Live TV

Lupta Suediei cu bandele înarmate: decapitarea grupărilor Dalen, Rumba și Foxtrot. „Nu sunteți în siguranță nicăieri”

Data publicării:
During Tuesday, the police and emergency services practiced regarding "ongoing deadly violence" (In Swedish: pågående dödligt våld, PDV) or in English, Active shooter, in Linköping, Sweden. In the picture: A police task force at the scene.
Trupe speciale ale Poliției suedeze Foto: Profimedia

Cu doar trei ani în urmă, Suedia era capitala infracțiunilor cu arme de foc din Europa de Vest. Această rată era depășită doar de Albania și Muntenegru și era de zece ori mai mare decât cea din Danemarca, scrie The Times într-un articol despre cum au reușit autoritățile de la Stockholm să rezolve o problemă care implica bande periculoase.

Adolescenți de numai 13 ani erau angajați în mod obișnuit prin Telegram și alte aplicații pentru a comite asasinate la comandă sau atentate cu grenade de mână pentru bande criminale care se luptau pentru o parte din comerțul cu droguri sau chiar acționau în numele unor actori străini ostili.

În ianuarie, însă, țara nordică a înregistrat prima lună din ultimii aproape opt ani fără decese provocate de arme de foc.

Deși vremea rece și înzăpezită ar fi putut juca un rol, acest lucru a confirmat o tendință mai largă: de la vârful atins în 2022, numărul împușcăturilor din Suedia s-a înjumătățit. Acest lucru se datorează măsurilor polițienești mai dure introduse de guvernul de coaliție de dreapta care a venit la putere în acel an cu promisiunea de a acorda prioritate luptei împotriva criminalității organizate.

Legislația care introduce supraveghere electronică sporită, pedepse mai severe, anonimatul martorilor și zone de siguranță, unde poliția poate percheziționa persoane chiar dacă acestea nu sunt suspectate de nicio infracțiune, a contribuit la reducerea numărului de incidente.

Pe lângă faptul că a obținut o cooperare mai strânsă din partea platformelor de socializare pentru a elimina anunțurile de recrutare legate de bande, Stefan Hector, comisarul adjunct al poliției naționale suedeze, a declarat:

„Pe lângă prevenirea criminalității, am arestat multe persoane și le-am condamnat la închisoare. Sunt multe persoane în închisoare. Astăzi, în Stockholm, avem de trei ori mai multe decât acum doi ani. Și atunci era un nivel record.”

Între timp, poliția afirmă că unul dintre cele mai eficiente instrumente a fost o listă centralizată a celor mai puternici lideri de bande, dintre care unii conduc operațiuni din țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Hector a declarat: „Avem o listă cu numele criminalilor periculoși. Și clarificăm cine sunt acești indivizi și de ce sunt periculoși pentru Suedia, dar și faptul că, foarte probabil, ar fi dăunători pentru țara în care locuiesc.”

Această listă a început deja să dea rezultate spectaculoase. În toamnă, Mikael „Grecul” Tenezos, liderul rețelei notorii Dalen, a fost arestat în Mexic și extrădat în Suedia, unde așteaptă procesul.

Ismail Abdo, liderul unei alte rețele criminale proeminente, denumită Rumba de către poliție, a fost reținut în Turcia. Ali Shehab, o figură de rang înalt din Foxtrot, cea mai notorie dintre bandele din Suedia, a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni în nordul Irakului.

Numărul arestărilor internaționale pe baza listei de persoane căutate de Suedia a crescut de peste trei ori, de la 78 în 2021 la 280 în 2025. Poliția suedeză s-a deplasat în Irak, Maroc și Emiratele Arabe Unite pentru a consolida legăturile și a partaja informații cu agențiile locale de combatere a criminalității.

Prim-ministrul Ulf Kristersson a avertizat că o soartă similară îi așteaptă și pe alți lideri de bande care au căutat refugiu în străinătate pentru a scăpa de autoritățile suedeze.

„Celor dintre voi care se ascund de justiția suedeză în străinătate, vreau să le spun: nu sunteți în siguranță nicăieri. Unul câte unul, infractorii suedezi sunt arestați în alte țări”, a scris el pe X.

Progresul se reflectă în statistici. Numărul împușcăturilor a scăzut cu aproape 60%, de la 391 în 2022 la 158 anul trecut. Deși în 2025 au fost înregistrate 44 de decese cauzate de arme de foc, o cifră neschimbată față de anul precedent, totalul a fost puternic influențat de un atac armat în masă în Orebro, în februarie, când un bărbat înarmat, fără legături cu lumea interlopă, a ucis zece persoane într-o școală și apoi s-a sinucis.

Problema este departe de a fi complet sub control. Săptămâna trecută, un tribunal danez a condamnat doi adolescenți suedezi la pedepse lungi cu închisoarea pentru un atac terorist. Aceștia au aruncat o grenadă de mână în apropierea ambasadei israeliene din Copenhaga, fără ca nimeni să fie rănit. Se crede că cei doi au fost angajați prin intermediul mediului interlop suedez de către Iran sau unul dintre reprezentanții săi.

Se estimează că în Suedia există aproximativ 17.500 de membri activi ai bandelor, iar alte 50.000 de persoane au legături mai slabe cu acestea.

Cu alegerile care se apropie în toamnă, coaliția de guvernare încearcă să promoveze un proiect de lege care ar da poliției puterea de a ordona companiilor de social media să elimine postările de recrutare a bandelor în termen de o oră de la notificare.

Mai controversat, guvernul a declarat că intenționează să reducă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru cele mai grave infracțiuni.

Cu toate acestea, poliția se opune public acestei idei. Hector a spus că, deși înțelege necesitatea de a consolida siguranța publică, responsabilizarea penală a copiilor de 13 ani riscă să determine bandele să încerce să recruteze asasini și mai tineri. El a susținut că o soluție mai bună ar fi să se ofere tinerilor alternative mai viabile decât implicarea în bande. „Nicio persoană rațională nu vrea să vadă copii de 13 ani în închisoare”, a spus el.

Gunnar Strommer, ministrul conservator al justiției, a declarat: „Ne confruntăm cu o situație urgentă, iar măsurile pe care le luăm trebuie să reflecte gravitatea acesteia”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
4
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Migration Sweden Afghanistan
Suedia va adopta reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei. „Schimbări istorice”, spune ministrul Imigrației
Ukrainian Soldiers Prepare To Defend Territory Against Russian Separatists
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
soldați și rachete în ucraina
Suedia și Danemarca vor achiziționa sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Cât vor costa echipamentele
eutelsat
De ce s-a opus Franța vânzării antenelor terestre ale Eutelsat către un fond suedez
EU Foreign Affairs Council Meeting in Brussels
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
Recomandările redacţiei
Digital Euro Illustration
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro...
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
nuuk groenlanda
Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de...
Ultimele știri
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare
Opt oameni au murit după ce un magazin de artificii din China a sărit în aer
„Nu este bine pentru Polonia”: Nawrocki îl blamează pe ambasadorul SUA pentru criticile aduse președintelui Parlamentului polonez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat jucătorii de la FCSB după eșecul cu U Craiova. Ce a spus despre Olaru, Bîrligea și...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorin Cârțu pe MM Stoica, după ce oficialul celor de la FCSB i-a bătut în geam la flash interviu
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online