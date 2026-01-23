Cum a devenit Mark Rutte „tăticul” îmblânzitorilor lui Donald Trump. Șeful NATO se apără: „Nu are nevoie de sfaturi”

În ultima vreme, mulți oameni se laudă cu rolul lor de „îmblânzitori ai lui Trump”. Este o poreclă care a fost aplicată în mod diferit premierului italian Giorgia Meloni, premierului ungar Viktor Orban și iconoclastului Javier Milei din Argentina, cunoscut pentru folosirea drujbei. În Marea Britanie au existat ocazional persoane influente, printre care Sir Keir Starmer, Nigel Farage și, o dată, Lord Mandelson. Apoi, există persoanele influente din cercul restrâns al președintelui american: șeful de cabinet care trage sforile, titanii de pe Wall Street și experții în tehnologie care au influență asupra liderului, relatează The Times.

Probabil că nimeni nu poate pretinde că a fost atât de servil în eforturile sale de a-l fermeca și dezarma pe președintele SUA pe scena diplomatică precum Mark Rutte, „tăticul” îmblânzitorilor lui Trump.

Rutte, sau Teflon Mark, cum era cunoscut în țara sa secretarul general olandez al NATO pentru abilitatea sa de a se feri de problemele politice pe când era prim-ministru, a fost lăudat pentru că a obținut o concesie rară din partea liderului de la Casa Albă la Davos.

Fără intervenția șefului NATO, au sugerat observatorii, cel de-al 47-lea președinte american ar fi încălcat și mai mult regulile politice în Elveția, unde se aștepta ca acesta să anunțe desființarea NATO odată cu anexarea Groenlandei și intensificarea războiului tarifar cu Europa.

În schimb, s-a vorbit despre Alianța Nord Atlantică care a ieșit nevătămată și despre o atenuare a conflictului dintre Trump și Europa, deși mai sunt încă de depășit obstacole substanțiale și serioase.

Rutte a fost întotdeauna încrezător că poate ignora orice critică la adresa eforturilor sale de a se apropia de Trump. „Nu sunt popular în rândul vostru acum pentru că îl apăr pe Donald Trump”, a declarat el în fața publicului de la Davos, „dar cred cu adevărat că putem fi fericiți că el este acolo”.

Criticile la adresa aparentei sale servilități s-au intensificat după ce liderul american a publicat conținutul unui mesaj privat trimis de Rutte înaintea unei conferințe în care era în joc viitorul Groenlandei.

„Domnule președinte, dragă Donald”, se arată în deschiderea mesajului lui Rutte, înainte de a descrie modul în care îl va apăra pe președintele american la Davos. „Abia aștept să te văd”, se încheia mesajul.

„Seducție tactică”

În relatarea lui Rutte, furia provocată de Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, stat membru al NATO, a fost de fapt un proces util pentru a evidenția securitatea nordului îndepărtat și a Arcticii. Francezii și alți aliați europeni au fost profund în dezacord. Și totuși, el a reușit să scoată un iepure alb din pălărie la Davos, justificându-și diplomația din culise și „seducția tactică”.

Conform lui Matthew Kroenig, vicepreședinte al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlanticului: „Rutte s-a impus ca unul dintre cei mai eficienți diplomați europeni și consilieri ai lui Trump. Se pare că are o modalitate de a comunica cu Trump care menține Statele Unite și administrația Trump angajate în NATO într-un mod constructiv.”

Aceste evenimente vor adăuga un plus de mister legendei lui Rutte ca cel mai mare „îmblânzitor” al lui Trump din Europa, sau „fuisteraar” în limba olandeză, abilități care l-au ajutat să obțină funcția supremă la NATO în 2024.

Abordarea sa față de Trump nu este demnă, cel puțin în ceea ce privește fastul și protocolul tradițional al lumii diplomatice. Descrierile sale lăudative la adresa lui Trump, pe care l-a numit „incredibil”, „cu adevărat extraordinar”, „îndrăzneț”, „un mare succes” și, la summitul NATO de vara trecută, „tati”, au fost cel puțin neconvenționale.

Anders Fogh Rasmussen, secretarul general al NATO în perioada 2009-2014 și, înainte de asta, prim-ministru al Danemarcei, nu a fost deloc impresionat. „Singurele lucruri pe care Trump le respectă sunt forța, hotărârea și unitatea”, a declarat el săptămâna aceasta. „Exact asta trebuie să demonstreze Europa. Vremea lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”.

