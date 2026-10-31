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Video Criză politică în Polonia: președintele Curții Constituționale demis, poliția antirevolte, mobilizată. Nawrocki a revenit în țară

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Un bărbat care ține în mână steagul național al Poloniei pozează în fața unui cordon de poliție, în timp ce protestatarii se adună în fața sediului Curții Constituționale a Poloniei din Varșovia, după ce poliția a blocat accesul la clădirea instanței pe 31 octombrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Restabilirea statului de drept Confuzie O dispută politică de lungă durată

Curtea Constituţională a Poloniei a anunţat vineri pe site-ul său că preşedintele instanţei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat, după ce o dispută politică de lungă durată a paralizat efectiv instituţia. Criza politică din jurul Curţii Constituţionale s-a accentuat însă vineri seara: poliţia a fost desfăşurată în incinta celei mai înalte instanţe judecătoreşti a ţării, în mijlocul unei confruntări între dreapta naţionalistă şi actualul guvern de centru. Preşedintele Republicii, naţionalistul Karol Nawrocki, a anunţat că îşi întrerupe zborul spre Senegal, către care se îndrepta pentru o vizită oficială, şi se întoarce de urgenţă la Varşovia, relatează AFP şi Reuters.

„Într-un moment ca acesta, preşedintele trebuie să se afle în Polonia. Îmi întrerup zborul spre Senegal. Mă întorc”, a anunţat Karol Nawrocki pe X.

Vineri seara, zeci de poliţişti anti-revoltă împiedicau accesul în clădirea Tribunalului Constituţional al numeroşilor susţinători ai partidului naţional-conservator Dreptate şi Justiţie (PiS, opoziţie) adunaţi în faţa instituţiei, a constatat un jurnalist AFP.

Aceşti simpatizanţi ai PiS protestează de câteva săptămâni pentru a-i susţine pe judecătorii celei mai înalte instanţe din ţară, numiţi de dreapta naţionalistă pe vremea când aceasta se afla la guvernare. Executivul condus de centristul Donald Tusk doreşte plecarea acestora, în timp ce preşedintele Nawrocki îi apără, notează News.ro.

Poliţia a anunţat că a arestat trei persoane după ce acestea au încercat să pătrundă în incinta clădirii.

„Tusk trădător”, scandau susţinătorii PiS. Unii rosteau rugăciuni, mânuind un rozariu sau fluturând icoane.

Poliţia a înconjurat incinta tribunalului şi a declarat că ofiţerii au pătruns în perimetrul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în faţa clădirii, printre care aruncarea de obiecte periculoase asupra poliţiştilor.

Adresându-se susţinătorilor săi în faţa porţilor, liderul PiS şi fostul prim-ministru (2006-2007) Jaroslaw Kaczynski l-a îndemnat pe şeful statului - la a cărui alegere în 2025 PiS a contribuit - să „facă tot ce-i stă în putinţă pentru ca această situaţie să înceteze”.

Restabilirea statului de drept

Considerată de Uniunea Europeană ca fiind prea dependentă de puterea politică, Curtea Constituţională a fost unul dintre motivele de dispută între Bruxelles şi naţionalişti pe durata mandatului acestora (2015-2023), deoarece ei susţin că legislaţia poloneză prevalează asupra celei a UE.

Încă din 2015, guvernul PiS numise în cadrul acestui tibunal judecători cu orientare politică declarată, pe care nici Donald Tusk, nici Uniunea Europeană nu îi recunosc.

De la revenirea sa la putere în 2023, Donald Tusk, fostul şef al Consiliului European, promite să rezolve criza. Fără succes până acum, întrucât numirile de judecători la instanţa supremă făcute de guvernul său şi de Dietă (camera inferioară a parlamentului) nu au fost ratificate de şeful statului, care le blochează.

„Restabilirea statului de drept este datoria noastră”, a declarat Donald Tusk pe reţeaua socială X după intervenţia poliţiei. „După ani de ilegalitate sub guvernarea PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită o acţiune hotărâtă. Nu există altă cale”, a transmis premierul.

Confuzie

Una dintre judecătoarele numite de actualul guvern, Anna Korwin-Piotrowska, a anunţat suspendarea din funcţie a controversatului preşedinte al Curţii, Bogdan Swieczkowski. Anna Korwin-Piotrowska a justificat această destituire prin necesitatea restabilirii statului de drept. „Un stat democratic nu poate funcţiona, în Europa modernă, fără o curte constituţională (...) care să garanteze drepturile şi libertăţile cetăţenilor”, a declarat ea.

Totuşi, domnea confuzia. Curtea a negat plecarea lui Bogdan Swieczkowski, denunţând în acelaşi timp „o lovitură de stat” pe contul său oficial de X.

Postarea afirmă că preşedintele Swieczkowski rămâne în funcţie şi că Anna Korwin-Piotrowska nu poate asigura interimatul, întrucât nu a depus jurământul în faţa preşedintelui Republicii.

Site-ul web al tribunalului nu era accesibil vineri seara.

O dispută politică de lungă durată

O dispută politică de lungă durată privind Tribunalul Constituţional a paralizat efectiv instituţia.

La începutul acestui an, Nawrocki, un aliat al fostului guvern naţionalist polonez al partidului Lege şi Justiţie (PiS), a refuzat să-i investească în funcţie pe trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament, în timp ce Swieczkowski, care a fost ministru adjunct al justiţiei în guvernul PiS, a refuzat să permită judecătorilor aleşi de actuala majoritate parlamentară să-şi preia atribuţiile.

Ministrul justiţiei, procurorul general Waldemar Zurek, a anunţat într-o conferinţă de presă că a solicitat ridicarea imunităţii lui Swieczkowski, precum şi a adjunctului său, Bartlomiej Sochanski, pentru că nu şi-au îndeplinit atribuţiile, împiedicând judecătorii să-şi desfăşoare activitatea. „Această curte a devenit o proprietate privată, trebuie să restabilim buna sa funcţionare”, a subliniat el.

Politicienii din PiS, inclusiv liderul Jaroslaw Kaczynski, au afirmat că guvernul lui Tusk pune la cale o lovitură de stat împotriva tribunalului.

Editor : B.E.

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