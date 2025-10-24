Live TV

Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție

Croatia celebrates the 30th anniversary of Operation Storm alongside Victory Day, Homeland Thanksgiving Day, and Croatian Veterans Day
Croația a abolit serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte să adere la NATO. Sursa foto: REUTERS

Croația va reintroduce din 2026 serviciul militar obligatoriu, la aproape două decenii după ce renunțase la el. Aproximativ 18.000 de tineri vor fi chemați anual la o instruire de două luni, decizia venind pe fondul creșterii tensiunilor internaționale și al războiului din Ucraina.

Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează News.ro.

Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei. Însă liderii croaţi au subliniat că situaţia geopolitică actuală necesită restabilirea unei formări militare de bază în vederea unei consolidări a capacităţilor de apărare ale ţării.

„Asistăm la o ascensiune a unor diverse tipuri de ameninţări, care necesită reactivitate şi eficienţă din partea comunităţii în ansamblul său”, declara săptămâna aceasta, în faţa deputaţilor, ministrul Apărării Ivan Anusic, din Partidul Uniunea Democratică Croată (HDZ, conservator). „În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială”, sublinia el.

Aproximativ 18.000 de tineri urmează să fie chemaţi anual pentru ca să urmeze, începând de la vârsta de 18 ani, o formare de două luni, de la începutul lui 2026. Femeile sunt scutite.

Recruţii urmează să primească 1.100 de euro pe lună. Suma plătită celor care optează pentru serviciul civil alternativ nu a fost precizată. Cei care au făcut serviciul militar vor fi avantajaţi în obţinerea unor locuri de muncă în funcţia publică.

Opozanţi de stânga au apreciat că legea este discriminatorie cu femeile şi cei care aleg Protecţia Civilă, deoarece vor primi un salariu mai mic şi nu beneficiază de un tratament preferenţial la intrarea în funcția publică. Croaţia, o ţară cu 3,8 milioane de locuitori, a aderat la Uniunea Europeană (UE) în 2013.