Acuzat că s-a umilit singur prin faptul că l-a descris pe Trump drept „tăticul” pentru politica sa robustă în Orientul Mijlociu și bombardarea Iranului în iunie anul trecut, Rutte a recunoscut că abordarea sa a fost „o chestiune de gust”, dar una utilă pentru menținerea alianței occidentale.

Totuși, este o prietenie improbabilă. Rutte este o persoană extrem de rezervată, o figură de mare moralitate despre care se spune că se roagă în fiecare seară. Îi place să meargă cu bicicleta la serviciu și are un stil de viață diametral opus opulenței aurite a lui Trump de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Olandezul, în vârstă de 58 de ani, celibatar convins și burlac, este cunoscut și pentru zgârcenia sa. Conduce același Saab 9-3 Sportwagon estate de mai bine de 20 de ani.

Cu toate acestea, amândoi au în comun talentul de a supraviețui în politică. Rutte a renunțat la vechiul său telefon Nokia, care avea spațiu doar pentru 20 de mesaje text, abia în 2022, sub presiunea serviciilor secrete olandeze. De asemenea, a supraviețuit unei moțiuni de cenzură în parlament cu privire la vechiul său telefon.

Rutte și-a revenit după prăbușirea guvernului său în 2021, în urma unui scandal legat de alocațiile pentru îngrijirea copiilor, și a câștigat alegerile naționale două luni mai târziu, cu un procentaj ușor mai mare din voturi.

El l-a fermecat pe Trump pentru prima dată la summitul NATO din 2017, în calitate de lider olandez care era de acord cu el că aliații europeni trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare. A fost invitat la Casa Albă o săptămână mai târziu și a fost surprins de camerele de filmat spunându-i liderului american, cunoscut pentru sensibilitatea sa și obsesia pentru dimensiuni: „Biroul tău este mic”. Trump a răspuns cu regret, râzând: „Știu”, urmat rapid de: „Îmi place tipul ăsta”.

Citește și: De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE

„Trump nu are nevoie de sfaturi”

Potrivit diplomaților, această întâlnire timpurie surprinde relația reală dintre cei doi bărbați înalți: Rutte are 1,93 m, iar Trump 1,90 m. Este o relație mai mult de glume decât de lingușeli, spun cei din interior. Cel mai important, deși este efuziv și vorbăreț cu Trump în privat, Rutte este total discret în public.

În realitate, însă, retragerea lui Trump și noul acord cu Groenlanda au mai puțin de-a face cu farmecul incontestabil al lui Rutte și mai mult cu realitatea complexă a geopoliticii. Lăudăroșenia lui Trump din această lună, exprimată pentru The New York Times, potrivit căreia puterea sa este limitată doar de „propria moralitate, propria minte”, era sortită să se încheie cu o confruntare cu realitatea.

Comportamentul și declarațiile sale, în special cele de weekendul trecut cu privire la operațiunile militare din Groenlanda, amenințau să perturbe grav o alianță pe care Washingtonul încă se bazează pentru a-și proiecta puterea militară globală.

Rutte și cei mai înalți comandanți militari americani au putut explica în privat că operațiunile SUA în Orientul Mijlociu, în special în Iran, depind de bazele aeriene americane de la Ramstein, în sud-vestul Germaniei, precum și de RAF Lakenheath și RAF Mildenhall, în Suffolk.

În ceea ce privește securitatea arctică, în special urmărirea submarinelor rusești care se îndreaptă spre Atlantic, America depinde de aliații europeni, în special de Marina Regală, RAF Lossiemouth și influența formidabilă a Norvegiei în regiune.

Având în vedere activitățile Rusiei în nordul îndepărtat, deși exagerate de Trump, și situația din Orientul Mijlociu, ar fi un moment foarte prost pentru Washington să distrugă NATO. Trump părea încântat de turnura evenimentelor și de asigurarea unui „acord infinit” pentru viitorul Groenlandei.

Rutte, însă, a rămas momentan fără cuvinte joi, când i s-a pus întrebarea pe care toată lumea o punea. Era el un „îmblânzitor” al lui Trump? A bâlbâit pentru o clipă, aparent incapabil să formuleze un răspuns adecvat într-un interviu acordat Sky News la Davos.

„Eu nu... Trump nu are nevoie de sfaturi. De ce ar trebui să găsesc o soluție dacă el face ceea ce trebuie în ceea ce privește NATO?”, a continuat el.

Trump se concentra pe problemele importante, a insistat Rutte. „De ce ar trebui să dau sfaturi cuiva? El nu are nevoie de asta”. Cu ajutorul cuvintelor dulci ale lui Rutte, realpolitik-ul a câștigat.

Citește și:

Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”

Editor : A.M.G.