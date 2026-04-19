Criză energetică în Olanda: guvernul activează pentru prima dată planul de urgenţă. Măsuri pentru populaţie

Olanda va activa luni, pentru prima dată, prima etapă a planului pentru criza energetică, pe fondul perturbărilor de pe piaţa combustibililor. Măsura nu indică o penurie imediată, însă autorităţile vor monitoriza îndeaproape evoluţiile din sector, în timp ce pregătesc intervenţii pentru a limita impactul creşterii costurilor asupra populaţiei, informează surse guvernamentale citate de ANP și News.ro.

Este pentru prima dată când autorităţile olandeze recurg la acest mecanism, elaborat în timpul crizei energetice declanşate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Activarea primei faze indică faptul că pieţele de combustibili sunt afectate, fără a exista, însă, o penurie imediată. În această etapă, pieţele energetice vor fi monitorizate îndeaproape, în timp ce guvernul şi sectorul industrial se pregătesc pentru o eventuală agravare a situaţiei, notează Reuters.

Prim-ministrul Rob Jetten a declarat vineri că guvernul va anunţa luni măsuri menite să compenseze cetăţenii pentru creşterea costurilor energiei.

Potrivit acestuia, măsurile ar putea include facilităţi fiscale pentru proprietarii de autovehicule, însă nu şi o reducere a taxelor pe combustibil.

