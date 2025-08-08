Întreaga lume așteaptă să afle deznodământul celei mai așteptate întâlniri la nivel înalt de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina: cea dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Washingtonul și Moscova urmăresc să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar consolida ocuparea, de către Rusia, a teritoriilor capturate în timpul invaziei militare, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, citate de Bloomberg. Zelenski riscă să i se prezinte o înțelegere de tipul „acceptă sau renunță” în ceea ce privește cedarea a părți din teritoriul ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze încetarea focului câtă vreme Putin își reconstruiește forțele.

Oficialii americani și ruși lucrează la un acord privind împărțirea teritoriilor, în marja întâlnirii la nivel înalt planificată între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, spun sursele Bloomberg.

Cum s-ar împărți teritoriile în urma unui acord

Putin vrea ca Ucraina să îi cedeze Rusiei întreaga zonă estică a Donbasului, precum și Crimeea, pe care forțele sale au anexat-o ilegal în 2014. Acest lucru ar necesita ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să ordone retragerea trupelor din regiunile Lugansk și Donetsk, oferind Rusiei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține militar de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022. Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie majoră pentru Putin, care a căutat de mult timp negocieri directe cu SUA privind condițiile pentru încheierea războiului pe care l-a început în urmă cu trei ani, marginalizând Ucraina și pe aliații săi europeni.

Nu este clar dacă Moscova este pregătită să renunțe la teritoriile pe care le ocupă în prezent, printre care se numără și centrala nucleară de la Zaporojia, cea mai mare din Europa.

Persoane apropiate de Kremlin, precum și unii analiști politici, spun că Putin este interesat în primul rând să atingă o serie de obiective geostrategice pe care le consideră cruciale pentru Rusia, problema împărțirii teritoriilor din Ucraina fiind una secundară. Foto: Profimedia Images

Rusia ar opri ofensiva în regiunile Herson și Zaporojia din Ucraina, de-a lungul liniilor de front actuale, ca parte a acordului, au spus sursele. Ele au avertizat că termenii și planurile acordului sunt încă în curs de negociere și se pot schimba.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de a comenta. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a răspuns, de asemenea, la solicitarea de a comenta. Și Ucraina a refuzat să comenteze propunerile, arată Bloomberg.

Acordul vizează, în esență, înghețarea războiului, pregătirea terenului pentru un armistițiu și discuții tehnice privind un acord de pace definitiv, au declarat sursele.

Statele Unite au insistat anterior ca Rusia să accepte mai întâi un armistițiu necondiționat, pentru a crea spațiu pentru negocieri privind încheierea războiului.

Interesul lui Trump

După ce s-a întors la Casa Albă, în ianuarie, cu promisiunea de a rezolva rapid cel mai grav conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump și-a exprimat frustrarea crescândă față de refuzul lui Putin de a accepta un armistițiu.

Cei doi lideri au purtat șase convorbiri telefonice din februarie până în prezent, iar trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit de cinci ori cu Putin în Rusia pentru a încerca să medieze un acord.

Trump nu a implementat până acum nicio măsură directă împotriva Moscovei, deși a dublat tarifele pentru produsele indiene la 50% în această săptămână pentru achizițiile de petrol rusesc, stârnind indignare la New Delhi.

El a cerut ca Putin să accepte un armistițiu până vineri, altfel SUA vor impune tarife țărilor care cumpără petrol rusesc pentru a intensifica presiunea economică asupra Moscovei.

Ce vrea Putin

Vladimir Putin a insistat în repetate rânduri că obiectivele sale de război rămân neschimbate. Acestea includ cerințe ca Kievul să accepte statutul de neutralitate și să renunțe la ambiția de a adera la NATO, precum și să accepte pierderea Crimeei și a celorlalte patru regiuni din estul și sudul Ucrainei în favoarea Rusiei.

Părți din Donețk și Lugansk se află sub ocupație rusă din 2014, când Kremlinul a incitat la violențe separatiste la scurt timp după operațiunea de cucerire a Crimeii. Putin a declarat că cele patru regiuni ucrainene vor face parte „pentru totdeauna” din Rusia, după ce a anunțat că le anexează în septembrie 2022, chiar dacă forțele sale nu au controlat niciodată pe deplin aceste teritorii.

Ucraina nu poate ceda teritorii în conformitate cu Constituția sa și a declarat că nu va recunoaște ocupația și anexarea teritoriilor sale de către Rusia.

Culisele unei întâlniri care s-ar fi vrut trilaterală

Încă nu este clar dacă Putin va fi de acord să participe la o întâlnire trilaterală cu Trump și Zelenski săptămâna viitoare, chiar dacă ar fi ajuns deja la un acord cu președintele american, au adăugat sursele. Liderul rus le-a declarat joi reporterilor că nu se opune unei întâlniri cu Zelenski în condiții potrivite, deși a afirmat că acestea nu există în prezent.

Trump și unii dintre consilierii lui de top par că nu au înțeles că Putin nu va renunța niciodată la Ucraina și încearcă să îl convingă pe liderul de la Kremlin să accepte un armistițiu, în loc să se concentreze pe efortul de a face cucerirea Ucrainei de către Rusia imposibilă. Foto: Profimedia Images

Mai mulți oficiali, inclusiv din SUA, și-au exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea lui Putin de a pune capăt războiului și la faptul că ar fi cu adevărat interesat de un acord de pace care nu ar îndeplini obiectivele sale declarate în Ucraina, potrivit surselor.

Trump a declarat joi că ar fi dispus să se întâlnească cu Putin, chiar dacă liderul rus nu a fost de acord să se întâlnească și cu Zelenski, ignorând aparent sugestiile anterioare privind o întâlnire trilaterală.

„Nu-mi plac așteptările lungi”, le-a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Ei ar dori să se întâlnească cu mine, iar eu voi face tot ce pot pentru a opri uciderile”.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, a declarat joi că oficialii ruși și americani finalizează detaliile pentru o întâlnire în următoarele zile și că au convenit asupra unui loc al summitului, pe care însă nu l-a numit.

