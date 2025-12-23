Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Acest lucru a schimbat cursul serii”

A fost considerat un summit decisiv pentru Ucraina și UE, ceea ce și s-a dovedit a fi. Dar seara nu a decurs conform planului. Pe baza discuțiilor cu diplomații implicați în acord, Euronews oferă o privire în culisele modului în care UE a convenit asupra unui împrumut fără precedent pentru a menține Ucraina pe linia de plutire.

Adevăratul summit a început în noaptea de joi trecută, înainte ca liderii europeni să se reunească în clădirea Europa pentru ultima lor întâlnire din acest an. Așa cum se întâmplă adesea la Bruxelles, ordinea de zi era doar orientativă, iar adevăratele negocieri s-au desfășurat în culise.

Pe masă se afla un plan inovator de acordare a unui împrumut de reparații pentru Kiev, bazat pe activele rusești imobilizate, deținute în principal în Belgia. Aceasta era opțiunea preferată de cancelarul german Friedrich Merz, de prim-ministrul danez Mette Frederiksen și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Rezistența prim-ministrului belgian Bart de Wever a fost principalul obstacol, dar nu singurul.

În cele din urmă, UE a convenit asupra unei soluții foarte diferite și a renunțat la împrumutul pentru reparații. Iată o relatare a modului în care s-a ajuns la acest acord.

Miercuri seara, liderii UE și omologii lor din țările candidate care speră să adere la blocul comunitar s-au reunit pentru o cină de lucru.

Deși evenimentul s-a concentrat în mod aparent pe extindere, adevărata întrebare care preocupa liderii era viitorul Ucrainei și modul în care să mențină țara pe linia de plutire din punct de vedere financiar, în contextul în care negocierile de pace se prelungesc și Statele Unite se retrag.

În aceeași seară, von der Leyen, Merz și de Wever s-au scuzat de la cina UE-Balcanii de Vest pentru a participa la o întâlnire separată privind împrumutul pentru reparații.

Premierul belgian – supărat de faptul că unele mass-media îl prezentau ca pe un agent al Rusiei – a afirmat clar că Ucraina trebuia să primească un ajutor financiar, dar că acesta nu trebuia să fie suportat exclusiv de țara sa și nici să pună în pericol sectorul financiar belgian și, eventual, zona euro.

Până la discuția paralelă de miercuri seara, de Wever și-a dat seama că situația se schimbă. Italia i-a dat dreptate, solicitând explorarea diferitelor opțiuni, iar Roma a început să vorbească tot mai deschis despre efectele pe care le-ar putea avea împrumutul pentru reparații.

Aceste îngrijorări au fost alimentate de un raport al agenției de rating Fitch, care a plasat Euroclear, depozitarul care deține activele rusești înghețate în Belgia, sub supraveghere negativă, invocând riscuri de lichiditate și juridice. Un diplomat a declarat pentru sursa citată că Euroclear se afla în centrul discuțiilor. Oficialul a explicat că, odată declanșate, forțele pieței capătă o viață proprie și nu mai pot fi controlate.

Susținătorii împrumutului de reparații au insistat că nu vor exista confiscări ale activelor rusești și că riscurile pentru Belgia vor fi acoperite în mod suficient, dar nu era clar dacă piețele vor fi de acord. Pentru Bercy, puternicul minister al finanțelor din Franța, acest risc nu putea fi ignorat.

„Ideea de risc sistemic nu este o glumă”, a declarat un diplomat.

Între timp, premierul ungar Viktor Orban și-a tachinat omologul belgian, spunând că acesta va fi supus torturii. Orban a creat confuzie după ce a declarat că împrumutul pentru reparații a fost eliminat din punctele de discuție ale summitului.

Oficialii au negat comentariile sale, iar chiar și aliatul său slovac, Robert Fico, a glumit în declarațiile pentru sursa citată că prietenul său Viktor părea confuz în privința ordinii de zi a summitului. „Împrumutul pentru reparații este singurul subiect pe care îl vom discuta”, a spus el.

Dar Orban avea dreptate.

Planul B

Summitul a început cu o declarație dramatică a lui von der Leyen: liderii UE nu vor părăsi clădirea până când nu se va găsi o soluție pentru finanțarea Ucrainei. În rândul presei de la Bruxelles au circulat speculații că summitul ar putea continua până în weekend, amintind de reuniunea de patru zile din 2020, în cadrul căreia s-a ajuns la un acord privind planul de redresare post-pandemică.

În spatele ușilor închise, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat celor 27 de lideri. El le-a spus că Rusia, în calitate de agresor, ar trebui să plătească pentru daunele cauzate țării sale și s-a referit la împrumutul pentru reparații ca la o „abordare inteligentă și echitabilă”.

După ce și-a prezentat argumentele, Zelenski a lăsat liderii adunați să discute în spatele ușilor închise soarta împrumuturilor pentru reparații. El a folosit un ton mult mai sever la conferința de presă care a urmat intervenției sale în sală, avertizând că, fără o injecție de lichidități până cel târziu în primăvară, efortul de război al Ucrainei ar fi afectat.

La începutul cinei, împrumutul pentru reparații era principalul subiect de discuție. Von der Leyen, Merz și Frederiksen au vorbit cu toții despre meritele propunerii, argumentând că aceasta ar asigura finanțarea Ucrainei și că Rusia ar trebui să plătească pentru daunele cauzate, conform principiului „dacă strici, plătești”.

Din punct de vedere politic, perspectiva împrumutului pentru reparații era, de asemenea, favorabilă, întrucât aceasta însemna că cea mai mare parte a finanțării nu ar fi revenit contribuabililor europeni, ceea ce, potrivit lui von der Leyen, ar fi fost foarte greu de înțeles pentru opinia publică europeană.

