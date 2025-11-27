Suntem mai aproape de pace în Ucraina? După câteva zile frenetice și adesea confuze de diplomație, Donald Trump pare să creadă acest lucru. „Suntem foarte aproape de un acord”, le-a declarat el marți reporterilor. La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care părea sumbru în weekend, a spus că acum există „multe perspective care pot face ca drumul spre pace să devină unul real”. „Există rezultate semnificative”, a spus președintele, după ce a analizat rezultatele discuțiilor-cheie de duminică de la Geneva. „Dar mai sunt încă multe de făcut”, a adăugat el, citat de BBC.

Din partea rușilor, în afară de câteva murmure nemulțumite cu privire la implicarea europeană și scurgeri de informații neautorizate, reacția a fost oarecum moderată. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat miercuri că Moscova a apreciat pozitiv unele elemente ale ultimului proiect, dar „multe dintre ele necesită discuții speciale între experți”.

Separat, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că este „prematur” să se considere că se va ajunge la un acord în curând.

Miercurea trecută a apărut pentru prima dată un proiect scurs al unui plan american în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului. Planul, ale cărui referiri la renunțarea Ucrainei la teritoriu și la limitarea dimensiunii armatei sale au determinat pe unii să-l descrie ca pe o „listă de dorințe a Rusiei”, a provocat consternare la Kiev și i-a determinat pe diplomații europeni să se grăbească să limiteze daunele percepute.

În anumite privințe, a părut o repetare a evenimentelor din august, când liderii europeni îngrijorați s-au grăbit la Washington pentru a-l convinge pe Trump, după ce președintele american i-a întins covorul roșu lui Putin în Alaska. Până la sfârșitul săptămânii, europenii au elaborat o contrapropunere, tot în 28 de puncte, care înlocuia concesii teritoriale directe din planul SUA cu „negocieri privind schimburi teritoriale” și întărea limbajul privind garanțiile de securitate, o preocupare cheie a Kievului.

Culisele discuțiilor de la Geneva

Însă rămâne neclar câtă influență au avut europenii asupra discuțiilor de duminică de la Geneva. O declarație comună a SUA și Ucrainei, emisă după încheierea discuțiilor, a vorbit despre discuții „extrem de productive”, afirmând că orice acord viitor trebuie să asigure o „pace durabilă și justă”.

Premierul britanic Keir Starmer a fost unul dintre mai mulți lideri europeni care au subliniat cuvintele „durabilă și justă” ca indicând faptul că s-au înregistrat progrese. Și oficialii ucraineni păreau ușurați. Prim-adjunctul ministrului de Externe, Serghei Kyslytsya, a declarat că ultima versiune a planului a fost redusă la doar 19 puncte, iar cele mai controversate probleme - teritoriul și relațiile viitoare ale Ucrainei cu NATO - au fost amânate pentru a fi decise de Trump și Zelenski.

Pe fondul acuzațiilor privind modul în care a fost divulgată versiunea inițială de 28 de puncte (n.r. cu acuzații îndreptate în mai multe direcții), ultima versiune a fost învăluită într-un văl de secret.În ciuda discuțiilor de la Abu Dhabi la care au participat secretarul armatei americane, Dan Driscol, noul membru al echipei lui Trump pentru Ucraina, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, și oficiali ruși, Ușakov afirmă că planul nu a fost încă discutat în detaliu.

Având în vedere că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, va ajunge la Moscova săptămâna viitoare și se vorbește despre o nouă vizită a lui Zelenski la Casa Albă, se pare că ritmul diplomației nu va încetini, remarcă BBC.

Ca răspuns la promisiunea destul de vagă din documentul original al SUA de a oferi „garanții de securitate fiabile”, liderii europeni au vorbit despre o garanție a SUA care „reflectă articolul 5”, o referire la principiul apărării colective al NATO.

Săptămâna trecută, site-ul de știri Axios a raportat existența unui document separat al SUA, prezentat Ucrainei, care prezintă „garantarea securității pe modelul principiilor articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptat la circumstanțele acestui conflict”. Acest aspect critic al planului este în mod evident încă în curs de elaborare, remarcă BBC.

Planul în 28 de puncte

În urma reuniunii virtuale de marți a Coaliției celor dispuși, condusă de Marea Britanie și Franța, participanții au convenit cu secretarul de stat american, Marco Rubio, să „accelereze colaborarea cu Statele Unite pentru a avansa planificarea garanțiilor de securitate”.

Keir Starmer afirmă că planurile operaționale pentru o „forță de asigurare” multinațională pentru Ucraina sunt complet elaborate, dar până când administrația Trump nu va indica ce sprijin este dispusă să ofere, dacă este cazul, aceste planuri rămân în mare parte teoretice.

„Garanțiile de securitate vor trebui concretizate”, afirmă ambasadorul Fried. „Coaliția celor dispuși este o idee excelentă, dar până în prezent nu a dat niciun rezultat, în parte pentru că așteaptă să vadă dacă americanii îi vor sprijini și în parte pentru că așteaptă să vadă în ce se implică”.

Planul în 28 de puncte de săptămâna trecută afirma, fără menajamente, că Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi „recunoscute ca fiind de facto rusești” și că forțele ucrainene se vor retrage din zonele puternic disputate ale regiunii Donețk, care se află încă sub controlul Kievului. Toate aceste formulări au dispărut din contrapropunerea europeană. Ucraina, se afirma în aceasta, se va angaja „să nu recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare”.

Toate negocierile teritoriale, se afirma, vor „porni de la linia de contact” - actualele linii de front. Nu se știe în ce măsură abordarea Europei a influențat documentul care a rezultat în urma discuțiilor de la Geneva.

Comunicatul comun al SUA și Ucrainei a oferit doar o perspectivă indirectă, afirmând că cele două părți „au reafirmat că orice acord viitor trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”. Cuvântul „pe deplin” pare să aibă o mare importanță, remarcă jurnaliștii britanici.

Având în vedere abordarea schimbătoare a lui Trump față de războiul din Ucraina, ambițiile persistente ale lui Putin și dificultățile interne ale lui Zelenski - actuala rundă de negocieri diplomatice are loc în mijlocul unui scandal de corupție care îi subminează poziția internă -, este extrem de dificil să se știe care va fi următorul pas în acest proces. Dar ar fi poate prea optimist să credem că ne apropiem de final.

„Suntem încă în mijlocul acestui proces”, spune Leslie Shedd, un alt membru non-rezident al Atlantic Council. „Cu siguranță mai este un drum lung de parcurs”.

Dar, în ciuda haosului aparent care înconjoară eforturile administrației Trump, inclusiv o distribuție de personaje în continuă schimbare - și posibil concurente -, Shedd consideră că administrația este serioasă. „Se pare că președintele acordă cu adevărat prioritate găsirii păcii în Ucraina. Și cred că acest lucru este cu adevărat important”.

