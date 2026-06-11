Live TV

Cum a devenit Coreea de Sud unul dintre cei mai importanți furnizori de armament pentru Europa. România, printre marii cumpărători

Data publicării:
S. Korea-EU summit in Canada
Lee Jae Myung, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, la summitul G7 din Canada, anul trecut. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
O alternativă la dependența de SUA

Coreea de Sud a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți furnizori de armament pentru Europa, profitând de cererea tot mai mare generată de războiul din Ucraina și de eforturile de reînarmare ale statelor europene. România se află printre țările care au încheiat contracte importante cu industria militară sud-coreeană, scrie POLITICO.

UE caută parteneri internaționali într-o perioadă marcată de turbulențe globale tot mai mari, iar Coreea de Sud a devenit unul dintre actorii-cheie ai acestei strategii. Relația dintre Bruxelles și Seul s-a consolidat în ultimii ani prin extinderea cooperării în domeniile tehnologiei, apărării și industriei, pe fondul provocărilor tot mai mari de securitate cu care se confruntă Europa. Cele două părți au semnat un parteneriat de securitate și apărare în noiembrie 2024.

Companiile sud-coreene au devenit furnizori importanți pentru armatele europene care încearcă să achiziționeze rapid armament gata de utilizare pentru a descuraja Rusia, cu vânzări către Estonia, Norvegia și Finlanda, în principal pentru obuzierele K9.

Cel mai mare cumpărător de arme sud-coreene a fost Polonia, care a semnat contracte de miliarde de euro pentru 362 de obuziere autopropulsate K9A1 Thunder, 360 de tancuri K2 Black Panther, 288 de lansatoare multiple de rachete K239 Chunmoo și 48 de avioane ușoare de luptă FA-50.

Polonia a reprezentat aproape jumătate din exporturile de armament ale Coreei de Sud în perioada 2022–2024, viteza de livrare fiind unul dintre factorii decisivi, un avantaj pe care rivalii americani nu l-au putut egala.

Între timp, România a devenit un alt client important, achiziționând 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule K10 pentru realimentarea cu muniție. Contractul include și înființarea unei capacități de producție în România de către compania Hanwha Aerospace.

„Țările baltice și cele din Europa de Est au fost primele care și-au reevaluat necesitățile de apărare după anexarea Crimeei de către Rusia” în 2014, a explicat Kévin Martin, cercetător la Fundația pentru Cercetare Strategică din Paris. Potrivit acestuia, K9 era unul dintre puținele sisteme de artilerie disponibile pe piață care răspundea cerințelor acestora.

El a adăugat că echipamentele sud-coreene sunt atractive deoarece sunt livrate rapid, corespund cerințelor operaționale ale statelor europene și sunt compatibile cu standardele NATO.

O alternativă la dependența de SUA

Potrivit lui Martin, Coreea de Sud câștigă cote de piață și pe fondul îngrijorărilor crescânde din Europa privind dependența excesivă de Statele Unite, într-un moment în care președintele Donald Trump pune sub semnul întrebării relația tradițională de securitate dintre Washington și continentul european.

Coreea de Sud ar putea beneficia și de noul program european SAFE (Security Action for Europe), în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi pentru achiziția de armament. Totuși, din dorința de a favoriza industria europeană, companiile din afara UE nu pot reprezenta mai mult de 35% din valoarea finală a sistemelor de armament finanțate prin acest program.

„Statele membre au decis în mare măsură cum își vor cheltui fondurile SAFE și lansează acum procedurile de achiziție aferente”, a declarat un oficial european.

Coreea de Sud și-ar fi dorit un acord special care să permită o participare mai extinsă la program, un statut obținut până acum doar de Canada, însă nu există încă o înțelegere în acest sens.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a ridicat marți și posibilitatea implicării viitoare a Coreei de Sud într-o eventuală Uniune Europeană a Apărării. El a declarat pentru POLITICO că participarea la o astfel de structură ar putea fi, „teoretic”, deschisă Coreei de Sud, precum și altor state precum Regatul Unit, Norvegia, Ucraina și, posibil, Canada și Turcia.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
sofer
4
Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în...
Trump Tower
5
Familia Trump a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în...
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
Digi Sport
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UE scut european aparare comisia europeana
UE are în vedere dezvoltarea unor noi capacități militare pentru a reduce dependența de SUA: „Trebuie să găsim modalități”
explzoie drona port constanta
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după incidentele cu drone
trafic normal pe autostrada A12 din Olanda.
TollRo, amânat pentru a doua oară. Când va intra în vigoare noul sistem de taxare a drumurilor
ebola
SUA cer țărilor europene să impună restricţii de călătorie mai stricte, pentru a combate răspândirea virusului Ebola
BUCURESTI - PRELUARE PRESEDINTIE CONSILIU UE - CONFERINTA - 27 I
România preia timp de un an președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Oana Țoiu participă la summitul de la Sofia
Recomandările redacţiei
soldați și rachete în ucraina
„Nu mai putem conta pe SUA.” Ucraina dezvoltă o alternativă ieftină...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face...
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu, despre răspunsul NATO la cererea de ajutor a...
European Council Summit Meeting, Brussels, Belgium - 20 Oct 2022
Presa bulgară: Premierul Radev doar a făcut „spectacol” când a...
Ultimele știri
Conducerea PNL decide azi dacă va susţine sau nu Guvernul Tomac. Cine participă la ședință
Patrick Bruel, pus sub acuzare și eliberat sub supraveghere judiciară, fără arest preventiv, contrar cererilor procuraturii
Ocazia unică a Ucrainei de a schimba soarta războiului. „Asta îi afectează cu adevărat pe ruși”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se...
Fanatik.ro
Ce națională susțin, de fapt, românii la CM 2026. Surprize mari în topul preferințelor
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Cei patru fotbaliști prezenți la Cupa Mondială 2026 care au jucat și la turneul final din Germania 2006. Nume...
Adevărul
Greșeala care l-a costat viața pe ofițerul rus. Fiul său i-ar fi postat, din neatenție, numărul de...
Playtech
Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns...
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Iran vrea să se retragă! Care a fost ”picătura care a umplut paharul” și decizia de...
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
A câștigat mai puțin decât Sheen în „Two and a Half Men”, dar primește și acum sume uriașe. Din ce trăiește...
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de...
Newsweek
Sistemul de pensii se cutremură: Apar 600.000 noi pensionari. Pensia în România, cu 600€ mai mică decât în UE
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...