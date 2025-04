Cum a acaparat un miliardar rus apropiat de Vladimir Putin unul dintre cele mai prestigioase sporturi din lume: „Avem un sugar daddy”

Un miliardar rus care are legături cu președintele Vladimir Putin exercită o influență imensă asupra unuia dintre cele mai prestigioase sporturi din lume, în ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și SUA, scrie Politico.

Alișer Usmanov, un magnat în minerit și telecomunicații în vârstă de 71 de ani, a condus Federația Internațională de Scrimă (FIE) timp de mai bine de un deceniu, înainte de a se retrage în 2022, în urma sancțiunilor occidentale din cauza legăturilor sale cu Kremlinul.

Dar miliardarul și-a anunțat încercarea de a revendica președinția FIE la sfârșitul anului trecut, încercând să zdrobească o rebeliune a națiunilor occidentale de scrimă și declanșând o dezbatere acerbă asupra eticii și banilor rusești în sporturile internaționale.

Pe măsură ce Moscova continuă să fie izolată pe scena globală după invazia sa pe scară largă a Ucrainei, criticii spun că Kremlinul încearcă să-și reabiliteze imaginea publică exercitând influență asupra organismelor sportive și făcând ca sportivii ruși să concureze în competiții majore – și își adună aliați, din America de Sud până în Africa, pentru a ajuta Rusia să profite de puterea soft.

Controlul din umbră al lui Usmanov asupra lumii scrimei a atras acum atenția UE.

Comisarul pentru sport Glenn Micallef a declarat pentru POLITICO: „Orice persoană care acoperă sau beneficiază de războiul ilegal de agresiune rusesc împotriva Ucrainei nu trebuie să aibă voie să dețină o funcție.

„Ar fi inacceptabil ca organizațiile sportive internaționale să submineze regimul de sancțiuni al UE și să amenințe astfel statul internațional de drept”, a adăugat el.

Dar stăpânirea lui Usmanov de aproape două decenii asupra scrimei internaționale va fi greu de îndepărtat, așa cum a descoperit un grup de națiuni aliate cu Ucraina la sfârșitul anului trecut.

„Republici bananiere”

În Örebro, un mic oraș din centrul Suediei, renumit pentru uriașul său castel medieval, liderii federațiilor nordice de scrimă s-au întâlnit pentru a discuta despre strategia de luptă înainte de alegerile FIE.

„Am simțit că este rău [să-l lăsăm pe Usmanov să candideze fără opoziție] pentru că arată lumii întregi că nu ne pasă de legătura lui cu Putin, de războiul din Ucraina”, a declarat președintele Federației Norvegiene de Scrimă, Ole Eeg, pentru POLITICO. „A fost important să anunțăm că lumea scrimei nu este unită în spatele lui Usmanov.”

Federația suedeză de scrimă a încercat să conteste valabilitatea candidaturii lui Usmanov la FIE, argumentând, printre altele, că, întrucât acesta a fost supus unei interdicții de deplasare, nu își putea îndeplini atribuțiile și ar trebui să fie descalificat din cursă.

Suedezii au mai obținut de la divizia de sancțiuni a Ministerului de Finanțe elvețian consiliere juridică, văzută de POLITICO, care a avertizat despre „riscuri considerabile” pentru FIE dacă Usmanov ar fi reales.

„Înghețarea activelor și interzicerea punerii la dispoziție a fondurilor se aplică nu numai persoanelor sancționate, ci și organizațiilor care sunt deținute sau – direct sau indirect – controlate de acestea”, a spus un purtător de cuvânt al diviziei de sancțiuni.

Însă președintele interimar FIE, Emmanuel Katsiadakis, a respins plângerea Suediei, scriind într-o scrisoare văzută de POLITICO că candidatura lui Usmanov nu „intră în conflict cu nicio prevedere a Codului Etic FIE sau a Codului Etic al CIO”, indiferent de „sancțiunile aplicabile în prezent”.

Federațiile nordice — Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda și Islanda — au propus, cu sprijinul țărilor baltice, un candidat alternativ la președinția FIE: Otto Drakenberg, fost scrimer olimpic din Suedia și președinte al federației de scrimă a țării. Era prima dată când Usmanov avea un adversar din 2008.

„Cine și-ar dori să organizeze alegeri generale în țara dumneavoastră cu un singur candidat? Asta ne face să ne gândim la vechile republici bananiere”, a spus Drakenberg pentru POLITICO, explicând decizia sa de a se opune miliardarului rus. „Atunci, de ce l-am permite atunci în scimă?”

Sportul antic

Scrima a existat într-o anumită formă de milenii, dar regulile moderne ale sportului au fost scrise în Italia și Franța în secolul al XVIII -lea, scrima fiind inclusă în primele Olimpiade moderne din 1896.

