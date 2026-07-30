Incendiul care s-a extins rapid marți pe insula grecească Paros a izbucnit la groapa de gunoi, într-o zonă în care deșeurile nu ar fi trebuit depozitate, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei. Primarul, viceprimarul responsabil cu salubritatea și alți doi oameni au fost reținuți. Flăcările, alimentate de vântul puternic, s-au răspândit pe aproximativ 1.000 de hectare și au determinat evacuări, scrie News.ro.

Incendiul care s-a răspândit rapid marți pe insula Paros, din arhipelagul Cicladelor, a izbucnit în interiorul gropii de gunoi a insulei, într-o zonă care nu era destinată depozitării deșeurilor, dar în care se aflau grămezi de crengi și deșeuri menajere, potrivit concluziilor preliminare ale anchetatorilor, citate de Kathimerini.

Anchetatorii cred că un camion de gunoi a descărcat deșeuri în acel loc cu aproximativ o oră înainte de izbucnirea incendiului. Reprezentanții pompierilor au declarat pentru publicația elenă că nu exclud posibilitatea ca focul să fi pornit în urma autoaprinderii deșeurilor aflate deja la fața locului.

Primarul, viceprimarul și alte două persoane, reținuți

Miercuri seara, autoritățile l-au reținut pe primarul din Paros, Costas Bizas, precum și pe viceprimarul responsabil cu salubritatea, un antreprenor al Agenției de Gestionare a Deșeurilor Solide din Marea Egee de Sud (FODSA) și pe șoferul camionului de gunoi.

În momentul izbucnirii incendiului, un angajat al primăriei opera un buldozer la aproximativ 500 de metri distanță și nu ar fi avut vizibilitate directă asupra punctului în care a pornit focul. Primele semne de fum au fost observate de un agent de pază aflat la intrarea în depozitul de deșeuri. Acesta i-a alertat pe pompieri și a anunțat un angajat al primăriei.

Împins de vântul puternic, focul s-a răspândit rapid spre sudul insulei, arzând în principal vegetație uscată și determinând mai multe evacuări.

Focul s-a extins pe aproximativ 1.000 de hectare

Observatorul Național din Atena a estimat că incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 1.000 de hectare. Instituția a subliniat că cifra reprezintă suprafața totală afectată de răspândirea flăcărilor, nu suprafața arsă, care va fi stabilită după analizarea imaginilor satelitare de înaltă rezoluție.

Înainte de a fi reținut, primarul Costas Bizas a declarat pentru Kathimerini că zona de depozitare a gropii de gunoi fusese extinsă recent, după ce ajunsese la capacitatea maximă. El a precizat că insula Paros generează anual aproximativ 13.000 de tone de deșeuri, dintre care între 70% și 80% sunt produse în timpul sezonului turistic de vară.

Bizas a explicat că ramurile depozitate la groapa de gunoi fuseseră strânse în timpul operațiunilor de curățare a vegetației de-a lungul drumurilor și de pe terenuri private. Acestea urmau să fie mărunțite înainte de a fi transferate în zona de depozitare a deșeurilor. Anchetatorii specializați în investigarea incendiilor au precizat însă că în apropiere fuseseră depozitate și alte tipuri de deșeuri.

Pompierii au rămas să supravegheze focarele izolate

Viceprimarul din Paros responsabil cu protecția civilă, Harilaos Giourtzidis, a declarat că intervenția aeriană a îmbunătățit inițial situația. Focul a reizbucnit însă după ce s-a extins în râpe, ceea ce a îngreunat limitarea incendiului pe timpul nopții. Până miercuri, pompierii continuau să intervină la focarele izolate.

Municipalitatea vecină Antiparos a anunțat că incendiul izbucnit la groapa de gunoi a perturbat temporar transportul și eliminarea deșeurilor de pe insulă.

Incendiu de vegetație pe insula grecească Paros. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.