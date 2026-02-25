Live TV

Cum a încercat Germania să rezolve problema încălzirii locuinţelor și a eșuat. Guvernul de la Berlin anunță o nouă măsură

Data publicării:
maini care se incalzesc la calorifer
Foto: Shutterstock
Din articol
Se introduce „cota bio”

Conservatorii şi social-democraţii aflați la putere în Germania au anunţat că au ajuns la un acord privind o nouă legislaţie privind eficienţa energetică a clădirilor, îngropând astfel o lege controversată introdusă de fostul ministru german al mediului, ecologistul Robert Habeck.

Intrată în vigoare în 2024, această lege susţinută de Verzii din coaliţia fostului cancelar Olaf Scholz prevedea ca orice nouă instalaţie de încălzire să funcţioneze în proporţie de cel puţin 65% cu energii regenerabile.

Aceste obiective ambiţioase de mediu au fost, însă, percepute de o mare parte a populaţiei ca fiind costisitoare, prea birocratice, totul însoţit de punere în aplicare complexă, considerată prea grăbită.

„Toate metodele de încălzire sunt din nou posibile”, a declarat marți şeful grupului parlamentar conservator, Jens Spahn, într-o conferinţă de presă cu liderul parlamentarilor social-democraţi, Matthias Mirsch, pentru a prezenta acordul lor, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Un proiect de lege urmează să fie finalizat până la Paştele catolic (5 aprilie), iar noua legislaţie este aşteptată să fie adoptată până la 1 iulie.

„Încălzirea va deveni din nou o chestiune privată. Cetăţenii vor avea din nou libertatea de a decide singuri cum îşi încălzesc locuinţele. Eliminăm constrângerile şi birocraţia inutilă a vechilor legi ale lui Robert Habeck”, a adăugat Spahn.

Se introduce „cota bio”

Conform termenilor acordului încheiat marţi între partidele din coaliţia cancelarului conservator Friedrich Merz, fiecare va putea să-şi aleagă noul sistem de încălzire după cum consideră de cuviinţă: petrol, gaz.

Se prevede doar introducerea unei „cote bio”. De exemplu, pentru încălzirea pe gaz, un anumit procent de aşa-numit gaz verde - biometan care protejează clima - va trebui să fie amestecat cu gazele naturale.

Conform acordului, această „cotă bio” trebuie să fie de cel puţin 10% începând cu 2029, apoi să crească în trei etape până în 2040.

Acordul încheiat marţi a fost imediat criticat de organizaţiile de mediu precum Greenpeace, deoarece Germania riscă să nu îşi îndeplinească obiectivele privind schimbările climatice pentru 2030 şi 2045.

„Cu aceste modificări, guvernul oferă un cadou uriaş industriei combustibililor fosili, slăbeşte semnificativ protecţia consumatorilor şi îngroapă protecţia climei în sectorul construcţiilor”, a afirmat Greenpeace.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cabinet meeting of the Federal Government
A-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este libertate de exprimare, nu infracțiune, decid procurorii germani
Merz Macron
Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima Europei care împiedică reînarmarea continentului
gazoducte
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub control diferit. Europa este doar spectator (Berliner Zeitung)
nava cu containere, in port
China a depăşit SUA, devenind din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025
Stadionul werder Bremen
Echipă de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni nu se potrivește cu valorile noastre
Recomandările redacţiei
State of the Union
Discurs-record al lui Trump despre Starea Uniunii: avertisment pentru...
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce...
Ultimele știri
Donald Trump nu renunță la tarifele vamale: „Decizia judecătorilor Curţii Supreme este foarte regretabilă”
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Documente secrete ale lui Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler, descoperite după 80 de ani la o licitație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Fanatik.ro
Dinamo, o nouă lovitură după transferul lui George Pușcaș. Legenda clubului semnează
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Ce a zis Cristi Chivu după dezastrul lui Inter din Champions League. Așa a explicat rușinea cu Bodo/Glimt
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...