În timp ce diferiți lideri din jurul mesei cereau cuvântul, Giorgia Meloni a avut o intervenție lungă în care a pus la îndoială planul, descris ca fiind detaliat și bine gândit de către persoanele familiarizate cu discuțiile.

Orban s-a pronunțat și el împotriva acestuia, în timp ce cererea Belgiei de garanții nelimitate a stârnit mirare, ceilalți lideri fiind conștienți că ar trebui să ceară permisiunea parlamentelor naționale pentru a se angaja în ceva ce nici măcar nu puteau cuantifica.

În acel moment, președintele Consiliului, Antonio Costa, a înțeles că împrumutul pentru reparații a ajuns într-un impas și că era momentul să se treacă la planul B – care, de asemenea, avea condiții.

Costa le-a reamintit liderilor că Comisia prezentase o alternativă pentru a acoperi cele 90 de miliarde de euro de care Ucraina ar avea nevoie pentru anul viitor și pentru 2027, prin împrumuturi comune garantate de bugetul UE. Aceasta ar fi necesitat un vot unanim; Costa a sugerat că, dacă Orban nu ar fi exercitat dreptul de veto, planul B ar fi fost pus în aplicare.

„Costa a înțeles că împrumutul pentru reparații era blocat și a preluat inițiativa, întrucât von der Leyen nu putea să o facă, pentru a activa planul B”, a declarat un diplomat. „Acest lucru a schimbat cursul serii.”

O altă întâlnire

Cu planul B în vedere, premierul ungar s-a întâlnit cu omologul său ceh Andrej Babis și cu premierul slovac Robert Fico în sala maghiară din clădirea Consiliului.

Cu excepția Poloniei, acest lucru a marcat o renaștere a formatului Visegrad, care era în declin de la începutul războiului din Ucraina din cauza divergențelor dintre membrii săi cu privire la modul în care trebuie tratată Rusia, în special între Budapesta și Varșovia.

Sursa citată anunțat la miezul nopții că Orban, Babis și Fico se întâlneau în privat pentru a discuta despre o modalitate prin care UE să emită datorii comune fără contribuția lor; țările dispuse să plătească pentru Kiev ar contribui, în timp ce cei trei ar beneficia de o derogare.

Raportul Euronews a fost confirmat trei ore mai târziu în concluziile summitului.

O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat că Babis a fost cel care a lansat ideea utilizării „cooperării consolidate”, astfel cum este prevăzută în tratatele UE. Orban a postat o fotografie a întâlnirii celor trei pe rețelele de socializare, iar Babis a postat propria confirmare pe X, spunându-le adepților săi „țineți-mi pumnii să iasă bine”.

Odată ce acordul a fost stabilit și propunerea legală a fost pusă în scris, summitul a avansat rapid către încheierea unui acord. Doi diplomați au declarat pentru sursa citată că „nu s-a promis nimic” în schimbul ridicării veto-ului de către Orban. O sursă a explicat că, deși premierul ungar este profund sceptic față de Zelenski și guvernul său, nu este în interesul său ca Ucraina să se prăbușească, iar țara sa se îndreaptă către alegeri în aprilie.

Când Orban a părăsit summitul, a ridicat mâinile în fața reporterilor. „Suntem nevinovați.”

„Finanțarea Ucrainei nu este caritate”

Odată încheiat acordul, a venit momentul pentru politica. Premierul belgian de Wever a sărbătorit victoria Ucrainei, a Europei și a dreptului internațional.

„Toată lumea poate părăsi această întâlnire victorioasă. Finanțarea Ucrainei nu este caritate, ci cea mai importantă investiție pe care o putem face în propria noastră securitate”, a declarat el.

De Wever și-a menținut poziția, înțelegând că rezistența față de împrumutul de reparații depășea granițele Bruxelles-ului și beneficiind de sprijinul tuturor partidelor și al opiniei publice din Belgia.

Costa, între timp, a declarat că UE promisese să sprijine Ucraina și că acum a demonstrat că este în măsură să o facă.

Pentru von der Leyen și Merz, însă, situația părea mult mai complicată. Președinta Comisiei fusese marginalizată în negocierile din timpul nopții, pe măsură ce discuțiile se îndepărtau de împrumutul pentru reparații. Pentru liderii care doreau o soluție diferită, Costa părea un mediator mai onest decât von der Leyen, considerată prea apropiată de Berlin.

„A fost ciudat”, a spus un oficial.

În ceea ce-l privește pe Merz, care a făcut lobby intens atât public, cât și privat pentru împrumutul de reparații, rezultatul a fost un duș rece la summitul UE – cea mai mare scenă europeană la care poate spera un șef de stat. Cancelarul german nu a reușit să interpreteze situația și a ajuns la o soluție împotriva căreia Berlinul milita de mult timp: mai multe împrumuturi din partea UE.

A fost o dezamăgire și pentru Frederiksen, prim-ministrul danez care a găzduit președinția rotativă a UE la ultimul summit. La conferința de presă de după întâlnire, ea a recunoscut că „a susținut o soluție, iar rezultatul a fost destul de bun”. În timp ce răspundea la întrebările reporterilor, limbajul ei corporal era sever.

Pentru ca toată lumea să-și salveze reputația, concluziile au inclus o frază care sugera că activele rusești imobilizate ar putea fi utilizate în viitor, fără a specifica însă în ce mod. De asemenea, este dificil de prevăzut cum va reuși Ucraina să ramburseze cele 90 de miliarde de euro dacă Moscova nu va plăti despăgubiri într-un fel sau altul.

