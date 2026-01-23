Personalul grădinii zoologice din Kiev lucrează non-stop pentru a le ține pe gorila Tony - vedeta așezământului - și pe celelalte animale la căldură, în timp ce atacurile aeriene rusești vizează infrastructura energetică a Ucrainei, pe fondul temperaturilor scăzute de iarnă, arată Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, și-a repetat vineri apelul către cetățeni de a căuta adăpost temporar în afara orașului, din cauza temerilor legate de noi atacuri. Totuși, aceasta nu este o opțiune pentru Tony, în vârstă de 51 de ani, sau pentru ceilalți locuitori ai grădinii zoologice, care suferă de mult timp.

„Poți să le spui oamenilor să se ducă la țară, dar nu pot să-i spun asta lui Tony”, a spus Kirilo Trantin, directorul grădinii zoologice, referindu-se la cea mai bătrână gorilă din Ucraina. „El nu are o bunică la țară... unde ar putea sta.”

O gorilă se încălzește la un sobă cu lemne instalată lângă cușca sa, la grădina zoologică din Kiev. Sursa: Profimedia

De cinci ori pe zi, personalul livrează lemne de foc pentru o sobă care arde constant, pentru a menține temperatura din cușca primatului la un nivel confortabil de 20 de grade Celsius.

Atacurile aeriene repetate ale Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei din ultimele săptămâni au aruncat milioane de oameni din Kiev și din alte orașe în perioade îndelungate de întuneric și frig.

Întreruperile de urgență, agravate de temperaturi de până la minus 18 grade Celsius, au perturbat și aprovizionarea cu apă.

Animalele grădinii zoologice din Kiev îndură temperturi mult sub zero grade Celsius. Sursa: Profimedia

La grădina zoologică, generatoarele funcționează zi și noapte pentru a asigura căldura animalelor, printre care se numără cai, bizoni și un elefant.

Angajata Viktoriia Sluzhenko a declarat că grădina zoologică păstrează suficiente rezerve de apă pentru a acoperi necesarul de 150 de litri pe zi al elefantului.

„Umplem constant rezervoarele, astfel încât să putem supraviețui în mod autonom timp de trei zile”, a spus ea.

Responsabilitatea de a menține în viață alte ființe vii are un impact puternic asupra personalului, preocupat și de propria supraviețuire, a spus Trantin, în contextul în care războiul Rusiei se apropie de patru ani fără semne de încetare.

„Fiecare zi este o luptă pentru căldură și energie”, a adăugat Trantin.

