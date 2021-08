Transfagarașanul este un drum făcut de armată, în anii 70. Continuă să încânte și în prezent, pentru că șoseaua care traversează Carpații este cu adevărat uimitoare. Iar peisajul din jurul ei este chiar și mai și. De-a lungul lui, regăsim o altă bijuterie inginerească, din anii 60, Barajul Vidraru. Cel mai spectaculos drum din lume! Așa exclamau realizatorii unei cunoscute emisiuni internaționale care testau un drum cu mașina pe Transfăgărășan.

Atunci când au fost construite cele două obiective, Transfăgărășanul și Barajul Vidraru, turismul nu era luat deloc în calcul. Transfăgărășanul era pentru o trecere rapidă peste munți, în caz de probleme cu URSS-ul. Lacul Vidraru a fost creat artificial, prin apariția barajului, iar scopul era pragmatic: producerea de energie electrică.

În secolul nostru nevoile oamenilor s-au diversificat. Acum avem mai multe mașini și o dorință mai mare de a ne descoperi țara. Iar călătorului îi șade bine cu drumul, dar mai trebuie să se și oprească din când în când.

Cabana lui Nicu Ceaușescu s-a transformat în cel mai râvnit hotel din zonă

Cristina Cileacu: Filmăm într-un loc extrem de frumos, suntem lângă lacul Vidraru, vedem în spate munţi, pădure şi suntem pe balconul unui hotel despre care îmi spuneaţi că de la el s-a dezvoltat toată zona. Cum anume?

Dan Grecu, antreprenor: În urmă cu mai mulţi ani, pe vremea când s-a construit Barajul Vidraru, aici s-a construit o mică căbănuţă, care era locul în care stăteau inginerii şi cei care conduceau barajul de la lacul Vidraru. Ulterior, această căbănuţă a intrat în circuitul turistic la BTT, a fost folosită mult timp aproape exclusiv de Nicu Ceauşescu. Era o căbănuţă destul de mică, 15 camere, practic nu se întâmpla mare lucru aici.

În urmă cu vreo 15 ani, am preluat cumva această cabană şi am creat un proiect, mi-am imaginat un proiect de dezvoltare, în care să realizăm o structură turistică mult mai mare şi mult mai fezabilă din punct de vedere al unei afaceri, plus că simţeam potenţialul locului de aici, practic nu exista o destinaţie turistică legată de lacul Vidraru sau de Transfăgărăşan. Şi am considerat că o structură, cam de 60 de camere, şi aşa am şi făcut proiectul, în care am inclus această cabană, practic am acoperit-o cumva şi am introdus-o în acest hotel, fără să stric absolut nimic, ba mai mult decât atât, am preluat şi arhitectura cabanei. Am aplicat pentru fondurile europene pe programul 2007-2013, programul de dezvoltare regională, într-un proiect care a avut o valoare de 4 milioane şi jumătate de euro, fără TVA.

Cristina Cileacu: Dacă nu erau banii europeni, aţi fi făcut această investiţie din bani proprii?

Dan Grecu: Never. Nicicum. Nu puteam s-o fac, era foarte complicat. De fapt, banii au fost cei care şi proiectul în sine, faptul că exista oportunitatea finanţării cu bani europeni ne-a dus către ideea de a dezvolta un hotel în locul acesta. Altfel nu m-aş fi apucat niciodată, era foarte complicat.

Cristina Cileacu: Emisiunea pentru care filmăm se numeşte „Europa. Mi-e bine, ţi-e bine”, în ideea în care vrem să introducem această idee, că ne putem dezvolta doar dacă lucrăm împreună. Ce a însemnat construcţia acestui hotel, cu bani europeni, pentru întreaga zonă, Transfăgărăşan şi Barajul Vidraru?

