Live TV

Criză energetică în Olanda: guvernul activează pentru prima dată planul de urgenţă. Măsuri pentru populaţie

Data publicării:
Rob Jetten, Olanda.

Olanda va activa luni, pentru prima dată, prima etapă a planului pentru criza energetică, pe fondul perturbărilor de pe piaţa combustibililor. Măsura nu indică o penurie imediată, însă autorităţile vor monitoriza îndeaproape evoluţiile din sector, în timp ce pregătesc intervenţii pentru a limita impactul creşterii costurilor asupra populaţiei, informează surse guvernamentale citate de ANP și News.ro.

Este pentru prima dată când autorităţile olandeze recurg la acest mecanism, elaborat în timpul crizei energetice declanşate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Activarea primei faze indică faptul că pieţele de combustibili sunt afectate, fără a exista, însă, o penurie imediată. În această etapă, pieţele energetice vor fi monitorizate îndeaproape, în timp ce guvernul şi sectorul industrial se pregătesc pentru o eventuală agravare a situaţiei, notează Reuters.

Prim-ministrul Rob Jetten a declarat vineri că guvernul va anunţa luni măsuri menite să compenseze cetăţenii pentru creşterea costurilor energiei.

Potrivit acestuia, măsurile ar putea include facilităţi fiscale pentru proprietarii de autovehicule, însă nu şi o reducere a taxelor pe combustibil.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
4
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
grindeanu bolojan
5
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Digi Sport
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Benzinărie
În ce condiții ar putea fi raționalizat combustibilul în România
avion pe aeroportul din munchen
Criză de kerosen în Europa. Experții din aviație avertizează că zborurile din sezonul de vară ar putea fi perturbate
Ambasadoarea Regatului Ţărilor de Jos în România, Willemijin van Haaften
O ambasadoare aflată la Tulcea a văzut de la hotel exploziile din Ucraina: „Am înţeles ce înseamnă un război atât de aproape”
Polish government set to reduce fuel prices due to the US-Israel war on Iran
Neîncredere în Europa privind sfârşitul crizei energetice: Polonia nu renunţă la plafonarea preţurilor la combustibili
jaf muzeu tezaur dacic
Noi detalii despre jaful din Olanda: Planul hoților era mult mai ambițios. Ce alte obiecte au încercat să fure
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a...
grindeanu bolojan
Grindeanu, atac pe față la Bolojan: „E timpul deratizării de...
Ukraine Shooting
Atac armat într-un supermarket din Kiev: cel puțin 6 morți și 14...
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Panourile cu mesaje anti-cezariană din București, date jos. Ciprian...
Ultimele știri
Descoperire uimitoare în adâncul oceanelor: Cașaloții comunică printr-un „alfabet” similar limbajului uman
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Gardienii Revoluției declară Strâmtoarea Ormuz închisă: „Orice navă va fi luată drept ţintă”
Urs împușcat ilegal în Brașov cu o armă cu termoviziune. Doi bărbați au fost reținuți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Fanatik.ro
Cum a devenit viral starul suspendat din Premier League. A folosit-o pe iubita sa pe post de haltere
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Sportiva care aspiră la titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. Cine e rivala lui Paige Spiranac
Adevărul
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele marketingului sau micii...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Durerea apărută după câteva înghițituri de alcool i-a schimbat complet viața: „Într-o clipă eram bine, în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e...
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Un fost consilier al lui Trump spune că președintele SUA prezintă semne de declin cognitiv accelerat: „Este...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...