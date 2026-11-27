Summitul liderilor UE de la Bruxelles a degenerat într-o criză, după ce guvernele care solicitau un buget mai redus pe o perioadă de șapte ani l-au ignorat pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, părăsind sesiunile de negociere conduse de acesta. Această mișcare dramatică, care a avut loc târziu în noapte în cadrul reuniunii de joi de la Bruxelles, exercită o presiune tot mai mare asupra lui Costa, care a fost însărcinat să medieze un acord între cele 27 de guverne ale UE și care dorește cu disperare să ajungă la un rezultat pozitiv înainte de sfârșitul anului. Deși oficialii UE familiarizați cu procesul au fost luați prin surprindere de gravitatea diviziunii, mulți prevăzuseră un fel de teatru politic și încă nu exclud posibilitatea apariției unui compromis atunci când liderii se vor reuni din nou pe 17 decembrie, comentează POLITICO.

Cum vede Nicușor Dan discuțiile de la Bruxelles și care e poziția României

ACTUALIZARE 11:35 În cadrul discuțiilor tensionate privind noul cadru financiar multianual, România joacă un rol strategic alături de Italia, coordonând grupul celor 17 state membre denumit „Prietenii Coeziunii”, a precizat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri dimineață, după summitul de la Bruxelles.

Această cooperare a permis protejarea intereselor majore ale țării în fața propunerilor de tăieri bugetare, a explicat președintele.

Deși la nivel general au existat presiuni pentru reducerea fondurilor, diminuările aplicate anvelopelor naționale ale României au rămas nesemnificative, obiectivele majore fiind conservate, a adăugat el.

El a arătat că va susţine cu fermitate un buget european care să ţină cont de nevoile României, să ofere şanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor şi să asigure că ţara noastră îşi poate continua parcursul de convergenţă şi modernizare.

Președintele a declarat că actuala propunere de buget multianual al Uniunii Europene nu este suficient de ambițioasă în raport cu provocările globale și rolul pe care Europa își dorește să îl joace pe scena internațională. Șeful statului a precizat că reprezentanții celor 17 țări au elaborat o poziție comună de negociere, pe care au transmis-o în scris președintelui Consiliului European, în calitate de mediator al discuțiilor. „Poziția noastră este că deja acest buget nu este suficient de ambițios față de confruntările și rolul pe care Europa și-l dorește în piața globală, în lumea globală”, a afirmat Nicușor Dan. Președintele a subliniat că negocierile sunt dificile, în condițiile în care mai multe state membre exercită presiuni pentru reducerea cheltuielilor, atât la nivel național, cât și la nivel european. Nicușor Dan a arătat că fiecare lider își reprezintă propriul stat și urmărește în mod legitim interesele naționale, însă obiectivul comun trebuie să fie identificarea unei formule care să răspundă și interesului european. „Există presiuni din fiecare dintre țări pentru reducerea cheltuielilor și la nivel național, și la nivel european și este un proces de negociere pe care, în mod legitim, fiecare din țări își urmărește interesul și, sperăm toți, împreună, interesul european” a transmis preşedintele. Discuțiile privind viitorul buget al Uniunii Europene continuă, iar grupul „Prietenii Coeziunii” susține menținerea unei finanțări ambițioase, în special pentru politicile care contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre. „Ieri a fost un proces din această dezbatere, care s-a bazat pe o propunere de negociere a treia formulată de preşedintele Consiliului, domnul Costa. E important de spus că România, împreună cu Italia, coordonează grupul de 17 state, aşa-numiţii Prieteni ai Coeziunii şi tot timpul, din cauza faptului că sau datorită faptului că noi ne coordonăm, poziţiile noastre sunt menţinute. Deşi au fost reduceri substanţiale faţă de propunerea precedentă, reducerile cu privire la anvelopele naţionale, aici este, cum am spus, principalul interes al nostru, au fost insignifiante. De exemplu, de asemenea, în propunerea de negociere s-au păstrat acele elemente de flexibilitate pentru cheltuirea banilor pe care noi le-am cerut”, a transmis Nicuşor Dan. Preşedintele a menţionat că îm capitolul de competitivitate s-a păstrat referinţa la lanţurile de valoare. „În capitolul 2 de competitivitate s-a păstrat referinţa la lanţurile de valoare. Deci, pe lucrurile importante suntem bine. Dezbaterea de ieri şi blocajul de ieri s-a referit la sumele totale şi nu e o surpriză că s-a întâmplat asta. A fost un pas înainte în dezbatere, aşa cum s-a întâmplat şi acum şase ani şi aşa cum s-a întâmplat şi acum 14 ani. E absolut firesc”, a mai afirmat preşedintele Dan, care a adăugat că urmează noi discuții în decembrie. Nicuşor Dan a adăugat că va creşte contribuţia României la Uniunea Euroeană. „Produsul Intern Brut al României a crescut şi principalul indicator faţă la care se raportează contribuţiile statelor membre la bugetul Uniunii este Produsul Intern Brut. România s-a dezvoltat în aceşti ani şi nu trebuie să mai avem aşteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu un euro şi să primească trei. Am depăşit această etapă. România s-a dezvoltat. Deci, aşteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu doi euro ca să primească trei euro”, a declarat Nicuşor Dan.

