a „restricționa și mai mult fluxul de fonduri către Kremlin”.

Însă guvernul și-a schimbat acum poziția și va permite importul de kerosen și motorină rafinate în țări terțe, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la combustibili.

O nouă licență comercială, care a intrat în vigoare miercuri, permite aceste importuri „pe termen nelimitat” și specifică faptul că derogarea de la sancțiuni va fi revizuită periodic, pe măsură ce prețurile combustibililor continuă să crească.

Miniștrii au încercat să apere aceste măsuri ca fiind „în interesul național al Regatului Unit”, întrucât închiderea Strâmtorii Ormuz și criza actuală din Orientul Mijlociu determină o creștere vertiginoasă a costurilor, anunță The Independent.

Însă liderul conservator Kemi Badenoch a calificat decizia de a renunța la unele sancțiuni drept „o nebunie”. Ea a postat pe X: „După 18 luni de «rezistență împotriva lui Putin», guvernul laburist a emis în tăcere o licență care permite importul de petrol rusesc rafinat în țări terțe.

„Ieri, deputații laburiști au votat împotriva acordării de licențe pentru petrol și gaze în Marea Britanie. Acum importăm din Rusia în loc să forăm în Marea Nordului. E o nebunie.”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prelungit la începutul acestei săptămâni o derogare de 30 de zile de la sancțiuni, permițând achiziționarea transporturilor de petrol rusesc aflate deja pe mare.

„Această prelungire va oferi o flexibilitate suplimentară și vom colabora cu aceste țări pentru a acorda licențe specifice, după cum va fi necesar”, a declarat el într-o postare pe X.

„Această licență generală va contribui la stabilizarea pieței fizice a țițeiului și va asigura că petrolul ajunge în țările cele mai vulnerabile din punct de vedere energetic.”

Această situație survine pe fondul unor noi date care arată că prețurile la benzină au depășit maximul anterior înregistrat în timpul crizei petroliere din Iran.

Marți, RAC a anunțat că prețul mediu al unui litru de benzină la stațiile de alimentare din Marea Britanie se ridică la 158,5 pence, cel mai ridicat nivel înregistrat din decembrie 2022.

După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie, prețul atinsese anterior un maxim de 158,3 pence pe 15 aprilie.

Șeful departamentului de politici al RAC, Simon Williams, a descris la începutul acestei săptămâni creșterea recentă ca fiind „o veste proastă pentru șoferi înainte de sărbătoarea legală” și a avertizat că prețurile vor crește și mai mult.

El a declarat: „Analiza RAC a datelor privind combustibilul en gros indică, din păcate, că prețul benzinei fără plumb va crește probabil la cel puțin 160 pence pe litru în următoarele săptămâni, cu excepția cazului în care se va înregistra o scădere dramatică și susținută a prețului petrolului, care se situează peste 100 de dolari americani pe baril de la sfârșitul lunii aprilie.”

S-a raportat pe larg că joi, cancelarul Rachel Reeves va renunța la planul său de a crește acciza pe combustibil începând din septembrie.

Ea a anunțat în bugetul său din noiembrie 2025 că reducerea accizei pe combustibil de 5 pence pe litru - introdusă de guvernul conservator în martie 2022 - va fi prelungită până la sfârșitul lunii august 2026, ratele revenind apoi treptat la nivelurile anterioare în următorii cinci ani.

