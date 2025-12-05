Criză înaintea summitului UE: Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei

Planul Uniunii Europene de a găsi o soluție de finanțare sustenabilă pentru Ucraina se complică, după ce Ungaria a respins vineri ideea emiterii de euroobligațiuni ca alternativă la utilizarea activelor rusești înghețate. Mișcarea Budapestei elimină un potențial „plan B” și intensifică presiunea asupra negocierilor dinaintea summitului UE din 18 decembrie, unde liderii celor 27 de state membre trebuie să ajungă la un acord, scrie Politico.

Veto-ul Budapestei a fost confirmat în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE, doi diplomați declarând că Ungaria s-a opus ferm ideii unei datorii comune, garantate de bugetul multianual al Uniunii. Euroobligațiunile ar fi oferit o cale de finanțare alternativă în cazul în care planul principal, folosirea rezervelor băncii centrale ruse înghețate în Europa, ar fi eșuat.

Decizia a venit cu doar câteva ore înaintea unei cine oficiale între cancelarul german Friedrich Merz și premierul belgian Bart De Wever, la Bruxelles, întâlnire menită să deblocheze discuțiile legate de împrumutul pentru Ucraina.

Belgia cere o garanție colectivă

Comisia Europeană propune un împrumut în valoare de 165 de miliarde de euro destinat susținerii economiei Ucrainei, bazat pe profiturile generate de activele statului rus înghețate în UE. Problema principală: Belgia gestionează cea mai mare parte a acestor active, aproximativ 190 de miliarde de euro, și se teme că va fi expusă unor procese sau pierderi financiare dacă Rusia contestă măsura în instanță.

Deși Germania a promis un mecanism de garantare pentru 25% din sumă, premierul belgian cere o garanție colectivă din partea tuturor statelor UE, care să acopere în totalitate eventualele riscuri.

„Iau foarte în serios preocupările premierului belgian”, a declarat cancelarul Merz joi seară. „Nu vreau doar să-l conving, ci să-i arăt că această soluție este cea corectă.”

Comisia Europeană: Ucraina are nevoie urgentă de fonduri

Executivul european insistă că împrumutul garantat cu active rusești este sigur din punct de vedere juridic și financiar, și că mecanismele propuse adresează majoritatea îngrijorărilor formulate de Belgia. În lipsa unui acord, însă, Ucraina riscă să rămână fără finanțare încă din aprilie 2026, avertizează oficialii.

În paralel, Comisia a prezentat miercuri două posibile instrumente pentru menținerea sprijinului financiar acordat Kievului:

un împrumut bazat pe profiturile generate de activele rusești înghețate;

emiterea de euroobligațiuni.

Respingerea celei de-a doua opțiuni de către Ungaria crește presiunea asupra negocierilor cu Belgia, considerată „piesa lipsă” pentru adoptarea planului.

Împrumutul propus pentru Ucraina prevede ca din totalul de 165 de miliarde de euro, 115 miliarde să fie direcționate către industria de apărare a Ucrainei pe o perioadă de cinci ani, iar restul de 50 de miliarde ar acoperi nevoile bugetare ale guvernului de la Kiev.

Oficialii UE nu se așteaptă la un acord rapid, în condițiile opoziției ferme a Belgiei, dar consideră că presiunea geopolitică și calendarul scurt ar putea forța un compromis înaintea summitului din 18 decembrie.

