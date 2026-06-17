Cum a reușit un teolog devenit europarlamentar să transforme arta negocierii într-un atu neașteptat al UE în fața lui Donald Trump

În 25 de ani, Bernd Lange nu s-a confruntat niciodată cu o asemenea tensiune politică. Presiunea pe care a resimțit-o veteranul europarlamentar în calitate de negociator principal al Parlamentului European pentru acordul comercial UE-SUA a fost cea mai dură pe care a experimentat-o ​​vreodată, într-o carieră care datează din 1994, potrivit Euractiv.

„Nu acceptăm pur și simplu tot ce fac SUA”

În urmă cu doar câteva săptămâni, Donald Trump a amenințat cu noi tarife pentru mașinile europene și a stabilit un termen limită nou, mai strict, pentru ca Bruxelles-ul să accepte așa-numitul acord Turnberry. Lange și alți europarlamentari au fost acuzați că au tergiversat acordul din motive egoiste, în timp ce centrul-dreapta a insistat pentru finalizarea înțelegerii cât mai repede posibil.

„Cu plasa noastră de siguranță, putem demonstra acum că nu acceptăm pur și simplu tot ce fac Statele Unite”, a declarat social-democratul german pentru Euractiv, într-un interviu acordat în biroul său parlamentar din Bruxelles.

Lange a petrecut luni întregi în negocieri minuțioase cu grupurile parlamentare, încercând să îmbunătățească acordul „dezechilibrat” încheiat de Ursula von der Leyen cu Trump în iulie 2025. Între timp, partea americană a urmărit, a așteptat și a devenit din ce în ce mai exasperată.

El a condus Parlamentul în suspendarea discuțiilor din ianuarie privind amenințările lui Trump la adresa Groenlandei și a rămas ferm până la final, după ce Trump a amenințat cu și mai multe tarife la exporturile europene dacă Bruxelles-ul nu ajungea la un acord asupra unei poziții până pe 4 iulie. Lange a replicat, afirmând direct că legile UE nu trebuie dictate prin „postări amenințătoare pe rețelele sociale de la Washington”.

„Sunt destul de relaxat”, a spus Lange, în timp ce o înțelegere finală se profila în fața ochilor. „Sunt din nordul Germaniei, unde avem multe furtuni”, a glumit el. Marți, Parlamentul European a aprobat aplicarea acordului tarifar UE-SUA.

Dar Lange a dezvăluit și frustrări legate de modul în care partea americană a negociat și o lipsă percepută de unitate de partea sa în cadrul discuțiilor, unde politica de partid a dominat prea des.

Howard Lutnick, secretarul Comerțului din SUA, și Jamieson Greer, reprezentantul Comerțului, i-au spus amândoi că sunt în mâinile lui Trump când vine vorba de decizii. „Prin urmare, raționalitatea pe care o vedem în alte cazuri de negocieri nu se bazează cu adevărat pe acestea”, a afirmat Lange.

Noroc și intervenție divină

Pregătirea sa în teologia luterană l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ.

Înainte de a intra în politica de primă linie, Lange a predat istorie, politică și teologie la liceu timp de 11 ani în Germania. Are calificările necesare pentru a deveni pastor, dar nu a reușit.

„Pregătirea mea teologică îmi dă puterea să mă simt acceptat”, a spus el. „Nu am nevoie de succes sau recunoaștere din partea celorlalți, așa că pot merge cu adevărat pe calea mea. Este datoria mea să găsesc o modalitate de a evita conflictele care dăunează oamenilor.”

O prăpastie separă etica protestantă tăcută a perspectivei social-democrate a lui Lange de individualismul fanfaron al mișcării MAGA. Dar Lange a găsit o modalitate de a se lega de Andrew Puzder, ambasadorul SUA la UE, prin dragostea lor comună pentru motociclete, iar Lange și-a amintit de o călătorie glorioasă pe două roți în SUA acum 20 de ani.

Dragostea lui Lange pentru vehiculele rutiere de epocă sau clasice nu cunoaște limite. El conduce Grupul de Vehicule Istorice, un club unde europarlamentarii promovează legi care să protejeze „caracterul de neînlocuit” al mașinilor, motocicletelor și al altor vehicule.

Urmărește și învață

Lange, în vârstă de 70 de ani, a văzut cum Parlamentul s-a transformat dintr-o mașină secundară slăbită într-o mașinărie legislativă bine unsă în sfertul de secol petrecut ca europarlamentar. În primul său mandat, din 1994 până în 2004, europarlamentarii abia dacă au avut un cuvânt de spus în politica comercială.

Însă, având în vedere șirul său neîntrerupt de mandate, care datează din 2009, există un „nou echilibru de putere”. În calitate de lider al comisiei pentru comerț din 2014, Lange i-a văzut pe eurodeputați devenind negociatori cheie, spre dezamăgirea Comisiei Europene și a guvernelor naționale, mai ales atunci când acestea spun „nu”.

El a rezervat unele critici pentru UE însăși. Nu ar fi semnat acordul încheiat de von der Leyen, dar a colaborat cu reticență la acesta pentru că Trump, a explicat el, a legat direct securitatea Ucrainei de tarifele vamale la summitul din Scoția.

Guvernele naționale au acceptat acest lucru din „slăbiciune” și nu au reacționat la amenințările legate de Groenlanda cu contramăsuri, din cauza propriilor interese.

Însă, în timp ce influența Parlamentului asupra acordurilor comerciale a crescut constant, în special după Tratatul de la Lisabona din 2009, în SUA se întâmplă exact opusul, a susținut Lange.

Congresul a abdicat de rolul său constituțional în politica comercială, din cauza fricii din unele tabere republicane. Politicienii americani ar trebui să se „inspire” din modul în care a acționat Parlamentul European, a spus el.

Editor : Ș.R.