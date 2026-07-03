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Cum a schimbat Trump percepția europenilor asupra SUA: Sondajul care arată că europenii sunt împărțiți între America și China

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Donald Trump SUA Xi Jinping China
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
SUA nu mai sunt percepute ca un aliat de încredere în Europa Occidentală De ce nu este China o alternativă simplă la parteneriatul cu SUA

Europenii sunt împărțiți în privința direcției pe care ar trebui să o urmeze Uniunea Europeană, o apropiere de Statele Unite sau una de China, potrivit unui nou sondaj realizat în 24 de state membre ale Uniunii Europene și obținut în exclusivitate de POLITICO, care evidențiază modul în care al doilea mandat al lui Donald Trump a răsturnat loialități geopolitice vechi de decenii.

În cadrul cercetării realizate în luna iunie de institutul Public First în 24 de țări ale UE, respondenții din opt state au înclinat spre consolidarea relațiilor cu China, cei din nouă țări au preferat Statele Unite, iar în șapte state opiniile au fost împărțite aproape egal. În 14 țări, cel mai frecvent răspuns a fost „nu știu”, mai mulți oameni alegând această variantă decât una dintre cele două mari puteri.

Rezultatele evidențiază situația dificilă în care se află blocul comunitar, pe fondul tensiunilor politice și comerciale care afectează relațiile cu cele două superputeri globale și, totodată, cei mai importanți doi parteneri comerciali ai Uniunii Europene.

„Europenii consideră că distanțarea de America este posibilă și, în unele țări, reprezintă deja opțiunea preferată de majoritate. În schimb, dependența de China este percepută mai degrabă ca o necesitate, iar eforturile de reducere a acesteia sunt văzute ca nerealiste”, a declarat Seb Wride, directorul departamentului de cercetare a opiniei publice din cadrul Public First.

„Ar fi un moment prost ales ca acțiunile lui Trump să forțeze o alegere între SUA și China. Pentru mulți europeni, America este opțională, iar China este esențială”, a adăugat el.

SUA nu mai sunt percepute ca un aliat de încredere în Europa Occidentală

Datele arată clar că în Europa Occidentală Statele Unite nu mai sunt văzute drept un aliat de încredere. Italia și Spania se poziționează mai degrabă în tabăra Chinei, Spania într-o măsură semnificativă. În schimb, Franța și Germania, două dintre cele mai influente state ale Uniunii, s-au remarcat prin incertitudine, majoritatea respondenților declarând că nu știu pe cine să aleagă între Washington și Beijing.

Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri disprețul față de liderii europeni. De-a lungul mandatului său, i-a insultat public, a impus tarife comerciale unilaterale împotriva Uniunii Europene, a retras trupe americane de pe continent și chiar a amenințat cu anexarea Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Mai mulți lideri europeni, de la premierul spaniol Pedro Sánchez până la prim-ministrul danez Mette Frederiksen, și-au crescut popularitatea după confruntările cu președintele american, ceea ce evidențiază nivelul ridicat de respingere în afara SUA. Chiar și aliați tradiționali, precum premierul italian Giorgia Meloni, se distanțează treptat de el.

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Tendința nu este însă generalizată la nivelul întregului continent. În Europa de Est, unde Statele Unite sunt privite de mult timp drept garantul ordinii instaurate după Războiul Rece, imaginea Americii rămâne favorabilă. Polonia, Lituania și Estonia se află ferm în tabăra Washingtonului.

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De ce nu este China o alternativă simplă la parteneriatul cu SUA

În același timp, Beijingul nu oferă o alternativă simplă la relația istorică dintre Europa și Statele Unite. Importurile masive din China afectează industrii europene tradiționale, de la sectorul chimic până la industria auto. La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a anunțat că poartă discuții cu Beijingul pentru a găsi un acord comercial mai echilibrat, dorind progrese concrete până în luna octombrie.

Datele sondajului sugerează că cetățenii europeni percep relațiile comerciale cu China mai degrabă ca pe o realitate inevitabilă decât ca pe o alegere.

În cele 24 de state analizate, 38% dintre respondenți au declarat că, deși reducerea dependenței de China sună bine în teorie, este o idee nerealistă. Aceasta a fost cea mai răspândită opinie în toate țările, cu excepția Suediei și Danemarcei, unde proporții similare de respondenți consideră că Uniunea ar trebui să încerce să reducă această dependență.

La nivelul întregii Uniuni Europene, doar 26% cred că diminuarea dependenței de China este atât posibilă, cât și de dorit, în timp ce alți 19% consideră că nici măcar nu ar trebui urmărit un astfel de obiectiv.

Mai mult, europenii văd China, nu Statele Unite, drept viitorul principal partener economic al continentului. În sondaj, 43% dintre respondenți au declarat că se așteaptă ca, peste zece ani, China să fie cel mai important partener comercial al Europei. Doar 27% au indicat Statele Unite.

La nivel național, în 23 dintre cele 24 de țări analizate, mai mulți respondenți cred că Beijingul va deveni principalul partener comercial al Europei în următorul deceniu. Singura excepție clară este Lituania, unde preferințele se îndreaptă către Statele Unite.

Sondajul a fost realizat de Public First în perioada 6 - 22 iunie, pe un eșantion de 23.970 de adulți din 24 de state membre ale Uniunii Europene, cu aproximativ 1.000 de respondenți în fiecare țară. Marja de eroare este de ±0,6 puncte procentuale pentru întregul eșantion și între ±3 și ±3,6 puncte procentuale la nivel național.

Editor : M.I.

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