Dan Grecu: Eu am vrut de fapt să creez această destinaţie, să conştientizeze lumea potenţialul pe care îl are zona de aici, în speţă Transfăgărăşanul şi lacul Vidraru, şi am insistat să fac acest hotel şi l-am făcut, aşa cum am spus, cu eforturi. Important a fost că la momentul la care ne-am apucat noi să facem hotelul, foarte multă lume (spunea): dacă ăla construieşte un hotel acolo, înseamnă că ştie el ceva.

Celebritățile se cazează pe Transfăgărășan

Cristina Cileacu: Are informaţii, cum se spune.

Dan Grecu: Da, are informaţii. Şi au început foarte mulţi să îşi construiască pensiuni. La ora asta, în toată zona asta din aval de Barajul Vidraru sunt cred că peste 100 de pensiuni care s-au construit, s-a mai construit încă un hotel pe malul lacului şi încă nişte structuri în zona montană s-au dezvoltat, s-a mai investit în renovarea şi extinderea unor structuri pe Transfăgărăşan. Mai mult decât atât, noi în hotel am dezvoltat tot felul de activităţi care să aducă promovare zonei. L-am avut aici oaspete şi pe Gerald Butler, ceea ce ne-a creat aşa o aură deosebită...

Cristina Cileacu: Şi i-aţi avut şi pe cei de la Top Gear, nu?

Dan Grecu: Şi pe cei de la Top Gear şi aşa am ajuns să promovăm foarte mult Transfăgărăşanul, astfel încât sunt zile de weekend, în timpul verii, în care practic în zona alpină, acolo, la Bâlea, se blochează circulaţia, pentru că sunt foarte mulţi oameni care vin acolo în zonă.

Turistul român trebuie dus la școală

Dintr-un vaporaș care merge pe lacul Vidraru răsună niște manele. Putea să fie orice linie melodică, este la fel de deranjantă poluarea liniștii naturii. Vaporașul care plimbă turiști pe lacul Vidraru le oferă, din partea casei, gălăgie. Avem încă de învățat că atunci când mergem într-un loc nou, noi suntem cei care trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care le găsim acolo. Adică, dacă mergem în natură și este liniște, nu dăm muzica mai tare. Dacă pe partea lor responsabilii din turism încă dezvoltă, cetățenii, în calitate de turiști, au de învățat cum să respecte ce este în jur.

Cristina Cileacu: I-am pomenit pe cei de la celebra emisiune auto, Top Gear, care spuneau când au fost pe Transfăgărăşan că este cea mai frumoasă şosea din lume. Ei au vizitat foarte multe astfel de şosele. Ce se poate face în zonă şi cred că m-ar interesa mai mult răspunsul la întrebarea: de ce ne înghesuim toţi, doar vara, buluc, cum spuneaţi se blochează traficul, şi nu înţelegem că o destinaţie turistică poate fi turistică tot timpul anului?

Dan Grecu: Da, din păcate, noi avem o luptă permanentă vizavi de tot ce înseamnă Transfăgărăşan, avem nişte proiecte, eu personal am avut o întâlnire cu doi premieri ai României cărora le-am prezentat o reevaluare cumva a proiectelor făcute în epoca Ceauşescu de arhitecţii din epocă, în anii 70. Au imaginat o staţiune alpină în zona Bâlea-Capra şi unul dintre premieri mi-a spus la un moment dat că acesta chiar ar putea să fie un proiect de ţară, adică e vorba de investiţii de peste un miliard, care ar putea să aducă zona asta la orice competiţie la nivel internaţional. Sunt foarte multe oportunităţi, mai ales că suntem în mijlocul naturii, deci aşa cum constataţi, cea mai apropiată locaţie e la vreo 8-9 km, în speţă Barajul Vidraru. Deci, e în mijlocul pădurii. Asta conferă multă linişte, mai puţin în perioada asta de sezon de vârf, cum e luna august, când vine foarte multă lume, dar în restul anului, oamenii vin pentru linişte.