Din 2008, FIE din Lausanne a fost condusă în mare parte de Usmanov, care a fost cândva un acționar major al clubului englez de fotbal Arsenal.

Fost scrimer al Uzbekistanului sovietic, Usmanov a fost ales pentru prima dată ca președinte al FIE în 2008 și a câștigat un al patrulea mandat consecutiv în 2021 fără opoziție, obținând laudele lui Putin pentru „asertivitatea sa”.

După ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Usmanov a fost printre primii moguli loviti de un val de sancțiuni de către Occident, UE descriindu-l drept „unul dintre oligarhii preferați ai lui Vladimir Putin” și „deosebit de aproapiat” de el.

Ulterior, blocul a renunțat la termenul de oligarh, pe care Usmanov îl respinge, referindu-se la el drept un „om de afaceri lider pro-Kremlin”.

Miliardarul a deplâns într-o declarație că a fost „ținta măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană” și victima „acuzațiilor false și defăimătoare care mi-au afectat onoarea, demnitatea și reputația de afaceri”.

Incapabil să pună piciorul în Lausanne, deoarece Elveția s-a alăturat măsurilor UE împotriva lui, Usmanov a adăugat că își va suspenda atribuțiile de șef al FIE „până la restabilirea justiției”, Katsiadakis din Grecia fiind numit președinte interimar al organismului.

Usmanov nu a rămas deoparte pentru mult timp, însă. În octombrie 2024 — încă sub sancțiuni după ce le-a contestat fără succes la Curtea Europeană de Justiție — el a anunțat că va candida din nou la președinția FIE.

Alegerile urmau să aibă loc în noiembrie la Tașkent, capitala țării sale natale, Uzbekistan.

„Sugar daddy”

Drakenberg era o potrivire naturală drept cavaler alb al scrimei.

Omul de afaceri suedez și-a făcut deja un nume după ce un clip din discursul său la un congres FIE din Lausanne în 2022 a devenit viral. Acolo, el a urcat pe podium pentru a argumenta împotriva permiterii Arabiei Saudite să găzduiască un campionat de scrimă pentru juniori din cauza recordului său sumbru în domeniul drepturilor omului – și a fost înecat de huiduielile și strigătele publicului.

Alături de preocupările sale democratice, Drakenberg a spus că a decis să-l confrunte pe Usmanov din cauza a ceea ce el a descris drept dependența financiară nesănătoasă a federației de miliardar.

„Am construit în ultimii 16 ani organizația noastră în mare măsură pe finanțele unei singure persoane și pe dotările unei singure persoane – președintele nostru”, a spus Drakenberg. „A avea un președinte de care depindem și financiar... nu este o bună guvernare.”

În timpul cât a fost la conducerea FIE, Usmanov – a cărui avere netă este estimată de Bloomberg la aproximativ 16,7 miliarde de euro – a finanțat personal federația, scriind cecuri în valoare de zeci de milioane de franci elvețieni.

O singură donație de la Usmanov de 5 milioane de franci elvețieni (5,3 milioane de euro) în 2020 a reprezentat 93% din veniturile federației în acel an, potrivit unui raport financiar al FIE.

Un purtător de cuvânt al lui Usmanov a declarat pentru POLITICO: „Când iubești ceva, ești dispus să-ți dedici resursele și energia pentru asta – aceasta este esența iubirii”.

„Domnul Usmanov este profund respectat de membrii FIE nu numai pentru contribuțiile sale financiare substanțiale – care, fără îndoială, au jucat un rol semnificativ în extinderea capacităților organizației înainte de sancțiuni – ci și pentru ceea ce poate fi descris drept performanța sa excelentă în funcția sa”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

De asemenea, a investit fonduri în scrimă prin fundația sa filantropică For the Future of Fencing, sprijinind dezvoltarea sportului tradițional centrat pe Europa la nivel mondial, în special în țările africane.

„Avem un sugar daddy”, a declarat șeful finlandez de scrimă Joonas Lyytinen pentru POLITICO. „Sugar Daddy plătește pentru toată distracția. Dar Sugar Daddy nu va mai fi acolo pentru totdeauna. La un moment dat, banii nu vor mai curge.” (n.r. Un sugar daddy este un bărbat care oferă sprijin - de obicei financiar și material - unui partener mai tânăr în schimbul plăcerii romantice sau sexuale.)

Usmanov și-a oprit donațiile către FIE după ce a fost sancționat, arată rapoartele financiare ale federației din 2022, 2023 și 2024.

Spectacolul alegerilor

Hotelul InterContinental de cinci stele din Tașkent se numără printre cele mai elegante locații ale capitalei uzbece, cu apartamente care oferă vederi minunate asupra orizontului orașului pentru câteva sute de euro pe noapte și o sală de bal mare suficient de mare pentru a găzdui aproape 1.000 de persoane.

Alegerile prezidențiale ale FIE au avut loc pe 30 noiembrie la hotel, la care au participat delegați de la federațiile de scrimă din aproximativ 150 de țări. Reprezentanții diferitelor țări care s-au opus lui Usmanov, inclusiv federațiile nordice și baltice, francezi și americani, au luat masa la hotel cu o seară înainte de vot.

Acolo, au avut o realizare bruscă. „Nordicii stăteau acolo împreună, Franța și SUA stau acolo și, deodată, am spus «unde sunt ceilalți?»”, a spus șeful de scrimă din Norvegia, Eeg.

Delegații africani și latino-americani, precum și cei din țările occidentale prietenoase cu Usmanov, nu au fost prezenți pentru că participau la o cină de gală în altă parte, potrivit lui Eeg. Țările care s-au opus lui Usmanov nu fuseseră, desigur, invitate. „A fost destul de amuzant”, a spus Eeg.

A doua zi, ceea ce părea întreaga lume a scrimei a intrat în sala de bal a hotelului InterContinental. Înainte de vot, candidații la președinție au fost invitați să susțină un discurs de cinci minute. Drakenberg, respectând cele cinci minute alocate, a vorbit despre necesitatea ca FIE să se îndepărteze de banii ruși și ca organismul să fie transparent și democratic.

Potrivit celor trei persoane care au fost prezente, Usmanov a intrat cu pași mari în cameră flancat de bodyguarzii și consilierii săi și purtând un teanc de plicuri.

Plicurile conțineau scrisori de sprijin din partea a peste 100 de țări care deja s-au angajat să-l susțină în calitate de președinte, a declarat el. În timp ce stătea pe podium, un reflector care nu se găsea nicăieri când vorbea Drakenberg a fost aprins brusc, scăldându-l pe Usmanov într-un halou de lumină albă.

„A fost un pic de spectacol”, a spus Eeg.

Miliardarul a lansat apoi o tiradă îndelungată, atacându-l pe Drakenberg, condamnând sancțiunile „ridicole” ale UE împotriva lui și amintind încăperii cât de mult a făcut pentru scrimă, inclusiv asigurându-se că sportul rămâne parte a Jocurilor Olimpice.

Federațiile de scrimă din alte țări au avut șansa să se adreseze congresului. Delegații Norvegiei și Finlandei au vorbit în sprijinul lui Drakenberg, șeful finlandez de scrimă, Lyytinen, trăgându-l pe Usmanov la răspundere pentru problemele sale privind sancțiunile.

„L-am întrebat personal în fața congresului, cum va gestiona faptul că este sancționat de jumătate din lume? Și cum poți să conciliezi asta cu îndeplinirea atribuțiilor președintelui?”, a spus Lyytinen.

„Și, practic, a refuzat să-mi răspundă.”

O victorie zdrobitoare

Însă anii lui Usmanov de creare de rețele și de filantropie țintită au dat roade.

Bogatul om de afaceri rus nu juca la cacealma când vorbea despre sprijinul pe care-l adunase din întreaga lume.

Pe măsură ce dezbaterea a continuat, el a fost susținut vocal de delegații din America de Sud și Africa. Ei l-au îndemnat pe Drakenberg să se scuze pentru criticile sale la adresa Arabiei Saudite cu doi ani în urmă; la un moment dat, președintele Confederației Africane de Scrimă aproape striga în microfon, potrivit relatărilor martorilor.

Odată încheiate discursurile, 150 de țări au votat prin vot secret. Usmanov a primit 120 de voturi; Drakenberg a primit doar 26. Miliardarul a fost reales într-o victorie zdrobitoare.

Victoria sa a fost „o dovadă a recunoașterii și respectului profund din partea comunității de scrimă”, a declarat purtătorul său de cuvânt pentru POLITICO.

Nu toată lumea a fost atât de mulțumită, cu atât mai puțin adversarii învinși ai lui Usmanov, care speraseră ca lupta să fie mai strânsă.

Deși tabăra lui Drakenberg știa că învingerea lui Usmanov era o „bătălie dificilă”, rezultatul tot a fost dezamăgitor, a spus Eeg. „Personal am sperat la alegeri la voturi mai bune decât cele pe care le-am obținut.”

Rezultatul a atras, de asemenea, condamnări din partea Ucrainei, ministrul sportului Matviy Bidnyi numindu-l „rușinos”.

„Încercarea lui Usmanov de a conduce o organizație sportivă internațională subminează principiile sportului și legitimează acțiunile agresorului”, a declarat pentru POLITICO un purtător de cuvânt al ministerului sportului din Ucraina.

Factorul Rusia

Mașinațiunile nu s-au încheiat însă aici.

Revenirea lui Usmanov la cea mai puternică poziție în scrimă a fost de scurtă durată. În 24 de ore, el a informat FIE că își suspendă din nou atribuțiile de președinte.

În ciuda „victoriei sale incontestabile”, Usmanov a fost „ghidat de interesul superior al FIE” și a dorit „să împiedice extinderea restricțiilor nefondate din punct de vedere legal impuse împotriva lui la FIE și activitățile acesteia”, a spus purtătorul de cuvânt al său într-un comunicat. Katsiadakis a fost numit din nou președinte interimar de către comitetul executiv al organismului.

„Rețineți că, înainte de alegeri, le-am spus jurnaliştilor că acest lucru se va întâmpla”, a spus Drakenberg, susținând că Usmanov s-a dat deoparte, astfel încât să poată evita controlul de a fi șeful organismului și „să conducă FIE aproape la fel de eficient din ținuturile din umbră”.

„Cred că a pus oameni la locul lor [care] vor acționa la ordinele lui”, a spus Drakenberg.

Un purtător de cuvânt al lui Usmanov a spus că nu are niciun rol, oficial sau neoficial, în supravegherea FIE.

Eeg a spus că jocul lui Usmanov a fost despre a demonstra că sancțiunile împotriva lui sunt nedrepte. „El crede că se află într-un loc mai bun dacă a fost ales ca președinte global pentru un sport”, a spus el. „Încearcă doar să demonstreze că este un tip bun.”

Apoi mai este factorul Rusia. Pe măsură ce Moscova este din ce în ce mai izolată pe scena mondială pe fondul războiului său în curs din Ucraina și caută să folosească toate instrumentele diplomatice și soft power pe care le are la dispoziție, faptul că Usmanov a ținut de frâiele FIE a fost probabil considerat o victorie a Kremlinului, spun detractorii săi.

La fel și atunci când scrima a devenit doar al doilea sport – după judo – care le-a permis sportivilor ruși și belarusi să concureze în evenimente internaționale și să se califice la Jocurile Olimpice, deși sub un steag neutru, după ce FIE a votat pentru ridicarea interdicției de participare a acestora în martie 2023. Decizia a atras o mustrare ascuțită din partea organismului de scrimă ucrainean, care s-a declarat „profund șocat și revoltat”.

Prieteni în locuri importante

Nici cei mai înverșunați critici ai lui Usmanov nu contestă contribuția sa la scrimă și nici pasiunea lui autentică pentru sport. Pe lângă ajutorul său financiar imens, el a promovat scrima în afara Europei - 2024 a fost prima dată când sportivii din Kenya, Niger, Rwanda și Capul Verde s-au calificat pentru a concura la Jocurile Olimpice - și i-a asigurat reprezentarea deplină la Jocuri.

Dar Drakenberg a spus că se teme de ce s-ar putea întâmpla cu corpul de conducere dacă va fi târât în ​​bătăliile miliardarului pentru sancțiuni. Anul trecut, Comitetul Olimpic Internațional a expulzat organismul internațional de conducere al boxului – care este, de asemenea, condus de un om de afaceri rus cu legături cu Kremlinul – din cauza preocupărilor legate de finanțele, guvernarea și etica acestuia, deși sportul a rămas parte a Jocurilor.

Întrebat despre posibilitatea ca sancțiunile împotriva lui să creeze probleme juridice pentru FIE, purtătorul de cuvânt al lui Usmanov a spus că candidatura sa ca președinte „îndeplinește toate criteriile stabilite în Statutul FIE”.

Drakenberg a spus: „Ar trebui și vom fi supuși unei examinări intense din partea comunității internaționale”, menționând că un nou președinte al CIO va fi ales în 2025, care ar putea fi mai ostil față de Usmanov. Președintele CIO în funcție, Thomas Bach, este un fost scriitor medaliat cu aur pentru Germania de Vest și anterior s-a considerat prieten al lui Usmanov.

Întrebat despre demisia lui Usmanov și despre sancțiunile împotriva lui, un purtător de cuvânt al CIO a spus că votul FIE a fost „un scrutin democratic câștigat cu o majoritate semnificativă”.

„CIO a fost informat că în urma alegerii sale, domnul Usmanov a făcut aceiași pași de bună guvernare ca și înainte, pentru a proteja Federația Internațională”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru POLITICO.

Pentru a asigura supraviețuirea acestui sport, Drakenberg a cerut FIE să se distanțeze de Usmanov și să găsească surse alternative de venituri, cum ar fi parteneriatul cu mărcile. În prezent, FIE nu are niciun sponsor, conform bugetului său pentru 2025 .

„Noi am existat înainte de Usmanov. Trebuie să învățăm să existem după Usmanov”, a spus Drakenberg.