Știrea inițială

Summitul european de la Bruxelles, convocat pentru pregătirea viitorului buget UE pentru perioada 2028-2034, s-a încheiat cu un blocaj fără precedent.

Într-o mişcare de revoltă, „frugalii”, adică Danemarca, Germania, Olanda, Austria, Finlanda, Suedia și Belgia, au refuzat să participe la reuniunile de seară, fiind nemulțumiţi de modul în care președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce negocierile. Unele delegații au cerut chiar ca acesta să renunțe la rolul de mediator.

Blocaj fără precedent

„Tot efortul acela, toată fanfara politică, toate anunțurile grandioase - și absolut nimic concret”, a declarat Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European, într-o postare pe X. Costa nu organizase summitul de joi pentru a ajunge la un acord, scrie POLITICO. Mai degrabă, scopul său era să-i aducă pe toți la masa negocierilor și să încerce să aplaneze divergențele dintre cele două tabere rivale principale: cele precum Spania și Italia, care doresc un buget mai mare și protejarea cheltuielilor „tradiționale” ale UE în domenii precum agricultura și regiunile mai sărace, și cele precum Germania și Suedia, care cer ca blocul comunitar să-și reducă ambițiile și să-și reorienteze investițiile către apărare și securitate. Însă, după ore întregi de întâlniri în cadrul unor grupuri restrânse de lideri, mai multe țări care militează pentru reduceri bugetare — Danemarca, Suedia, Belgia și Austria — au părăsit sala, susținând că această metodă de negociere avea scopul de a le ațâța una împotriva celeilalte. „Era evident că aceasta era o manevră menită să ne dezbine, să ne cumpere pe fiecare dintre noi șapte cu un cadou”, a declarat un diplomat dintr-o țară care dorește un buget mai redus. „Pur și simplu a mers foarte prost. Nu a fost o discuție adevărată.” Costa a renunțat la planurile de a se întoarce pentru a doua zi și a redus la doar 11 minute conferința de presă de la ora 1 dimineața, pe care urma să o țină împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Greșeală strategică”. Așteptăm decembrie Cei 27 de lideri ai UE vor face acum eforturi pentru a ajunge la un acord la summitul din decembrie, care, potrivit mai multor diplomați și oficiali, va dura probabil câteva zile și nopți. Deși, din punct de vedere tehnic, blocul comunitar are la dispoziție un an întreg pentru a ajunge la un acord cu privire la așa-numitul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, actuala conducere este hotărâtă să finalizeze acest acord înainte de alegerile din aprilie din Franța, unde lidera de extremă dreapta Marine Le Pen este favorita pentru a deveni președinte. Emmanuel Macron, vizibil furios, a criticat reducerile propuse de Costa, calificându-le drept „o greșeală strategică” pentru Europa - un semnal că găsirea unui echilibru între cele două tabere nu va fi ușoară. Macron a avertizat că prelungirea negocierilor până în noul an „nu este posibilă din punct de vedere democratic”, deoarece ar fi prea aproape de alegeri. Subliniind această direcție de acțiune, Costa a indicat în cadrul întâlnirilor cu ușile închise cu liderii că va prezenta o nouă propunere de buget - care prevede noi reduceri - în următoarele săptămâni, pentru a încerca să apropie UE de un acord, au declarat doi diplomați ai UE. „Domnul Șantaj” Însă, într-un semn suplimentar că planul începea să deraieze, alți lideri au început să se distanțeze de termenul limită de la sfârșitul anului. „Nu am un termen limită, am condiții”, a declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care este adesea în dezacord cu Macron, dar care susține un buget mai mare. „Când va exista un acord pe care îl consider echitabil pentru Italia, îl voi semna. Până atunci, nu sunt pregătită să semnez nimic.” Într-o altă mustrare la adresa ultimatumului lui Macron, un diplomat al UE l-a poreclit pe președintele francez „Monsieur Chantage” (Domnul Șantaj). „E cam îndrăzneț să vii aici și să iei negocierile ostatice din cauza alegerilor tale naționale”, a spus diplomatul. Comisia a propus inițial un buget de aproximativ 2 mii de miliarde de euro. Înaintea summitului din această săptămână, Costa a propus reducerea acestuia cu 204 miliarde de euro. Dar asta nu va fi tot. Costa le-a spus liderilor că intenționează să reducă propunerea Comisiei cu încă 220–230 de miliarde de euro - sumă care nu este departe de cererile țărilor „frugale”, a spus diplomatul. El a indicat că reducerile vor afecta în mare măsură competitivitatea și ajutorul extern, spre deosebire de cheltuielile regionale și agricultură.



