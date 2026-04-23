Culisele unor rivalități vechi: Charles Michel apără Turcia după ce Ursula von der Leyen a sugerat că țara este o amenințare pentru UE

O nouă dispută politică izbucnește la vârful Uniunii Europene după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat, într-un discurs recent, că Turcia ar putea constitui o provocare geostrategică pentru UE. Reacția promptă a fostului președinte al Consiliului European, Charles Michel, care a apărat rolul Ankarei ca aliat strategic, readuce în prim-plan tensiunile mai vechi dintre cei doi oficiali, anunță Politico.

La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unui discurs ținut în Germania, von der Leyen a dat de înțeles că Ankara reprezintă o amenințare geostrategică pentru UE.

„Trebuie să reușim să completăm continentul european, astfel încât acesta să nu cadă sub influența Rusiei, Turciei sau Chinei”, a declarat ea la un eveniment organizat de ziarul german Die Zeit. „Trebuie să gândim la scară mai mare și mai geopolitic.”

Declarațiile lui Von der Leyen au făcut senzație în Turcia, o țară candidată de multă vreme la aderarea la UE și un aliat cheie al NATO. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat ulterior agenției de stat turce Anadolu că președinta Comisiei a vrut să recunoască „influența geopolitică, dimensiunea și ambiția” țării.

Această clarificare nu l-a mulțumit pe Charles Michel, care miercuri a postat pe X pentru a o critica pe von der Leyen pentru comentariile sale. El a descris Turcia ca fiind „un aliat central al NATO, un partener cheie în domeniul migrației, un coridor energetic, un actor major în domeniul apărării pe flancul Europei și o putere regională serioasă”.

„Europa nu devine mai puternică aplicând standarde duble sau simplificând realitatea”, a adăugat el.

Această lovitură verbală a reînnoit rivalitatea de lungă durată dintre Michel și von der Leyen, o rivalitate care a fost pe deplin evidentă în timpul unei vizite efectuate de cei doi în Turcia în 2021.

În timpul întâlnirii cu președintele Recep Tayyip Erdogan la Ankara, președintele de atunci al Consiliului a luat loc lângă gazda sa, lăsând-o pe șefa Comisiei să stea pe o canapea din apropiere.

Această jignire, numită ulterior „sofagate”, a scos la iveală tensiunile dintre cei doi lideri ai UE. Relația dintre von der Leyen și Michel nu și-a mai revenit niciodată după acest incident, despre care președinta Comisiei a declarat că a făcut-o să se simtă „rănită” și „singură, ca femeie și ca europeană”.

Michel a păstrat un profil relativ discret de la încheierea mandatului său în 2024, dar a reapărut săptămâna aceasta pentru a o acuza pe von der Leyen că are un stil „autoritar” într-un interviu acordat ziarului Brussels Times.

Cu toate acestea, criticând comentariile președintei Comisiei cu privire la Turcia, Michel a atras o mustrare aspră din partea președintelui cipriot Nikos Christodoulides, care l-a criticat pe belgian pentru că a apărat o țară care ocupă teritoriul revendicat de un stat membru al UE.

„Dragă Charles, din moment ce vorbești despre standarde duble, permite-mi să-ți reamintesc că Turcia a invadat Cipru în 1974 și încă ocupă teritoriu european”, a scris Christodoulides pe X înaintea unui summit informal al liderilor UE în capitala cipriotă, în perioada 23-24 aprilie.