Pe de altă parte, este potenţialul pe care îl are lacul Vidraru, de agrement pe lac. Suntem într-o mare eroare, din punctul meu de vedere, şi asta spun la nivel naţional, la nivel politic. Din păcate, este vorba de educaţia oamenilor, care nu mai are nicio legătură cu bunul simţ şi lasă o mizerie de nedescris în zona asta şi de foarte multe ori noi ne ducem cu personalul nostru, cel puţin în zona înconjurătoare, care nu este proprietatea noastră, dar pentru că este în apropierea hotelului, dă o notă proastă.

„Primăvara, este absolut demențial la munte”

Sunt foarte mulţi care vin acum, probabil că toată lumea s-a familiarizat deja cu ce înseamnă urşii în pădurile României, bineînţeles că nici noi nu facem excepţie şi aici sunt foarte mulţi şi foarte mulţi le dau de mâncare acestor urşi, care practic îi victimizează, îi transformă în nişte victime, pentru că ursul, odată ce a mâncat resturi de mâncare, n-o să mai mănânce altceva, nu se mai duce în pădure şi el poate să moară chiar de foame. Şi iarna coboară în sate, intră în gospodăriile oamenilor şi provoacă tot felul de neplăceri.

Deci, iată că avem mari probleme cu educaţia oamenilor şi o problemă foarte mare şi acum răspund la întrebarea dvs legată de aglomerările care se fac vara. Sigur, vara toată lumea vrea concediu, ceea ce mi se pare anormal. Uitaţi-vă ce se întâmplă pe litoral, calitatea serviciilor scade, pentru că este şi acesta un factor obiectiv. E normal, când e lume multă, personalul nu mai face faţă, mai mult decât atât, toată lumea ştie că ne confruntăm cu o problemă de personal peste tot, în tot ceea ce înseamnă structurile de activitate din România, dar şi din Europa. Am observat că peste tot există criză de forţă de muncă şi ca atare, se creează o presiune artificială pe o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce creează o insatisfacţie celui care vrea să se bucure de vacanţă şi ajunge la un moment dat să se întoarcă acasă mai stresat decât a plecat, ceea ce nu e normal. Şi dacă am face o eşalonare a vacanţelor de-a lungul unui an, omul se poate bucura de vacanţă în orice perioadă. Cel puțin primăvara, este absolut demenţial la munte.

Transfăgărășanul, abandonat de autorități

Cristina Cileacu: Ne amintim sau poate nu ne amintim, dar în această emisiune am folosit de câteva ori o expresie pe care a folosit-o un prezentator al unei celebre emisiuni auto, mă refer la Top Gear, pentru că este un brand internațional. Sunt cei care au spus când au ajuns pe Transfăgărășan că este cea mai frumoasă șosea din lume. De ce, după părerea dvs, această superbă șosea nu reușește să arate și să fie întreținută așa cum ar merita?

Ion Mînzînă, președinte Consiliul Județean Argeș: Este o întrebare la care, din păcate, nu prea am găsit răspuns, deși la conducerea României s-au perindat guverne de culori diferite. Nu înțeleg și n-o să înțeleg niciodată, în perioada în care era un ministru de aceeași culoare politică ca mine, am făcut nenumărate deplasări, cerându-i în mod expres să încerce să discute la nivelul UE reabilitarea acestui drum foarte important, lăsând la o parte ideea aceea veche, strategic, și așa mai departe. Rămâne totuși ideea de dezvoltare a turismului în această zonă, rămâne ideea că este unul dintre cele mai circulate drumuri din România. La un moment dat, sigur că da, asistăm la tot felul de blocaje, discutam înainte cu dvs că dacă suntem prin ceva spectaculoși în județul Argeș suntem spectaculoși și prin faptul că în fiecare sâmbătă și duminică acest drum este blocat. Mai avem și alte probleme pe această rută, sperăm să le rezolvăm cu ajutorul UE și al Guvernului României.