„Nu suntem foarte departe unii de alții, dar acele soluții de ultim moment vor conta foarte mult”, a declarat reporterilor Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei - o țară din tabăra celor care susțin un buget mai redus. El a propus reduceri de 250 de miliarde de euro față de planul Comisiei. „Foarte supărat” Tacticile lui Costa la summit par să fi dezamăgit ambele părți. Strategia sa de a reuni grupuri mici de lideri „nu a fost cea mai bună idee”, deoarece guvernele s-au arătat reticente să-și dezvăluie limitele în fața rivalilor lor, a declarat un diplomat dintr-o țară care militează pentru un buget mai mare. Decizia de a boicota întâlnirile ulterioare a venit după ce Orpo, din Finlanda, s-a „supărat foarte tare” pe abordarea lui Costa în timpul unei sesiuni, a spus un diplomat al UE. „Membrii S7 (autoproclamatul «Sensible Seven» al guvernelor care doresc un buget mai redus) au participat la două sesiuni de lucru, după care am ajuns la concluzia că sesiunile ulterioare nu ne-ar fi adus mai aproape de o soluție”, a scris Austria într-o declarație. După summit, Costa a minimizat aparentul eșec și a afirmat că discuția de 10 ore cu liderii „a fost foarte utilă pentru a stabili parametrii unui posibil punct de compromis în decembrie”. Până când Costa a confirmat reporterilor, în primele ore ale zilei de vineri, că liderii „nu au ajuns la un acord”, majoritatea plecaseră deja pentru a se odihni. „Vom continua să lucrăm”, a spus el. Ce spune Ursula von der Leyen Șefa Comisiei Europene a apreciat că din discuțiile de joi reiese clar că trebuie mers mai departe, și că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește resursele proprii, ceea ce oferă o bază posibilă pentru a genera veniturile de care este nevoie pentru următorul buget. „Discuțiile de astăzi au fost utile. Dar mai avem încă mult de lucru. Acum trebuie să punem cap la cap toate piesele puzzle-ului. Aceasta va fi o provocare. Dar știm cu toții că avem nevoie de un acord. Astfel încât fondurile UE să poată fi alocate încă din prima zi a următorului CFM”, a spus Ursula von der Leyen. În ceea ce privește Ucraina, von der Leyen asigură că strategia este clară. „Oferim Ucrainei toate mijloacele necesare pentru a negocia dintr-o poziție de forță. Și aceasta începe cu un sprijin financiar și militar previzibil. Săptămâna trecută, am propus Instrumentul de sprijin coordonat pentru Ucraina. Acesta va pune la dispoziție 45 de miliarde de euro în 2027. M-am bucurat să constat că propunerea noastră se bucură de un sprijin larg. Acum este rândul Consiliului să finalizeze lucrările. Desigur, vom oferi sprijin pe tot parcursul procesului. Și ne vom asigura că continuăm să consolidăm Ucraina, în interesul securității Europei”, a explicat Ursula von der Leyen.

Editor : M.C