Cum a făcut Donald Trump „Danemarca mare din nou”: Mette Frederiksen se pregătește pentru un al treilea mandat ca premier

Lidera de centru-stânga care a intrat în conflict cu Donald Trump pe tema Groenlandei se pregătește să revină pentru un al treilea mandat. Ea va deveni prim-ministru al Danemarcei, formând un guvern de coaliție de centru-stânga în urma unor negocieri care au durat mai mult de două luni.



Se așteaptă ca această coaliție formată din patru partide să reunească Social-Democrații lui Frederiksen, Partidul Moderat, Stânga Verde și Social-Liberalii, potrivit postului public de televiziune DR.



„Cred că toată lumea va fi surprinsă de cât de multe vrem să realizăm. Este o platformă guvernamentală benefică atât pentru poporul danez, cât și pentru generațiile viitoare și pentru animale”, a declarat Frederiksen presei luni seara, după ce a discutat cu regele la bordul navei sale, ancorată în portul Odense.



Ea a spus că programul guvernului va fi prezentat marți, iar numele noilor miniștri vor fi dezvăluite miercuri.



Alegerile parlamentare din 24 martie din Danemarca au adus Social-Democraților prim-ministrului în exercițiu Frederiksen cel mai slab rezultat din ultimul secol. În ciuda acestui eșec, ea a reușit să conducă negocierile de coaliție și să rămână la putere. Noul guvern va înlocui actuala coaliție largă formată din social-democrați, moderați și partidul de centru-dreapta Venstre. Discuțiile de coaliție, care au durat mai mult de două luni, sunt cele mai îndelungate din istoria Danemarcei.



Frederiksen a mai afirmat că nu există altă opțiune decât să ne îndeplinim promisiunile. „Trăim în cea mai bună țară din lume. Avem una dintre cele mai puternice democrații din lume. Dacă noi, ca politicieni, nu am reușit să ne îndeplinim această sarcină, atunci nu știu cu adevărat ce ar trebui să aștepte poporul danez de la noi”, recunoscând dificultățile negocierilor guvernamentale care au doborât recorduri, calificându-le drept „lungi și dificile”.



Regele Frederik a declarat într-un comunicat că se așteaptă să se întâlnească cu membrii noului guvern pe 3 iunie.

Editor : Sebastian Eduard