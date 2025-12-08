Live TV

Croaţia a comandat 18 tunuri Caesar şi îşi va moderniza avioanele Rafale cu ajutorul Franţei

Data publicării:
CAESAR Howitzer
Foto: Profimedia

Croaţia a confirmat luni, în timpul unei vizite a premierul croat Andrej Plenkovic la Paris, achiziţionarea a 18 tunuri automotor franceze Caesar pentru întărirea artileriei sale şi s-a angajat să modernizeze cele 12 avioane de vânătoare Rafale ale sale cu ajutorul Franţei, informează AFP.

„Suntem foarte bucuroşi de dinamicile din apărare”, a declarat premierul croat în faţa presei după o discuţie cu preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, scrie Agerpres.

Guvernele celor două ţări au semnat un acord confirmând comandarea a 18 tunuri Caesar. Ministerul croat al Apărării anunţase la începutul lui noiembrie această achiziţie pentru o sumă de 320 de milioane de euro.

Achiziţia va fi realizată „cu ajutorul noului instrument european Safe dedicat finanţării bazei industriale şi tehnologice a apărării europene”, a subliniat Emmanuel Macron.

Aceasta este o concretizare elocventă a lucrurilor pentru care am luptat noi în ultimele luni la nivel european”, a adăugat el cu privire la efortul de reînarmare ale Europei şi dorinţa Franţei ca acest efort să se sprijine pe echipamente europene.

De asemenea, o scrisoare de intenţie a fost semnată pentru ca Franţa să ajute la modernizarea celor 12 aparate Rafale ale constuctorului Dassault achiziţionate de Zagreb, „la un standard tehnologic echivalent celui în curs din cadrul forţelor noastre aeriene şi spaţiale”, a declarat preşedintele francez.

Nu în ultimul rând, cele două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO au semnat un plan de acţiune pe trei ani 2026-2028 pentru „consolidarea” parteneriatului lor strategic încheiat în 2021, a mai anunţat Macron.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de lux
Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, către românii din Franța: Popor latin, pasiuni mari. România azi are autoritatea să se autoevalueze, să știe ce poate
cargo china nava transport marfa
Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE
oameni la muzeul luvru
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă
avion DR400 profimedia-0334992177
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai...
USS Harry S. Truman
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a...
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski anunță că planul de pace conceput cu aliații...
boris pistorius
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în...
Ultimele știri
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi
Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea”
Socialiștii Europeni, mesaj de susținere pentru PSD după rezultatele alegerilor de duminică. „Reflectă încrederea alegătorilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Ce spunea Ciprian Ciucu despre Steaua și FCSB în urmă cu 3 ani. Mesaj virulent al noului primar al...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...