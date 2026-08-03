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Analiză Criza energetică din Ungaria îl pune la încercare pe Peter Magyar. Primul test major pentru noul premier

Data publicării:
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Din articol
Fidesz profită de criză pentru a ataca noul executiv Partidul Tisza acuză guvernul Orban că a lăsat în urmă o infrastructură vulnerabilă Criza poate deveni și o oportunitate politică

Criza energetică provocată de oprirea parțială a centralei nucleare Paks, pe fondul nivelului record de scăzut al apelor Dunării, reprezintă primul mare test de guvernare pentru premierul ungar Peter Magyar. În timp ce executivul încearcă să evite o criză de aprovizionare cu energie, opoziția Fidesz îl acuză de incompetență, iar analiștii spun că modul în care va gestiona situația îi poate consolida sau, dimpotrivă, afecta capitalul politic, arată Euronews într-o analiză.

Premierul ungar Peter Magyar se confruntă cu cea mai dificilă provocare de la preluarea mandatului. Oprirea parțială a centralei nucleare Paks, provocată de nivelul extrem de scăzut al Dunării, amenință alimentarea cu energie electrică într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza valului de căldură.

Centrala depinde de apa fluviului pentru răcirea reactoarelor. În prezent, toate reactoarele, cu excepția unuia, au fost oprite. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, există riscul ca instalația să fie închisă complet pentru prima dată în cei 42 de ani de funcționare.

Un asemenea scenariu ar putea duce la pene de curent și la restricții privind consumul de energie în perioada de vârf.

Pentru Peter Magyar, care a câștigat alegerile din aprilie și a preluat funcția de prim-ministru în luna mai, aceasta este prima criză majoră pe care trebuie să o gestioneze.

„Situația actuală se poate dovedi fie o amenințare la adresa reputației noului guvern maghiar, fie o oportunitate de a consolida percepția asupra unui lider eficient în gestionarea crizelor”, a declarat Daniel Hegedus, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Republikon, Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, beneficia în luna iulie de susținerea a 58% dintre alegători.

Fidesz, formațiunea fostului premier Viktor Orban, se afla la mare distanță, cu doar 20% din intențiile de vot.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că o criză energetică gestionată defectuos poate schimba rapid percepția publică asupra noului executiv.

Fidesz profită de criză pentru a ataca noul executiv

Fidesz, care a condus Ungaria timp de 16 ani înainte de înfrângerea electorală, încearcă deja să transforme criza într-un argument politic împotriva guvernului Magyar.

„Guvernul nu are situația sub control. Doar datorită sacrificiilor poporului maghiar, responsabilității companiilor și investițiilor realizate în ultimii 16 ani nu ne confruntăm cu o situație și mai gravă. Guvernul Tisza nu este capabil să gestioneze criza energetică”, a scris pe rețelele sociale Janos Boka, liderul grupului parlamentar Fidesz.

În mod obișnuit, centrala nucleară Paks produce aproximativ 40% din energia electrică a Ungariei.

Pentru a compensa reducerea producției, guvernul intenționează să crească producția celorlalte centrale electrice, să majoreze importurile de energie și să încurajeze populația și companiile să reducă voluntar consumul.

Executivul are pregătit și un plan de urgență care prevede limitarea temporară, prin rotație, a consumului industrial, dacă situația o va impune.

„Situația fără precedent necesită soluții care nu au mai fost utilizate până acum. În aceste circumstanțe extraordinare, acțiunea coordonată și un nivel excepțional de cooperare vor fi esențiale”, a declarat Peter Magyar.

Potrivit lui Dániel Hegedűs, autoritățile au reacționat rapid atât în ceea ce privește comunicarea publică, cât și prin mobilizarea capacităților interne și asigurarea importurilor necesare de energie de pe piețele europene.

Partidul Tisza acuză guvernul Orban că a lăsat în urmă o infrastructură vulnerabilă

Reprezentanții guvernului susțin că problemele actuale sunt rezultatul lipsei de investiții din perioada administrației Viktor Orban.

Márton Hajdu, deputat al Partidului Tisza, afirmă că actualul executiv nu poate fi făcut responsabil pentru faptul că centrala Paks nu a fost modernizată astfel încât să poată funcționa și în perioade de secetă extremă.

„Guvernul își face treaba. În același timp, maghiarii văd acum adevărata moștenire lăsată de fostul guvern. În fiecare zi devine tot mai clar cât de multe investiții esențiale nu au fost realizate, deși țara avea nevoie de ele. În timp ce au risipit și au deturnat fonduri publice și au fost pe punctul de a pierde miliarde de euro din fondurile europene, au lăsat infrastructura critică în urmă. Misiunea noastră este să limităm costul pe care cetățenii îl plătesc pentru iresponsabilitatea fostului guvern”, a declarat acesta.

Un oficial apropiat guvernului, care a vorbit sub protecția anonimatului, consideră că situația poate întări poziția politică a lui Péter Magyar, dacă va fi gestionată eficient.

„Este o oportunitate de a demonstra că suntem competenți și capabili să reunificăm societatea. Este și ocazia de a explica modul în care Fidesz a trădat interesele țării, oferindu-le în același timp miniștrilor posibilitatea de a-și demonstra competența”, a declarat acesta.

Oficialul a subliniat însă că există o condiție esențială: guvernul trebuie să traverseze această perioadă fără erori majore și fără decizii care să amplifice criza.

Până în prezent, spune acesta, populația și mediul de afaceri au reacționat responsabil prin reducerea consumului, iar conducerea premierului Péter Magyar a fost fermă.

Criza poate deveni și o oportunitate politică

Peter Magyar avertizează că următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea sistemului energetic.

Dániel Hegedűs apreciază că, dacă vor apărea pene de curent, Fidesz va folosi inevitabil situația pentru a acuza guvernul de incompetență.

Totuși, analistul consideră că efectele politice asupra premierului ar putea fi limitate, întrucât acesta poate susține că actuala criză este consecința neglijării investițiilor în infrastructura energetică în perioada guvernelor conduse de Viktor Orbán.

„Peter Magyar poate argumenta că situația actuală este rezultatul neglijenței guvernelor Fidesz, în special al întârzierilor în investițiile pentru dezvoltarea infrastructurii de la centrala nucleară Paks, care ar fi permis continuarea funcționării acesteia chiar și în condițiile unui nivel mai scăzut al Dunării”, a concluzionat Hegedus.

Editor : C.A.

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