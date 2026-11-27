Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a pus sub semnul întrebării logica care stă la baza pretențiilor Rusiei asupra teritoriului ucrainean pe motive istorice, afirmând într-un interviu că, urmând același raționament, Rusia însăși ar trebui să fie restituită Mongoliei, relatează Euronews.

Într-un interviu acordat revistei franceze Le Point, Lukașenko a afirmat că încercările de a justifica pretențiile teritoriale apelând la istoria medievală sunt nefondate, făcând referire la perioada dominației mongole asupra principatelor rusești, între secolul al XIII-lea și sfârșitul secolului al XV-lea.

„Și astăzi să spunem că aceste teritorii sunt rusești și au fost așa din vremuri imemoriale… La un moment dat au fost rusești. Dar dacă analizăm mai în profunzime, chiar și teritoriile rusești au fost cândva mongolo-tătare, vă amintiți? Atunci cui ar trebui să cedăm întreaga Rusie, Mongoliei?”, a spus Lukașenko.

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El a atribuit apariția statalității slave de est erei Rusiei Kievene din secolele al XI-lea și al XII-lea — pe teritoriul actualei Ucraine — și a afirmat că perioadele istorice ulterioare nu pot fi invocate pentru a justifica pretenții asupra statelor independente de astăzi.

Lukașenko a părut apoi să-și modereze tonul, insistând că Putin „înțelege perfect acest lucru” și nu contestă existența poporului ucrainean sau a statalității ucrainene, ci că este pur și simplu „interpretat greșit”.

El a adăugat că împărtășește poziția Moscovei cu privire la „necesitatea unui viitor comun pentru popoarele din regiune”.

Aceste remarci aduc aminte de o postare din 2024 a fostului președinte mongol Tsakhiagiin Elbegdorj, care a publicat pe X o „hartă istorică mongolă” din 1471, după ce Putin i-a oferit jurnalistului conservator american Tucker Carlson o prezentare detaliată a istoriei Rusiei, în care Rusia era mai mică decât vastul teritoriu mongol.

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„Nu-ți face griji. Suntem o națiune pașnică și liberă”, a scris Elbegdorj.

Argumentul lui Putin potrivit căruia anumite părți ale Ucrainei sunt „în esență rusești” a ocupat un loc central în retorica oficială a Kremlinului încă de la articolul său din 2021, intitulat „Despre unitatea istorică a rușilor și ucrainienilor”.

În ajunul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 24 februarie 2022, Putin a invocat în mod explicit aceste pretenții istorice, folosindu-le pentru a nega legitimitatea Ucrainei ca stat independent și pentru a prezenta invazia drept o corectare a unei nedreptăți istorice.

Istoricii și observatorii internaționali au descris încercarea Kremlinului de a folosi acest precedent ca fiind selectivă și lipsită de context istoric.

Lukașenko conduce Belarusul din 1994, fiind astfel cel mai longeviv lider din Europa. În urma alegerilor prezidențiale contestate din 2020, care au declanșat proteste în masă și o represiune violentă, el s-a bazat pe sprijinul Kremlinului pentru a rămâne la putere.

UE și guvernele occidentale nu au recunoscut rezultatul alegerilor. Mii de protestatari au fost arestați, iar personalitățile din opoziție au fost încarcerate sau forțate să se exileze.

Belarusul a permis Rusiei să-i utilizeze teritoriul pentru a lansa anumite etape ale invaziei sale pe scară largă împotriva Ucrainei, forțele ruse avansând spre Kiev dinspre nord înainte de a fi respinse. De atunci, Minskul a rămas un aliat strâns al Moscovei, atât pe plan militar, cât și politic, deși nu a mers până la a-și angaja propriile trupe în război.

Belarusul s-a confruntat cu o serie de runde succesive de sancțiuni occidentale, atât pentru reprimarea disidenței, cât și pentru rolul pe care l-a jucat în război.

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Editor : A.M.G.