Cum a transformat Ucraina Marea Neagră într-o capcană pentru Marina rusă. Importanța strategică a Insulei Șerpilor

Dronele navale ucrainene și atacurile împotriva Flotei ruse din Marea Neagră remodelează efectiv percepția mondială asupra războiului naval modern. În urma operațiunilor Ucrainei, marile forțe navale nu se mai pot simți invulnerabile, nici măcar în propriile baze.

Analiza a fost exprimată în cadrul emisiunii „Programul lui Ihor Dolhov” de către căpitanul de rangul II Andrii Rizhenko, fost șef adjunct al Statului Major al Marinei ucrainene, relatează Ukrinform.

Potrivit acestuia, la începutul invaziei sale pe scară largă, Rusia se aștepta să stabilească rapid controlul asupra Mării Negre și să debarce trupe pe coasta ucraineană. „Minele marine și sistemul «Neptun» au zădărnicit planurile Federației Ruse de a efectua o debarcare amfibie în apropierea orașului Odesa”, a remarcat Rizhenko.

El a subliniat că eliberarea Insulei Șerpilor a reprezentat un punct de cotitură, deoarece a permis Ucrainei să-și mențină logistica maritimă. „Fără eliberarea Insulei Șerpilor, nu ar fi existat niciun «coridor al cerealelor»”, a subliniat expertul.

Potrivit lui Rizhenko, atacurile cu drone maritime au fost principalul motiv pentru care Rusia a pierdut controlul asupra apelor Mării Negre. „Dronele maritime au forțat flota rusă să fugă din Sevastopol”, a declarat el.

Expertul a menționat că Rusia a fost nevoită să-și mute o parte din nave la Novorossiisk și să-și întărească apărarea la bazele sale din Crimeea. „Ucraina a reușit efectiv să limiteze flota rusă la porturile sale de origine”, a spus Rizhenko.

El a subliniat, de asemenea, că războiul din Ucraina a scos la iveală vulnerabilitatea navelor mari în fața noilor tehnologii. „Viitorul flotei stă în sistemele mici fără pilot”, a remarcat expertul.

Rizhenko a adăugat că Statele Unite, Marea Britanie și țările NATO studiază deja în mod activ experiența Ucrainei.

Potrivit expertului, Ucraina a devenit efectiv țara care a forțat lumea să regândească modelul clasic al războiului naval. „Marea Neagră a devenit o «zonă gri» pe care Rusia nu o mai controlează”, a concluzionat Rizhenko.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a raportat că armata rusă a început să instaleze structuri de protecție improvizate (așa-numitele „grătare”) pe navele de patrulare pentru a se apăra împotriva dronelor de atac, dar acestea nu sunt capabile să asigure securitatea completă a navelor, în special împotriva atacurilor dronelor de suprafață.

