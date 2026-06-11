Cum a devenit Coreea de Sud unul dintre cei mai importanți furnizori de armament pentru Europa. România, printre marii cumpărători

Coreea de Sud a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți furnizori de armament pentru Europa, profitând de cererea tot mai mare generată de războiul din Ucraina și de eforturile de reînarmare ale statelor europene. România se află printre țările care au încheiat contracte importante cu industria militară sud-coreeană, scrie POLITICO.

UE caută parteneri internaționali într-o perioadă marcată de turbulențe globale tot mai mari, iar Coreea de Sud a devenit unul dintre actorii-cheie ai acestei strategii. Relația dintre Bruxelles și Seul s-a consolidat în ultimii ani prin extinderea cooperării în domeniile tehnologiei, apărării și industriei, pe fondul provocărilor tot mai mari de securitate cu care se confruntă Europa. Cele două părți au semnat un parteneriat de securitate și apărare în noiembrie 2024.

Companiile sud-coreene au devenit furnizori importanți pentru armatele europene care încearcă să achiziționeze rapid armament gata de utilizare pentru a descuraja Rusia, cu vânzări către Estonia, Norvegia și Finlanda, în principal pentru obuzierele K9.

Cel mai mare cumpărător de arme sud-coreene a fost Polonia, care a semnat contracte de miliarde de euro pentru 362 de obuziere autopropulsate K9A1 Thunder, 360 de tancuri K2 Black Panther, 288 de lansatoare multiple de rachete K239 Chunmoo și 48 de avioane ușoare de luptă FA-50.

Polonia a reprezentat aproape jumătate din exporturile de armament ale Coreei de Sud în perioada 2022–2024, viteza de livrare fiind unul dintre factorii decisivi, un avantaj pe care rivalii americani nu l-au putut egala.

Între timp, România a devenit un alt client important, achiziționând 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule K10 pentru realimentarea cu muniție. Contractul include și înființarea unei capacități de producție în România de către compania Hanwha Aerospace.

„Țările baltice și cele din Europa de Est au fost primele care și-au reevaluat necesitățile de apărare după anexarea Crimeei de către Rusia” în 2014, a explicat Kévin Martin, cercetător la Fundația pentru Cercetare Strategică din Paris. Potrivit acestuia, K9 era unul dintre puținele sisteme de artilerie disponibile pe piață care răspundea cerințelor acestora.

El a adăugat că echipamentele sud-coreene sunt atractive deoarece sunt livrate rapid, corespund cerințelor operaționale ale statelor europene și sunt compatibile cu standardele NATO.

O alternativă la dependența de SUA

Potrivit lui Martin, Coreea de Sud câștigă cote de piață și pe fondul îngrijorărilor crescânde din Europa privind dependența excesivă de Statele Unite, într-un moment în care președintele Donald Trump pune sub semnul întrebării relația tradițională de securitate dintre Washington și continentul european.

Coreea de Sud ar putea beneficia și de noul program european SAFE (Security Action for Europe), în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi pentru achiziția de armament. Totuși, din dorința de a favoriza industria europeană, companiile din afara UE nu pot reprezenta mai mult de 35% din valoarea finală a sistemelor de armament finanțate prin acest program.

„Statele membre au decis în mare măsură cum își vor cheltui fondurile SAFE și lansează acum procedurile de achiziție aferente”, a declarat un oficial european.

Coreea de Sud și-ar fi dorit un acord special care să permită o participare mai extinsă la program, un statut obținut până acum doar de Canada, însă nu există încă o înțelegere în acest sens.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a ridicat marți și posibilitatea implicării viitoare a Coreei de Sud într-o eventuală Uniune Europeană a Apărării. El a declarat pentru POLITICO că participarea la o astfel de structură ar putea fi, „teoretic”, deschisă Coreei de Sud, precum și altor state precum Regatul Unit, Norvegia, Ucraina și, posibil, Canada și Turcia.

Editor : M.I.