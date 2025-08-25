Live TV

Analiză Cum ar putea arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina și ce rol ar puta avea NATO. Câteva scenarii

Data publicării:
Militari
Foto Profimedia
Din articol
Europa va desfășura forțe de menținere a păcii? Europa va trimite instructori? O forță de luptă europeană pentru descurajare, nu pentru angajare Prezența trupelor europene ar face NATO parte la război?

A fost o demonstrație uimitoare de unitate, când un grup de lideri europeni l-au susținut pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vizita sa la Washington din 18 august, impresionându-l pe președintele american Donald Trump cu privire la necesitatea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, comentează DW.

Dar drumul care urmează va fi mai dificil, pe măsură ce vor stabili detaliile contribuției lor, inclusiv posibila desfășurare de trupe.

„Sunt dispuși să trimită oameni pe teren”, a declarat Trump pentru Fox News marți, după ce s-a întâlnit cu liderii europeni.

De la vizita lor în SUA, au avut loc o serie de întâlniri ale așa-numitei „coaliții a celor dispuși”, o grupare de peste 30 de țări care include Germania, Franța și Regatul Unit. Unele dintre aceste țări au declarat chiar că ar fi dispuse să trimită trupe.

Dar cum ar putea arăta desfășurarea trupelor europene și ce ar putea însemna aceasta pentru Ucraina și Europa?

Europa va desfășura forțe de menținere a păcii?

Forțele de menținere a păcii provin, de obicei, din state neutre și acționează într-un rol non-combativ.

„Rolul de menținere a păcii este cel mai apropiat de sistemul ONU; aceste forțe observă părțile beligerante într-o situație tensionată după încetarea focului”, a explicat Rafael Loss, expert în apărare și securitate la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR).

„Din punct de vedere conceptual, nu cred că acest rol s-ar potrivi cu ceea ce doresc ucrainenii și cu modul în care se percep europenii. Ei nu sunt neutri în acest conflict și doresc să fie văzuți ca fiind de partea Ucrainei”, a adăugat el.

În plus, utilizarea forței de către forțele de menținere a păcii este strict reglementată de regulile de angajare, care sunt specifice fiecărui mandat și pot include acțiuni de autoapărare și protejarea civililor.

În contextul Ucrainei și Rusiei, prezența forțelor de menținere a păcii se reduce la misiuni de observare „care necesită câteva mii de soldați ușor înarmați”, a spus Loss.

„Aceștia ar fi poziționați de-a lungul liniei de contact pentru a observa”, a spus el, referindu-se la menținerea păcii de-a lungul granițelor convenite în urma unui acord între Ucraina și Rusia, „și pentru a raporta respectarea încetării focului, dar nu pentru a se angaja în luptă”.

Europa va trimite instructori?

Mai mulți experți au declarat pentru DW că multe țări europene sunt mai dispuse să trimită câteva sute până la câteva mii de instructori.

Astfel de trupe ar fi, de asemenea, prezente într-un rol necombativ și ar instrui soldații ucraineni din interiorul țării pentru a lupta pe câmpul de luptă și a opera echipamente occidentale specializate.

Experții consideră că o astfel de desfășurare ar face aparatul de apărare ucrainean mai eficient și ar schimba, de asemenea, cultura generală de apărare – de la una care este în prezent mai inspirată de trecutul sovietic al Ucrainei la ceva care seamănă cu practicile și normele occidentale.

„Unul dintre efectele culturale ar fi schimbarea stilului de comandă. Ucrainenii au lucrat în mare parte cu sisteme bazate pe modelul sovietic, iar acum trec la sisteme bazate pe modelul NATO, care privilegiază inițiativa în detrimentul ierarhiei”, a spus Loss.

Dar nimeni nu crede că forțele de menținere a păcii sau instructorii ar fi un factor de descurajare eficient și ar garanta că Rusia nu va ataca din nou.

„Trupele ar putea fi staționate în rol consultativ pentru a moderniza structurile militare ale Ucrainei și a le alinia la standardele și procedurile NATO”, a spus Loss.

O forță de luptă europeană pentru descurajare, nu pentru angajare

Europenii au discutat despre desfășurarea unei forțe pregătite de luptă, dar nu cu scopul de a se angaja împotriva Rusiei. În schimb, ar prefera să fie prezenți pe teren și să acționeze ca factor de descurajare.

„Dacă ai un contingent semnificativ pe teren, atunci asta reprezintă în sine un factor de descurajare”, a spus Guntram Wolff, expert în afaceri externe la think tank-ul Bruegel din Bruxelles.

Într-un document recent, think tank-ul Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate (SWP) a afirmat că scopul unei astfel de forțe „nu ar fi acela de a apăra Ucraina în caz de agresiune, ci de a descuraja Rusia prin staționarea unei prezențe militare europene suficiente”.

Dar acest lucru ar putea necesita un număr mare de soldați – până la 150.000.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, Europa și Regatul Unit au în prezent aproape 1,5 milioane de militari în serviciul activ.

Însă multe țări europene ezită să retragă soldații aflați în serviciul național și cei angajați în planurile de apărare ale NATO menite să pregătească o ripostă în cazul unui atac direct asupra teritoriului alianței.

„Forțele desfășurate ar crea lacune în planurile actuale ale NATO, care ar trebui adaptate”, se arată în documentul SWP.

Și mai există și alte motive de îngrijorare. Experții spun că soldații europeni nu sunt la fel de experimentați în luptă ca omologii lor ruși. Și un studiu Bruegel publicat în februarie a remarcat în plus că „eficacitatea lor este afectată de lipsa unui comandament unificat”, deoarece armatele respective se află sub comanda guvernelor respective.

Pierderea ECFR a adăugat că trimiterea unui număr atât de mare de trupe într-un conflict era inacceptabilă din punct de vedere politic.

„Există diferențe enorme între țările europene în ceea ce privește desfășurarea trupelor”, a afirmat Andre Hartel, șeful biroului SWP din Bruxelles. „Germania nu consideră acest lucru ca făcând parte din garanțiile de securitate.”

Italia a exclus, de asemenea, desfășurarea trupelor italiene pe teren.

O altă idee este aceea de a desfășura un număr mai mic de trupe europene în ceea ce experții au descris ca fiind un scenariu de declanșare.

„Poți desfășura între 5.000 și 10.000 de soldați, dar dacă cineva este rănit, atunci acest lucru atrage întregul continent european și, prin urmare, Rusia probabil nu ar ataca”, a spus Wolff.

Prezența trupelor europene ar face NATO parte la război?

În ambele scenarii de desfășurare, există riscul ca militarii să fie  ținta trupelor rusești sau chiar să fie uciși într-un atac cu drone și bombardamente.

Cu toate acestea, simpla prezență a trupelor europene pe teren nu ar implica neapărat NATO ca alianță.

Și întrucât Trump a declarat deja că orice desfășurare va fi în afara NATO, aliații nu vor fi de facto în război cu Rusia, chiar dacă trupele europene ar fi atacate de Rusia.

„Este puțin probabil ca NATO să răspundă ca alianță. Dar vor avea consultări”, a spus Loss.

„Nu există nicio obligație legală de a face ceva”, a adăugat el. „După cum este formulat tratatul [NATO], răspunsul ar putea fi orice consideră aliații că este adecvat.”

Experții consideră că orice răspuns potențial din partea țărilor implicate în coaliție ar fi probabil limitat și specific situației.

„Dacă este vorba, să zicem, doar de un accident, atunci este una”, a spus Wolff de la Bruegel. „Dacă este un atac deliberat și unul masiv [asupra trupelor europene], atunci răspunsul ar fi diferit.”

Experții au afirmat că diverse guverne europene sunt ocupate cu simularea unor astfel de scenarii, dar se confruntă cu o dilemă: desfășurarea trupelor este riscantă și, în ciuda tuturor precauțiilor, ar putea implica țările lor într-un război pe care doreau să îl evite.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
2
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
3
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
4
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digi Sport
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Wonsan Kalma
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste...
Moșteanu Kellogg
Ionuţ Moşteanu, la Kiev: „România rămâne ferm de partea Ucrainei”...
rachete hipersonice la o paradă militară în China
Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele”...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Pe cine preferă bucureștenii la Primăria Capitalei. Rezultatele celor...
Ultimele știri
Linia turistică „Bucharest City Tour" intră în funcţiune de astăzi. Care este traseul și cât costă un bilet
Senatul se reuneşte în sesiune extraordinară pentru a lua act de o ordonanţă de urgenţă
Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Zelensky Meets Starmer Ahead Of Trump???Putin Talks
Ucraina lansează atacuri cu rachete proprii cu rază lungă, fără a se coordona cu SUA, afirmă Zelenski
Vjosa Osmani. Foto: Profimedia
Rusia încearcă să destabilizeze Balcanii, afirmă președintele Republicii Kosovo
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv pentru care merită să trăieşti”. Ce au transmis liderii UE
lavrov
Tactică nouă. Serghei Lavrov anunță că Volodimir Zelenski nu are legitimitate pentru a semna un acord de pace
Viktor Orban
Pentru Orban ceea ce contează nu este securitatea energetică, ci imaginea negocierilor internaționale de care Moscova profită din plin
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...