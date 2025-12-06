Live TV

„Cum am ajuns aici?” Nicolas Sarkozy face dezvăluiri despre timpul petrecut în închisoare: „Am fost frapat. Griul devora totul”

Data actualizării: Data publicării:
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy. Foto: Reuters

Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, „Le journal d'un prisonnier” (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit, sâmbătă, detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP.

„Am fost frapat de absenţa oricărei culori. Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafaţă”, scrie fostul şef de stat, a cărui carte, publicată de Fayard, controlată de miliardarul conservator Vincent Bollore, va vedea lumina tiparului în 10 decembrie, potrivit Agerpres.

Postul de radio privat Europe 1, controlat tot de Bollore, a publicat fragmente sâmbătă, la fel şi cotidianul Le Figaro.

În prima zi a încarcerării sale, potrivit Europe 1, fostul preşedinte a îngenuncheat pentru a se ruga. „A venit ca de la sine înţeles”, povesteşte el în cartea sa. „Am rămas aşa câteva minute. M-am rugat să am puterea de a purta crucea acestei nedreptăţi”, continuă el, descriind şi discuţiile sale de duminică cu capelanul închisorii.

Pe 25 septembrie, Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat în primă instanţă la cinci ani de închisoare, cu un mandat de arestare emis pentru executare imediată pentru conspiraţie şi o amendă de 100.000 de euro.

Sarkozy a făcut apel imediat şi va fi judecat din nou între 16 martie şi 3 iunie de Curtea de Apel din Paris.

În ziarul Le Figaro, Sarkozy mărturiseşte că „scria zilnic cu un pix pe o măsuţă de placaj”. Le-am dat paginile avocaţilor mei, care apoi le-au dat secretarei mele să le revizuiască şi să le corecteze. Am scris dintr-odată, iar după eliberarea mea, într-o zi de luni, am terminat cartea în zilele următoare”, a explicat Sarkozy.

„A trebuit să răspund la această întrebare simplă: Dar cum am ajuns aici? A trebuit să reflectez asupra acestei vieţi atât de stranii faţă de a mea, care m-a făcut să trec prin situaţii atât de extreme”, a explicat el.

Condamnat în alte două cazuri, în aşa-numitul scandal al interceptărilor telefonice şi în afacerea Bygmalion, Sarkozy îşi păstrează în această carte câteva săgeţi şi pentru politicieni, între care şi pentru preşedintele Emmanuel Macron care, potrivit ziarului Le Figaro, ar fi închis ochii” la condamnarea şi încarcerarea predecesorului său.

Sarkozy, deţinutul cu numărul 320535, conform ziarului Le Figaro, descrie, de asemenea, detenţia şi dieta sa la închisoarea La Sante din Paris, care a constat din „produse lactate, batoane de cereale, apă minerală, suc de mere şi câteva dulciuri”.

Fostul preşedinte, protejat în închisoare de doi ofiţeri de securitate, a rămas închis în celulă 23 de ore pe zi, cu excepţia orelor de vizită. „Aş fi dat orice să pot privi pe fereastră, să mă bucur de trecerea maşinilor”, afirmă el.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
1
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digi Sport
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Blick bei Sonnenuntergang von der Pointe de l Armorique über die Bucht Rade de Brest mit der kleinen Insel Ile Ronde, hi
O bază navală care adăpostește submarine nucleare franceze, survolată de drone suspecte. Pușcașii marini au deschis focul
President Emmanuel Macron delivers a speech at Air Base 101, Space Command Headquarters during the inauguration of the French Space Command, in Toulouse, on November 12, 2025. Photo by Fred Scheiber/Pool/ABACAPRESS.COM
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
Coronavirus Vaccination
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
macron
Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China
Recomandările redacţiei
La fața locului s-au deplasat pompieri și angajați Distrigaz FOTO Captură video
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri...
Mihail Kasianov și Vladimir Putin
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre...
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt...
Oprit ANPC
Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC. Nereguli grave...
Ultimele știri
Expert în apărare: Putin ar putea fi sfătuit să demonstreze că Articolul 5 nu funcționează. Cele mai mari vulnerabilități ale României
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință
Turnul Londrei a fost închis. Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu alimente în vitrina în care era Coroana Imperială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, gest de ultim moment. Și-a contactat tatăl după ce acestuia i-a fost amputat un picior. "Zile...
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Trucuri de la instalatori și electricieni: Cum să folosești electrocasnicele astfel încât să plătești cu 500...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Cu nume și prenume”. Hansi Flick a cerut transferul unui român la Barcelona! Îl vrea din iarnă la echipă
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Accident Botosani
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să...
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă